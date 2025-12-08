Síť X po pokutě 120 milionů eur „vrací“ úder a blokuje Evropské komisi reklamní účet

Vedení sociální sítě X se o víkendu opravdu nenudilo. V pátek ji Evropská komise pokutovala částkou 120 milionů eur (téměř 3 miliardy korun) za porušení pravidel o digitálních trzích (DSA).
Elon Musk na to zareagoval po svém – několika příspěvky, kde rozhodnutí EK označil za „Bullshit“ a výzvou ke zrušení samotné Evropské unie. O den později pak účet Evropské komise dostal penalizaci.
Pokuta, reakce a „tvrdá“ odveta
Pokuta síti X byla udělena za porušení pravidel pro digitální služby. Hlavním problémem je placený systém „ověření“ skrze modré fajfky, které si mohl koupit kdokoliv bez skutečného ověření identity, což EU označila za „klamavý design“. DSA nevyžaduje ověření uživatele, ale „jasně zakazuje online platformám falešně tvrdit, že uživatelé byli ověření“, když tomu tak ve skutečnosti není. Podle EU také síť nedodržela povinnost přehledně a transparentně zobrazovat reklamy.
Krátce po oznámení reagoval pod příspěvek Evropské komise Elon Musk, který ji označil za „Bullshit“ a napsal: „Jak dlouho potrvá, než EU zanikne? Zrušte EU“.
O den později pak Nikita Bier, produktová vedoucí společnosti X, obvinila Evropskou komisi ze zneužití exploitu ke zvýšení dosahu a odstranila reklamní účet Evropské komise. Podle ní EK nepoužívala reklamní účet od roku 2021, ale v oznámení o pokutě použila formát příspěvku vyloženě určený pro reklamy, prý záměrně pro zvýšení dosahu.
Odvetné zrušení reklamního účtu EK však nic nemění a síť X má stále před sebou lhůtu 60 dnů na reakci ke klamavým modrým fajfkám a 90 dnů na porušení transparentnosti reklam, jinak jí hrozí další sankce.