Steam Machine už měl být na trhu, teď jej Valve odsouvá a zdražuje. Kdy se dočkáme?

Matěj Vlk
Dnes
Původní plánovaná cena kolem tisíce dolarů určitě dodržena nebude, stejně jako Valve muselo posunout datum uvedení na trh. Při nejlepším si jej budeme moci koupit v červnu.

Valve se loni v listopadu pochlubilo s novým herním počítačem Steam Machine společně s ovladačem Steam Controller a virtuální realitou Steam Frame. Počítač měl do prodeje zamířit už v první čtvrtině letošního roku, dokonce jsme čekali spuštění prodejů v souvislosti s lednovým veletrhem CES. To se ale nestalo a nyní Valve informuje nejen o posunutí startu prodejů, ale také o nutném zdražování.

Snad v létě

Valve ve svém blogpostu žehrá především na rapidně zdražené paměti a také jejich nedostatek. Jejich ceny vystřelily v posledních měsících na násobky a není se tedy proč divit těmto problémům. Při uvedení jsme cenu počítače Steam Machine odhadovali někde v rozmezí 20–25 tisíc Kč. Valve totiž při uvedení uvádělo, že má jít o levný herní počítač, který se právě kolem částky jednoho tisíce dolarů standardně pohyboval. S aktuálními cenami operačních pamětí ale částky vzrostly, stejně jako se zhoršila jejich dostupnost.

HR26

Zdroj: Youtube.com

S tím souvisí i odklad data uvedení na trh. Valve aktuálně uvedlo pouze nekonkrétní „první polovinu letošního roku“. To v překladu znamená pozdní červen v případě, že se situace alespoň mírně zlepší. Dodavatelské problémy se přitom netýkají jen samotných operačních pamětí, ale v návaznosti také interních úložišť typu SSD a rostoucí spotřebitelské ceny vidíme i u grafických karet. Pokud tedy Valve uvede Steam Machine ještě před prázdninami za cenu do 30 tisíc Kč, půjde o malý zázrak.

Steam Machine má slabinu: V SteamOSu nebude plně fungovat připojení monitorů a televizí přes HDMI Přečtěte si také:

Steam Machine má slabinu: V SteamOSu nebude plně fungovat připojení monitorů a televizí přes HDMI

Zdroj: Valve

Nintendo Wii bodovalo hlavně jiným ovládáním než u klasické konzole, je to o jiném přístupu, stejně jako u Switche. A citlivost na cenu je v každém regionu/zemi různá, je to dáno rozdíly v kupní síle.
Leppard

