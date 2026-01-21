Cnews.cz  »  Software  »  Spotify má skvělou funkci pro posluchače audioknih. Umožní přecházet mezi tištěnou a mluvenou verzí

Spotify má skvělou funkci pro posluchače audioknih. Umožní přecházet mezi tištěnou a mluvenou verzí

Matěj Vlk
Dnes
Spotify Page Match Autor: Ilustrace Google Gemini
Spotify se bude více zaměřovat na poslech audioknih.
Spotify testuje novou funkci nazvanou Page Match, která umožní volně přecházet mezi audioknihou, běžnou tištěnou knihou nebo e-bookem.

Page Match má za cíl synchronizovat audioknihu s konkrétními částmi textu. Pokud uživatel vlastní tištěnou knihu a zároveň audioknihu jednoho titulu, může mezi oběma verzemi jednoduše přecházet. V případě, že odloží tištěnou knihu, ve Spotify může vyfotit poslední přečtenou stránku a Spotify samo přesune audioknihu na konkrétní pasáž.

Omezený test

Podle dostupných informací je Page Match zatím testován pouze u části uživatelů a jen u audioknih, kde má Spotify k dispozici přesná data o struktuře textu. Funkce se objevuje jako samostatná stránka s přehledem kapitol a orientačním mapováním obsahu, nikoli jako plynulé čtení s poslechem, jaké nabízí některé specializované čtečky. V opačném směru tedy Spotify v aplikaci zobrazí stránku, kam by se měl uživatel po dokončení poslechu přesunout. Problém tak může nastat v případě dalších jazyků a rozdílných vydání.

Screenshot Spotify Page Match

Grafika, která se objeví při skenování knihy v aplikaci Spotify.

Autor: Android Authority

Audioknihy jsou pro Spotify relativně novou oblastí a firma se je snaží lépe integrovat do své platformy, která byla původně navržena hlavně pro hudbu a podcasty. Page Match zapadá do snahy společnosti nabízet uživatelům více typů obsahu bez nutnosti vyvíjet plnohodnotnou čtečku.

Školení Hacking

Zároveň může jít o způsob, jak se odlišit od konkurence, aniž by Spotify muselo zásadně měnit svou aplikaci. Například Amazon ale tuto funkci nabízí v rámci svých čteček jako Whispersync for Voice. Spotify zatím neoznámilo, kdy (a případně zda) plánuje Page Match zpřístupnit všem uživatelům, zatím je dostupný pouze v USA.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

