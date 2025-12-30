Sbohem trapný e-maile z dětství. Google umožní jeho změnu bez jakékoli ztráty dat

Google připravuje skvělou funkci, která uživatelům umožní změnit jejich e-mailovou adresu u služby Gmail. Konkrétně jde o úpravu adres končících na @gmail.com, a to bez nutnosti zakládat nový účet nebo přijít o svá data. Funkce tak potěší hlavně ty, kteří si kdysi v mladické nerozvážnosti vytvořili vtipný e-mail a dodnes s ním musí fungovat.
Díky nové funkci bude možné změnit například dětskou adresu „veselepravitko420@gmail.com“ na serióznější „dominik.dobrozensky@gmail.com“, aniž by došlo k jakékoliv ztrátě účtu. Po přejmenování zůstane vše při starém – veškerá data, nastavení i obsah schránky. Původní adresa bude nadále fungovat jako váš alias.
K přihlášení půjde použít jak novou, tak i starou e-mailovou adresu. Beze změny zůstanou také kontakty spárované s Google účtem, historie prohlížení, kalendář Mapy Google i přihlášení k odběru newsletterů.
Google však stanovuje jasná pravidla. Změnu e-mailové adresy bude možné provést maximálně třikrát, přičemž mezi jednotlivými změnami musí uplynout alespoň rok. Novinka je zaváděna postupně, takže zatím není jisté, kdy se objeví i u nás.zdroj: 9to5Google