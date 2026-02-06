Steam Machine už měl být na trhu, teď jej Valve odsouvá a zdražuje. Kdy se dočkáme?

Valve se loni v listopadu pochlubilo s novým herním počítačem Steam Machine společně s ovladačem Steam Controller a virtuální realitou Steam Frame. Počítač měl do prodeje zamířit už v první čtvrtině letošního roku, dokonce jsme čekali spuštění prodejů v souvislosti s lednovým veletrhem CES. To se ale nestalo a nyní Valve informuje nejen o posunutí startu prodejů, ale také o nutném zdražování.
Snad v létě
Valve ve svém blogpostu žehrá především na rapidně zdražené paměti a také jejich nedostatek. Jejich ceny vystřelily v posledních měsících na násobky a není se tedy proč divit těmto problémům. Při uvedení jsme cenu počítače Steam Machine odhadovali někde v rozmezí 20–25 tisíc Kč. Valve totiž při uvedení uvádělo, že má jít o levný herní počítač, který se právě kolem částky jednoho tisíce dolarů standardně pohyboval. S aktuálními cenami operačních pamětí ale částky vzrostly, stejně jako se zhoršila jejich dostupnost.
S tím souvisí i odklad data uvedení na trh. Valve aktuálně uvedlo pouze nekonkrétní „první polovinu letošního roku“. To v překladu znamená pozdní červen v případě, že se situace alespoň mírně zlepší. Dodavatelské problémy se přitom netýkají jen samotných operačních pamětí, ale v návaznosti také interních úložišť typu SSD a rostoucí spotřebitelské ceny vidíme i u grafických karet. Pokud tedy Valve uvede Steam Machine ještě před prázdninami za cenu do 30 tisíc Kč, půjde o malý zázrak.
Zdroj: Valve