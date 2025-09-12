Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Skupinové chaty už nebudou chaos. WhatsApp konečně zavede vlákna

Skupinové chaty už nebudou chaos. WhatsApp konečně zavede vlákna

Matěj Vlk
Včera
Ikona WhatsApp Autor: Desintegrator / Shutterstock
Konverzace ve WhatsApp zanedlouho zpřehlední vlákna
Nekonečný proud zpráv ve skupinách už nebude takový problém. WhatsApp chystá vlákna, která změní způsob, jakým komunikujeme. V současné době je uživatelé testují na Androidech.

WhatsAppové konverzace se často stávají nepřehlednými především v případě skupinových chatů. Pokud do nich začne přispívat větší množství uživatelů, kteří dokonce mohou řešit více témat, stává se z konverzací peklo. Jediným současným nástrojem pro zpřehlednění je možnost citací. V blízké budoucnosti to ale změní vlákna, která do aplikace míří. Aktuálně se již nacházejí ve fázi veřejného testování, takže víme přesně, jak budou fungovat.

screenshot aplikace whatsapp

Design nových vláken ve WhatsApp

Autor: WABetaInfo

U každé zprávy v chatu bude možné odpovědět ve vláknu, kde bude následně možné pokračovat v konverzaci k tomuto tématu. Výchozí stránka chatu bude zobrazovat pouze úvodní zprávu s novým indikátorem vláken. Ten rovněž bude zobrazovat počet nových zpráv v rámci vlákna. Pokud jej uživatel otevře a napíše novou zprávu, standardně se zařadí na jeho konec. Zároveň ale WhatsApp plánuje tzv. follow-up odpovědi, které umožní odpověď na libovolnou zprávu z vlákna. S touto zprávou se prováže štítkem, aby se konverzace nezvrhla ani uvnitř dlouhého vlákna.

Stejný systém budou znát uživatelé Zpráv v iOS, stejně jako všichni, kteří využívají Google Chat. Jde o nejlepší způsob, jak udržet přehled ve velkých týmových konverzacích, které mnohdy uživatele frustrují množstvím zpráv a nepořádkem, který v nich vzniká. Osobně bych ještě uvítal i možnost konkrétní vlákno ztišit, kdy by WhatsApp přestal upozorňovat na nové zprávy.

CIF25

Vlákna jsou v současné době testována v rámci aplikace pro Android, kterou je nutné stáhnout prostřednictvím programu Google Play Beta. Konkrétně jde o verzi 2.25.25.8. O vydání do ostré verze zatím informace neexistují, stejně jako se zatím neobjevily ani ve veřejných testovacích kanálech aplikací pro iOS.

Zdroj: WABetaInfo

Autor článku

Matěj Vlk

