SSD s čínským řadičem od Adata se vyhouplo mezi špičku PCIe 5.0 modulů s rychlostí 14 GB/s

V červnu jsme psali o tom, že se na trh chystají nové řadiče pro SSD využívající PCI Express 5.0 pro zvýšení maximálních přenosových rychlostí, takže tzv. Gen5 SSD přestanou být doménou jen čipu Phison E26. Takové SSD teď vydává Adata, jehož modul Legend 970 Pro přináší velmi vysoké výkonnostní parametry s řadičem čínské firmy InnoGrit. Stále ale používá aktivní chlazení, které je teď ovšem integrované a nepotřebuje kabel navíc.

Toto SSD navazuje na první Gen5 SSD od Adata, označené Legend 970. To dosahovalo sekvenčních rychlostí 10 GB/s, šlo tedy o jedno z prvních relativně pomalejších SSD založených na řadiči Phison E26. Nový model Legend 970 Pro míří podstatně výš.

Moduly mají provedení M.2 2280 a budou dostupné v kapacitách 1 TB, 2 TB a 4 TB (zatímco předchozí model 4TB variantu neměl). Snad by mohly stále používat 232vrstvou NAND Micronu typu TLC (specifikace výrobce přímo neuvádějí), možná ale s rychlejším rozhraním. Hlavní změna je v řadiči, protože tento modul používá řadič InnoGrit IG5666. To je highendový osmikanálový řadič podporující NVMe 2.0 a používající mezipaměť DRAM a rozhraní PCI Express 5.0 ×4.





Autor: Adata

Podle Adata má výkon SSD stoupnout až na 14 000 MB/s při sekvenčním čtení a až 11 000 MB/s při sekvenčním zápisu (to však bude při zápisu do psedoSLC cache, ne trvale udržitelná zapisovací rychlost). Také maximální výkon v náhodném přístupu je uváděn vysoký – údajně až 1 800 000 IOPS při čtení (u modulů s Phisonem E26 bývá 1 400 000 IOPS) a až 1 300 000 IOPS v náhodném zápisu. Toto jsou výkony pro 4TB model, které vesměs sedí i pro 2TB verzi, ale 1TB modul má výrazně sníženou rychlost sekvenčního zápisu. Viz tabulku s parametry:

Výkonnostní parametry SSD Adata Legend 970 Pro Autor: Adata

SSD má pětiletou záruku a o malý kousek navýšenou garanci zápisu, která odpovídá asi 740 kompletním přepisům na jednu buňku – 4TB model má garantováno 2960 TB celkového zápisu, dále je to 1480 TB pro 2TB model a 740 TB pro 1TB.

Jde o malé navýšení, protože Adata Legend 970 mělo garanci vycházející na 700 přepisovacích cyklů. Srovnatelná TLC SSD mají nejčastěji garantováno 600 cyklů, zhruba je to ale asi srovnatelné a reálná výdrž se nemusí lišit, výrobci většinou používají tytéž čipy NAND. Je teoreticky možné, že řadič IG5666 má o trošku silnější implementaci opravných kódů LPDC, ale vyšší zaručený objem přepisů je spíš jen čistě arbitrární rozhodnutí.

Stále aktivní chlazení

Od alternativních řadičů jsme si slibovali, že odbourají vysokou spotřebu a že tato SSD pak už nebudou potřebovat aktivní chladiče. Adata Legend 970 Pro bohužel očekávání v tomto bodu neplní, protože spotřebu sice firma neuvádí, ale aktivní chlazení toto SSD stále má. To je řešené podobně jako u modulu Legend 970 s Phisonem, na modulu je osazená taková miniaturní podoba chladiče typu blower (jaký dřív býval častý na referenčních verzích grafických karet) s 20mm ventilátorem, který by měl profukovat podélný pasiv. SSD má s chladičem výšku 18 mm.

Změna je v tom, že u modelu Legend 970 Pro není ventilátor napájen externě (u Legend 970 se připojoval kablíkem na SATA Power konektor ze zdroje počítače). Legend 970 Pro má napájení ventilátoru přímo zapojené v rámci samotného modulu, elektřina jde ze slotu M.2 přes PCB modulu. Toto je praktičtější na montáž i „hezčí“ z pohledu tzv. cable managementu.

Autor: Adata

Nicméně jsou tu i nevýhody. Externí kabel znamenal, že se dala rychlost ventilátoru relativně snadno snížit adaptéry s přidaným odporem nebo externím regulátorem. Zde to tak snadné nebude (ale ventilátor se stále připojuje do konektoru krátkým kabelem, takže s trochou kutilství to půjde). Není jasné, zda má chladič ve výchozím stavu automatickou regulaci otáček podle teploty. Doufáme, že ano, protože takto malé ventilátorky mohou být dost hlasité – velmi malá účinná plocha lopatek totiž vyžaduje velmi vysoké otáčky, aby vytvořila významnější průtok vzduchu.

Ceny modulů Legend 970 Pro zatím ještě sdělené nebyly a v našich eshopech se zatím ještě nezačaly prodávat.

Zdroje: Adata (1, 2), Tom’s Hardware