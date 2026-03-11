SSD jako od Samsungu, ale z Číny? Výrobce pamětí YMTC začíná prodávat vlastní NVMe SSD

Za nejlepší a nejspolehlivější SSD se často považují ta, za kterými stojí přímo samotní výrobci NAND – Kioxia (bývalá Toshiba), WD alias SanDisk, Hynix, Micron, Samsung, kdysi i Intel. Teď se k takovým značkám chce připojit také čínský výrobce pamětí NAND pro SSD, firma YMTC. Firma, která už se stihla docela etablovat (dříve její čipy chtěl odebírat i Apple, což mu překazily až sankce), teď uvádí vlastní výkonné SSD moduly.
YMTC PC550
O YMTC se objevily zprávy před necelými deseti lety a v roce 2019 už měla na trhu vlastní 3D NAND díky štědré státní podpoře a nelze vyloučit, že i díky průmyslové špionáži, ze které byly podezírané prakticky všechny čínské firmy, které najednou v zemi od nuly rozjely výrobu pamětí. Od té doby její čipy sice nejsou vidět tak často jako ty od Kioxia, Samsungu, Hynixu a Micronu, ale objevují se standardně v běžných SSD, včetně třeba některých modulech Kingstonu.
Svým prvním SSD, prodávaným jako hotový kompletní produkt pod vlastní značkou, teď firma patrně spouští vlastní SSD byznys po vzoru třeba Samsungu. Nebo alespoň pokud jde o trh osobních počítačů (pro trh embedded zařízení už zdá se nějaká SSD nabízela dříve).
Toto první SSD má označení YMTC PC550 a jedná se o NVMe modul s rozhraním PCI Express 5.0 ×4, tedy z nejvyšší výkonnostní kategorie. Ne ale o úplně highendový – podle výrobce má dosahovat rychlosti sekvenčního čtení 10 500 MB/s a rychlosti sekvenčního zápisu (do pseudoSLC cache) až 10 000 MB/s. Což je na úrovni první „Gen 5“ modulů, zatímco ty dnešní špičkové dosahují rychlostí až kolem 15 GB/s. Ale pořád jde o vyšší výkon, než poskytnou jakákoli SSD s rozhraním PCIe 4.0. Výkon v náhodném přístupu prý dosahuje až 1 300 000 IOPS jak ve čtení, tak v zápisu.
Modul používá čipy označené X4–9070 založené na technologii Xtacking 4.0, které by měly mít 232 vrstev a záznam typu TLC. Jaký je použitý řadič, ale zmíněno není – tak daleko s vertikální integrací, že by měla i vlastní řadiče, asi ještě YMTC není. Moduly PC550 existují v provedení M.2 2280, ale i v kratší verzi M.2 2242, přičemž obě varianty mohou mít kapacitu 512 GB, 1 TB nebo 2 TB. Udávaná výkonnostní čísla platí pro 2TB variantu, 512GB a 1TB moduly jsou pomalejší, jak můžete vidět v tabulce se specifikacemi od výrobce.
Tato SSD by měla být vhodná i pro notebooky. Spotřeba při aktivitě má být do 6 W a spotřeba v klidu v úsporných režimech nižší než 3 mW, takže by s těmito moduly měla být dosahovaná dobrá doba výdrže na baterii a neměly by být problémy se zahříváním.
Zatím nevíme, zda se tato SSD objeví na našem trhu – různá víceméně „neznačková“ čínská SSD, často trpící nejistou (ne)spolehlivostí, se u nás už nějakou dobu dají koupit, ale vlastní produkty YMTC by je teoreticky mohly proměnit v „značkovou“ volbu, které se dá víc věřit. Pokud SSD od YMTC nebudou v obchodech samostatně, mohla by se objevovat třeba v noteboocích Lenovo, v nichž už firma začala osazovat různé čínské moduly i u modelů, směřujících na západní trhy.
Zdroj: techPowerUp, YMTC