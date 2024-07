SpaceX se postará o konec ISS. Mezinárodní vesmírnou stanici navede do atmosféry, kde shoří

NASA to hodlá provést pomocí lodě od SpaceX, kterou pro ni má Muskova firma vyrobit. NASA zaplatí Elonu Muskovi za vyrobení lodě Deorbit 843 milionů dolarů.

Zveřejnila to v tiskové zprávě, avšak bez větších podrobností. Mezinárodní vesmírná stanice by po konci života byla na orbitě nebezpečná nejen pro satelity, ale její části by mohly dopadnout i na obydlené části Země.

Loď od SpaceX má navést ISS do atmosféry řízeným způsobem tak, aby případné zbytky dopadly do oceánu. V atmosféře shoří spolu s ní.

Od roku 1998 provozuje Mezinárodní vesmírnou stanici pět vesmírných agentur: CSA (Kanadská vesmírná agentura), ESA (Evropská vesmírná agentura), JAXA (Japonská agentura pro výzkum letectví), NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír) a Státní vesmírná korporace Roskosmos. ISS je trvale obydlena už 25 let. První lidé přiletěli Sojuzem, další už raketoplány.

Moduly ISS podle jednotlivých zemí Autor: NASA

Velkou část stavby ISS zaplatilo USA, ale stanici jako takovou nikdo nevlastní. Skládá se ovšem z modulů a ty již své majitele znají. Základem stanice je ruská a americká část. Ruský modul Zarja patří NASA, neboť jej zaplatili Američané. Ruská část ISS se jmenuje ROS (Russian Orbital Segment) a teoreticky ji lze od ISS i oddělit.