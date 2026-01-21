Spotify má skvělou funkci pro posluchače audioknih. Umožní přecházet mezi tištěnou a mluvenou verzí

Page Match má za cíl synchronizovat audioknihu s konkrétními částmi textu. Pokud uživatel vlastní tištěnou knihu a zároveň audioknihu jednoho titulu, může mezi oběma verzemi jednoduše přecházet. V případě, že odloží tištěnou knihu, ve Spotify může vyfotit poslední přečtenou stránku a Spotify samo přesune audioknihu na konkrétní pasáž.
Omezený test
Podle dostupných informací je Page Match zatím testován pouze u části uživatelů a jen u audioknih, kde má Spotify k dispozici přesná data o struktuře textu. Funkce se objevuje jako samostatná stránka s přehledem kapitol a orientačním mapováním obsahu, nikoli jako plynulé čtení s poslechem, jaké nabízí některé specializované čtečky. V opačném směru tedy Spotify v aplikaci zobrazí stránku, kam by se měl uživatel po dokončení poslechu přesunout. Problém tak může nastat v případě dalších jazyků a rozdílných vydání.
Audioknihy jsou pro Spotify relativně novou oblastí a firma se je snaží lépe integrovat do své platformy, která byla původně navržena hlavně pro hudbu a podcasty. Page Match zapadá do snahy společnosti nabízet uživatelům více typů obsahu bez nutnosti vyvíjet plnohodnotnou čtečku.
Zároveň může jít o způsob, jak se odlišit od konkurence, aniž by Spotify muselo zásadně měnit svou aplikaci. Například Amazon ale tuto funkci nabízí v rámci svých čteček jako Whispersync for Voice. Spotify zatím neoznámilo, kdy (a případně zda) plánuje Page Match zpřístupnit všem uživatelům, zatím je dostupný pouze v USA.
Zdroj: Android Authority