Sdílení YouTube Premium s kamarády pomalu končí. Google přitvrzuje s vymáháním pravidel

Rodinné předplatné YouTube Premium bylo dlouho považováno za chytrý trik, jak mít přístup k celé platformě za pár korun a bez reklam. I když je oficiálně určeno pouze pro členy jedné domácnosti, v praxi jej hojně využívají i kamarádi a mezi sebou a Google jejich počínání dlouhé roky mlčky toleroval. Tedy až doposud.
Stejná adresa, jinak hrozí pozastavení služeb
Americký gigant se zřejmě začal zaměřovat na účty, které jsou součástí rodinného předplatného, ale fyzicky nesdílejí stejnou domácnost. Takovýmto účtům postupně podle magazínu Android Police posílá e-mail s oznámením o pozastavení členství.
Google pravidlo stejné adresy zavedl do podmínek používání už v roce 2023, doposud však ono sdílení mlčky toleroval. Na stránce podpory YouTube se přitom píše, že polohu členů rodinného předplatného Google elektronicky ověřuje každých 30 dnů.
Jakmile přijde oznámení o pozastavení, účet sice zůstane aktivní, ale zmizí všechny výhody – žádné sledování bez reklam, stahování videí do telefonu ani další bonusy YouTube Premium. Takto postihnutých účtů je v poměru s počtem rodinných předplatných minimum a zatím vše jen v zahraničí. V Česku zatím Google tímto způsobem neúřaduje. Přesto je jen otázkou času, kdy se tak stane.
Jakmile se tak stane, může být pro mnohé řešením předplatné YouTube Premium pro dvojice, které snad do té doby doputuje i k nám.
