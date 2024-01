Speciální pouzdro Clicks s klávesnicí udělá z iPhonu něco jako Blackberry

Clicks na letošním CES 2024 přišla s krytem pro iPhony. To by nebylo nic unikátního, pokud by tento kryt nedisponoval právě klasickou hardwarovou klávesnicí.

Klávesnice nabízí celkem 36 tlačítek Autor: Clicks

Clicks for iPhone je v podstatě pouze silikonové pouzdro (web společnosti nazývá materiál Liquid Silicon) s fyzickou klávesnicí vespod. Celý tento design s líbivými barvičkami doplňuje kus látky z veganské kůže na zadní straně a otvor pro nabíjecí konektor (v závislosti na modelu iPhonu Lightning, nebo USB-C).

Klávesnice samotná disponuje celkem 36 klávesami, které sice nejsou mechanické, jako jsme dnes zvyklí u herních klávesnic k počítači, podle magazínu Engadget jsou poniklované klávesy doplněny o gumová tlačítka a nabízejí příjemnou hmatovou odezvu při dotyku. Klávesy jsou zároveň podsvícené, což je vzhledem k dnešní době tak nějak očekávaná vlastnost.

Pokud vás doposud návrat k fyzické klávesnici prostřednictvím tohoto krytu nepřesvědčil, Clicks se vás bude snažit dostat také množstvím klávesových zkratek. Například klávesami CMD + H se vrátíte na domovskou obrazovku, CMD + mezerník otevře vyhledávání Spotlight a mnoho dalšího.

Jednou z výhod Clicks má být přítomnost klávesových zkratek Autor: Clicks

V době zahájení prodeje na začátku února letošního roku bude Clicks kryt dostupný pouze ve žluté a šedé variantě a pouze pro iPhony, konkrétně pro iPhone 14 Pro, 15 Pro a 15 Pro Max. Cena přitom startuje na 139 dolarech. Podle společnosti by další modely a barvy měly přijít později, ovšem zda se tento kryt někdy dostane na smartphony s Androidem, zatím zůstává nezodpovězenou otázkou.