Cnews.cz  »  Hardware  »  Specifikace nových konzolí Sony odhalené: Jaká bude PlayStation 6 a handheld konkurující Switchi?

Hardware   Hry   Mobilovinky

Specifikace nových konzolí Sony odhalené: Jaká bude PlayStation 6 a handheld konkurující Switchi?

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Sony PlayStation Portal Autor: Sony
Sony PlayStation Portal
Na internet se dostaly údajné specifikace čipů Orion a Canis, které budou srdcem budoucích konzolí Sony – velké obývákové PS6, ale i nového mobilního handheldu, který firma chystá proti Nintendu.

Před nedávnem jsme tu měli informace o APU či GPU čipletu s kódovým označením Magnus, který AMD zřejmě chystá pro příští generaci konzole Xbox. Leaker Moore’s Law is Dead, jenž s touto informací přišel, teď vynesl i něco k tomu, jaký „mozek“ dostane konkurenční PlayStation 6. I ten bude vyrábět AMD, což už je známo skoro rok. Teď se ale dozvídáme první detaily o specifikacích a architektuře hardwaru, který se pro ní chystá.


Semicustom APU, které bude jádrem PlayStation 6, má údajně kódové označení Orion, přičemž AMD chystá ještě další SoC označení Canis, který by mohl být použitý pro handheldovou konzoli patřící do stejné generace jako PlayStation 6. Moore’s Law is Dead údajně získal dokumenty popisující APU Orion z doby, kdy AMD dělalo Sony nabídku na hardware do PS6. Je to tedy návrh někdy z druhé poloviny roku 2023 a teoreticky se mohly věci změnit.

PlayStation 6 a Orion

Velká stolní PS6 prý asi bude koncipovaná jako zařízení, které nemá být drahé v tom smyslu, že by kvůli výkonu obětovalo cenu a bylo výrazně dražší než předchozí generace. APU Orion a tím i celá PS6 tak asi může být méně výkonná než budoucí Xbox s APU Magnus.

11 jader Zen 6 a neslýchaně velké čipletové GPU: Procesor pro příští generaci Xboxu poodhalen Přečtěte si také:

11 jader Zen 6 a neslýchaně velké čipletové GPU: Procesor pro příští generaci Xboxu poodhalen

Orion má být čipletový návrh a je údajně možné, že podobně jako Magnus bude koncipovaný tak, že konzole bude používat GPU čiplety, které AMD bude využívat i jinde (v desktopových grafických kartách), což zlevní návrh a umožní využít čiplety s nějakým defektem. To by pro AMD snížilo výrobní náklady a tím i cenu, kterou by dostala naúčtovanou Sony.

Základní navrhované specifikace Orionu pro PS6 byly údajně CPU obsahující osm jader pravděpodobně Zen 6 (Moore’s Law is Dead píše, že by mohla být i novější, ale to asi není moc pravděpodobné) a GPU používající architekturu RDNA 5. V tom by mělo být 40 až 48 CU (výpočetních jednotek), tedy 2560 až 3072 shaderů (pokud RDNA 5 stále bude mít 64 shaderů na jednu CU). Jejich frekvence měla být okolo 3 GHz.

Jako paměť by sloužila GDDR7 se 160bitovou nebo 192bitovou sběrnicí, s frekvencí orientačně okolo 32,0 GHz, což by dalo propustnost 640 GB/s až 768 GB/s. Kapacitu grafické cache Moore’s Law is Dead nesdělil.

Sony PlayStation 5, nová verze pro podzim 2023

Sony PlayStation 5, nová verze pro podzim 2023

Autor: Sony

RDNA 5: o 5–10 % lepší „IPC“?

GPU architektura RDNA 5 znamená, že by při určitém fixním počtu výpočetních jednotek měl výkon být výrazně lepší proti dnešním konzolím založeným na RDNA 2 a RDNA 3. Grafika v Orionu by měla dostat stejná zlepšení, která byla vidět v samostatných GPU s architekturou RDNA 4 a ještě něco navíc. Podle Moore’s Law is Dead by výkon na jednu jednotku při stejné frekvenci mohl u RDNA 5 stoupnout o 5 – 10 % proti RDNA 4. Ale zatím je asi hodně brzo na to, aby se toto číslo dalo brát vážně, nelez mít jistotu, že nejde jenom o spekulaci.

Vedle obecného výkonu by měl ještě více stoupnout výkon v ray tracingu, který byl v RDNA 4 posílený opravdu výrazně a v RDNA 5 by měla být další zlepšení. Celkově by prý grafický výkon PS6 s Orionem měl být zhruba 3× lepší než má PlayStation 5 ve hrách bez ray tracingu a rozdíl by byl vyšší s ray tracingem.

