Skupinové chaty už nebudou chaos. WhatsApp konečně zavede vlákna

WhatsAppové konverzace se často stávají nepřehlednými především v případě skupinových chatů. Pokud do nich začne přispívat větší množství uživatelů, kteří dokonce mohou řešit více témat, stává se z konverzací peklo. Jediným současným nástrojem pro zpřehlednění je možnost citací. V blízké budoucnosti to ale změní vlákna, která do aplikace míří. Aktuálně se již nacházejí ve fázi veřejného testování, takže víme přesně, jak budou fungovat.
U každé zprávy v chatu bude možné odpovědět ve vláknu, kde bude následně možné pokračovat v konverzaci k tomuto tématu. Výchozí stránka chatu bude zobrazovat pouze úvodní zprávu s novým indikátorem vláken. Ten rovněž bude zobrazovat počet nových zpráv v rámci vlákna. Pokud jej uživatel otevře a napíše novou zprávu, standardně se zařadí na jeho konec. Zároveň ale WhatsApp plánuje tzv. follow-up odpovědi, které umožní odpověď na libovolnou zprávu z vlákna. S touto zprávou se prováže štítkem, aby se konverzace nezvrhla ani uvnitř dlouhého vlákna.
Stejný systém budou znát uživatelé Zpráv v iOS, stejně jako všichni, kteří využívají Google Chat. Jde o nejlepší způsob, jak udržet přehled ve velkých týmových konverzacích, které mnohdy uživatele frustrují množstvím zpráv a nepořádkem, který v nich vzniká. Osobně bych ještě uvítal i možnost konkrétní vlákno ztišit, kdy by WhatsApp přestal upozorňovat na nové zprávy.
Vlákna jsou v současné době testována v rámci aplikace pro Android, kterou je nutné stáhnout prostřednictvím programu Google Play Beta. Konkrétně jde o verzi 2.25.25.8. O vydání do ostré verze zatím informace neexistují, stejně jako se zatím neobjevily ani ve veřejných testovacích kanálech aplikací pro iOS.
Zdroj: WABetaInfo