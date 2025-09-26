Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Slabiny elektromobilů pomalu mizí: Nový Xpeng G9 nabijete na další stovky kilometrů jen za 12 minut

Slabiny elektromobilů pomalu mizí: Nový Xpeng G9 nabijete na další stovky kilometrů jen za 12 minut

Marek Kuřina
Dnes
1 nový názor

Rychlost nabíjení byla dlouho slabinou elektromobilů. Čekání na nabití baterie odrazovalo mnoho řidičů, kteří byli zvyklí u čerpací stanice strávit jen pár minut. Nový model Xpeng G9 ale naznačuje, že elektromobilita se i z tohoto hlediska dostává na úplně novou úroveň.

Elektromobily v posledních letech ujely dlouhou cestu. Od vozů s omezeným dojezdem a zdlouhavým nabíjením k modelům, které by se svými parametry mohly i v této oblasti začít měřit s automobily se spalovacími motory. Přesto zůstávaly nabíjecí časy problémem zejména při delších trasách. I když moderní rychlonabíječky dokázaly výrazně zkrátit dobu stání, pro mnoho lidí to stále znamenalo nepříjemný kompromis.

Nový Xpeng G9 tento pohled mění. Díky novější 800V architektuře a nabíjecí technologii zvládne dobít baterii z 10 % na 80 % za pouhých 12 minut. V praxi to může znamenat, že i dálkové trasy již nebudou pro elektromobily tak velkou překážkou jako dosud. Je otázkou, zda nebude mít dlouhodobé využívání maximálního výkonu nabíjení vliv na životnost baterie.

Spotřeba podle stylu jízdy

To vše umožňuje nová platforma SEPA 2.0, na níž je model G9 postaven. Ta nabízí nejen vysokonapěťové nabíjení, ale také lepší efektivitu celého pohonného systému. 

Kromě samotné rychlosti nabíjení nabízí Xpeng i inteligentní systém řízení energie, který dokáže optimalizovat spotřebu podle stylu jízdy a aktuálních podmínek. Výsledkem je dojezd přesahující 500 kilometrů na jedno nabití.

Autonomní řízení na obzoru

G9 není jen o technologiích pod kapotou. V interiéru najdete například dva velké dotykové displeje, navíc řadu funkcí lze nastavit přes hlasové ovládání. Řidiči ocení i pokročilé asistenční systémy řízení, které patří mezi to lepší, co se dnes nabízí v oblasti autonomních funkcí. V Číně už Xpeng testuje vyšší úroveň samořiditelnosti ve městech a dá se čekat, že část těchto funkcí se postupně dostane i na evropský trh.

CIF25

Na čínském trhu je nový Xpeng G9 již v prodeji, do Evropy se má dostat cca v polovině příštího roku. Značka se s novým vozem pokusí konkurovat zavedeným hráčům, zejména Tesle, případně prémiovým SUV od německých výrobců. Cena by se měla ovšem pohybovat kolem hranice 70 tisíc eur (cca 1,8 milionu korun).

Zdroj: Xpeng

Marek Kuřina

A kolikrát? ;-) Až to bude dělat Volvo, se zárukou 8 let na baterii, tak to teprve budu brát vážně :) Číňani si poslední dobou dost vymýšlí a vyrábí bublinu. Která jim už postupně praská. Každopádně pokukuju po EX90.
Haunter