Křemík Radeonů RX 9000: Detaily a novinky architektury AMD RDNA 4 Přečtěte si také:

Křemík Radeonů RX 9000: Detaily a novinky architektury AMD RDNA 4

Sony údajně chce, aby konzole měla nižší spotřebu než PS5 a plánované TDP celého APU Orion bylo v roce 2023 údajně 160 W. Ovšem toto se snadno může změnit. Velmi často se stává, že frekvence a výkony čipů dopadnou hůře, než bylo plánováno, a je nutné je popohnat na vyšší takty za cenu zhoršení spotřeby. Je tak velká šance, že nakonec TDP bude vyšší.

Jak už bylo řečeno, tento koncept byl návrh ze strany AMD. Z vyjednávání a dalších diskusí se pak teoreticky mohlo vyvinout i něco odlišného. Je otázka, zda třeba nakonec nebude použitý GPU čiplet z rodiny samostatných GPU RDNA 5, jejichž údajné specifikace Moore’s Law is Dead nedávno zveřejnil.

AMD chystá brutální návrat na špičku GPU. Uniklé parametry Radeonů RX 10000 budí respekt Přečtěte si také:

AMD chystá brutální návrat na špičku GPU. Uniklé parametry Radeonů RX 10000 budí respekt

Po stránce softwaru má být Orion a PlayStation 6 schopná poskytnout zpětnou kompatibilitu s hrami pro PS4 a PS5, což by neměl být problém vzhledem k tomu, že opět bude mít GPU od AMD a patrně CPU architektury x86 – tyto hry by měly asi běžet plně nebo téměř „nativně“.

APU Orion by údajně mělo jít do výroby v polovině roku 2027. Teoreticky by tedy i konzole mohla jít na trh před Vánoci 2027 (obvyklý termín pro vydání konzolí je listopad), ale zda se na to lze spolehnout to těžko říct.


PlayStation 6 „handheld“

Čip Canis pro handheldovou konzoli Sony nebude čipletový, má jí to monolitický 3nm SoC. Tato konzole nebude mít výkon ekvivalentní PS6, spíše ji lze asi chápat jako samostatné zařízení. Její procesor bude mít čtyři jádra Zen 6c a 12–20 CU (768–1280 shaderů) architektury RDNA 5. U té ale je očekáván takt jen okolo 1,6–2,0 GHz a celý čip má mít TDP 15 W. Jako paměti mají být použité čipy LPDDR5X-7500 se standardní 128bitovou sběrnicí.

Z tohoto vyplývá, že handheld Sony nebude mít nějaký speciální výkon, spíše bude na úrovni běžného notebookového nebo handheldového procesoru. Konzole od Sony ale bude mít vlastní software a zpětnou kompatibilitu s hrami z PS5 a PS4, což je asi významný odlišovací faktor.

Mobilní zařízení Sony PlayStation Portal

Mobilní zařízení Sony PlayStation Portal

Autor: Sony
Sony uvádí PlayStation Portal, handheld pro hraní her z PlayStation 5. Bez ní ale nic neumí Přečtěte si také:

Sony uvádí PlayStation Portal, handheld pro hraní her z PlayStation 5. Bez ní ale nic neumí

Konzole bude mít údajně slot M.2 i slot pro microSD kartu, haptickou zpětnou vazbu s vibracemi, dotykovou obrazovku a port USB-C pro nabíjení i pro obrazový výstup. Je možné, že podoba zařízení bude blízká dnešnímu zařízení PlayStation Portal. To ale umí jen streamovat hru z velké konzole, zatímco na zařízení s čipem Canis budete hrát nativně i bez připojení k internetu.

Podle Moore’s Law is Dead je výroba také plánována na polovinu roku 2027, takže by zařízení asi mohlo jít na trh současně s velkou konzolí PS6.

hacking_tip

Výkon je odhadován na asi 50 % výkonu PS5 (ve hrách bez ray tracingu), takže hry budou muset běžet na nižším rozlišení a případně nižších snímkových frekvencích. Sony nyní na PlayStation 5 zavádí speciální režim „Low Power Mode“ se sníženou spotřebou i výkonem. Je pravděpodobné, že souvisí s připravovaným handheldem – tak trochu simuluje jeho slabší hardware. Vývojáři her díky tomu budou mít možnost hry vyladit a upravit, takže budou lépe připravení na chvíli, až handheld od Sony vyjde.

Zdroj: Moore’s Law is Dead

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Proč proti Nintendu? Přijde mi, že to má úplně jiné zaměření.
QproTest

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Dvě třetiny evropských vládních institucí propadají v bezpečnosti

Byl odhalený první malware, který se pokusil manipulovat s AI

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Co se stane, když se obklopíte ženami a použijete humor?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Přehled daňových povinností do konce léta

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Adastru s českými kořeny přezvala globální skupina Carlyle

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI