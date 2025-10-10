Synology kapitulovalo a v domácích NASech umožní použití cizích disků

Na jaře letošního roku uvedlo Synology nové NASy vyšší řady Plus a společně s nimi představilo novou politiku. Systém DSM, na kterém síťová úložiště běží, přestal podporovat jiné pevné disky než ty vyrobené samotným Synology, případně s jeho certifikací.
Společnost od té doby čelila vlně kritiky a mezi letošními úložišti ve vyšší střední třídě rovněž ztrácela podíl v prodejích na úkor konkurence, jako je Qnap nebo Asustor. V jejich případě byly a jsou disky třetích stran plně podporovány – vlastní si ostatně ani nevyrábí.
Synology nakonec vzdorovalo půl roku, než nyní v rámci aktualizace DSM 7.3 zařadilo zpátečku a necertifikované disky opět podporuje. Změny se týkají řad pro koncové uživatele, tedy základní řady Value, řady J a nakonec i výkonnějších NASů s označením Plus. U pokročilých produktových řad jako jsou FS, HD, SA, UC, RS a DVA pravidla zůstávají platná. Tam je potřeba instalovat disky Synology. Ty jsou zpravidla výrazně dražší než konkurence Seagate IronWolf a WD Red.
Synology se u svých disků chlubí například prodlouženou zárukou na 5 let v případě, že zákazník v rámci jedné objednávky zakoupí jak NAS, tak HDD. Stejně tak nabízí možnost expresní výměny, kdy je nový disk odesílán ihned po nahlášení poruchy. Při nákupu je ale třeba tuto (negarantovanou) službu ověřit.
Pro SSD neplatí
U pokročilejší a výkonnější řady Plus platí rozvolněná pravidla pouze pro pevné disky typu HDD. Pokud NAS disponuje i M.2 slotem pro rychlé NVMe SSD, je nutné jej osadit certifikovaným modelem. Následně může být SSD využíváno jako rychlá vyrovnávací cache, případně na něm lze vytvořit samostatný rychlý svazek.
Pokud uživatel do NASu letošní řady Plus vloží necertifikovaný disk, budou k dispozici všechny funkce. DSM ale i přesto bude zobrazovat upozornění, že nejde o ověřený disk.
