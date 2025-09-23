Cnews.cz  »  Hardware  »  Svornost ve zdražování: Všichni výrobci skokově zvedají ceny SSD i operačních pamětí, až o 30 %

Svornost ve zdražování: Všichni výrobci skokově zvedají ceny SSD i operačních pamětí, až o 30 %

Jan Olšan
Dnes
Paměti DDR4 od Samsungu Autor: Samsung
Paměti DDR4 od Samsungu (ilustrační foto)
Prakticky všichni výrobci operačních pamětí a také NAND pro SSD teď skokově zdražují. Vděčit za to můžeme boomu umělé inteligence. Prodávat HBM pro AI akcelerátory se totiž vyplatí víc než běžné paměti.

Nedávno jsme tu měli nemilou zprávu o zdražování úložišť. Společnost Western Digital totiž oznámila plošné zdražování pevných disků a její část SanDisk zase pamětí NAND a SSD, která jsou na ní založená. Zdá se, že to byl jen začátek a čeká nás celkové zdražování na trhu pamětí. Zvyšování cen totiž teď oznámil i Samsung, který je jeden z největších výrobců. A zdražuje nejen NAND a SSD – nejhorší situace nás zřejmě čeká v operačních pamětech.

Zprávy o tomto kroku přinesl korejský web NewDaily. Samsung podle jeho informací potvrdil klientům, že zvyšuje smluvní ceny účtované za paměti. Podobně jako WD firma uvádí coby důvod to, že je po pamětech nebývalá poptávka (což nabízející straně umožňuje ceny zvýšit). Firma největší zákazníky na tento krok upozornila předem.

Zdražení NAND asi bude plošné a povede k adekvátnímu zdražení jak běžných spotřebitelských, tak drahých enterprise SSD, protože obojí dnes používá stejné čipy NAND Flash. U tohoto typu paměti má zvýšení cen být údajně ve výši okolo 5–10 %. Vliv na ceny, které platíme v obchodech za SSD nebo třeba paměťové karty se může promítnout s určitým zpožděním.

Horší to je u operačních pamětí neboli čipů DRAM. Jejich ceny Samsung dle korejských zdrojů hodlá zvednou to 15–30 %, což je razantní nárůst. Takovýto brutální skok nastal už začátkem léta u starších pamětí DDR4, jejichž výrobu firmy ukončovaly a vyvolaly tak kvůli nedostatečným zásobám na trhu prudké zdražení, kvůli kterému se ceny DDR4 staly dokonce dražšími než novější paměti DDR5.

Nyní se až o 30 % mají zvýšit také ceny mobilních pamětí LPDDR4X, LPDDR5 a LPDDR5X. To tedy ovlivní hlavně notebooky a mobilní telefony, které tyto paměti využívají. Ceny celých zařízení patrně kvůli zdražení paměti stoupnou, nebo výrobci začnou v zařízeních za stejnou cenu používat nižší kapacity. Stoupne patrně i cena paměti DDR5 používané pro stolní PC, ale snad o menší procento než u pamětí typu LPDDR, NewDaily pro ně separátní číslo neuvádí.

Zdražení bude napříč trhem, může za něj i boom AI

Zmíněná poptávka je z velké části nikoli dílem běžného spotřebitelského trhu, který je na ceny poměrně citlivý. Dost velkou roli zřejmě hraje serverový trh a hype umělé inteligence. Výpočetní akcelerátory potřebují velké množství paměti typu HBM a výrobci DRAM v posledních letech ubírají z kapacit pamětí určených pro počítače, notebooky a mobily právě ve prospěch výroby drahé a tedy výnosné paměti typu HBM. Protože dávají přednost tohoto trhu, paměťové čipy „pro běžný lid“ mohou relativně zanedbávat. Pokud jich na trhu nebude dostatek, může to logicky jejich ceny hnát nahoru dle zákonů poptávky a nabídky.

Až 30 % navíc i u Micronu?

Zdražení spustí nejen Samsung, ale signalizoval ho i Micron, jak jsme již zmiňovali v předchozí zprávě. A podle News Daily podobné signály vysílá i SK Hynix, i když u tohoto výrobce ještě o konkrétní podobě úpravy cen nejsou informace. I Micron by podle NewDaily mohl paměti zdražit i o 20–30 %. Zdá se tedy, že navýšení cen na trhu bude skokové a nebude proti němu moc obrana, jelikož tito tři výrobci spolu zajišťují drtivou většinu trhu s operační pamětí – byť už ne úplně celý trh, neboť nějaký podíl již získali nově příchozí čínští výrobci.

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

