Sbohem trapný e-maile z dětství. Google umožní jeho změnu bez jakékoli ztráty dat

Dominik Dobrozenský
Dnes
Autor: lilgrapher / Shutterstock
Dříve vtipnou, dnes už spíš traumatizující e-mailovou adresu z dětství vám Google umožní změnit, ovšem za splnění pár podmínek.

Google připravuje skvělou funkci, která uživatelům umožní změnit jejich e-mailovou adresu u služby Gmail. Konkrétně jde o úpravu adres končících na @gmail.com, a to bez nutnosti zakládat nový účet nebo přijít o svá data. Funkce tak potěší hlavně ty, kteří si kdysi v mladické nerozvážnosti vytvořili vtipný e-mail a dodnes s ním musí fungovat.

Díky nové funkci bude možné změnit například dětskou adresu „veselepravitko420@gmail.com“ na serióznější „dominik.dobrozensky@gmail.com“, aniž by došlo k jakékoliv ztrátě účtu. Po přejmenování zůstane vše při starém – veškerá data, nastavení i obsah schránky. Původní adresa bude nadále fungovat jako váš alias.

Školení Kubernetes

K přihlášení půjde použít jak novou, tak i starou e-mailovou adresu. Beze změny zůstanou také kontakty spárované s Google účtem, historie prohlížení, kalendář Mapy Google i přihlášení k odběru newsletterů.

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Google však stanovuje jasná pravidla. Změnu e-mailové adresy bude možné provést maximálně třikrát, přičemž mezi jednotlivými změnami musí uplynout alespoň rok. Novinka je zaváděna postupně, takže zatím není jisté, kdy se objeví i u nás.

zdroj: 9to5Google
Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

