Synology kapitulovalo a v domácích NASech umožní použití cizích disků

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

NASy Synology Autor: Synology
Volnější pravidla se týkají řad Value, J a Plus pro koncové uživatele.
Po vlně kritiky Synology ustoupilo od letošních pravidel, která zablokovala použití pevných disků třetích stran. I do pokročilého NASu řady Plus tedy lze vložit libovolné HDD třetí strany.

Na jaře letošního roku uvedlo Synology nové NASy vyšší řady Plus a společně s nimi představilo novou politiku. Systém DSM, na kterém síťová úložiště běží, přestal podporovat jiné pevné disky než ty vyrobené samotným Synology, případně s jeho certifikací.

Společnost od té doby čelila vlně kritiky a mezi letošními úložišti ve vyšší střední třídě rovněž ztrácela podíl v prodejích na úkor konkurence, jako je Qnap nebo Asustor. V jejich případě byly a jsou disky třetích stran plně podporovány – vlastní si ostatně ani nevyrábí.

Synology NAS DS225

Striktní pravidla z jara se vztahovala například na domácí model DS225+.

Autor: Synology

Synology nakonec vzdorovalo půl roku, než nyní v rámci aktualizace DSM 7.3 zařadilo zpátečku a necertifikované disky opět podporuje. Změny se týkají řad pro koncové uživatele, tedy základní řady Value, řady J a nakonec i výkonnějších NASů s označením Plus. U pokročilých produktových řad jako jsou FS, HD, SA, UC, RS a DVA pravidla zůstávají platná. Tam je potřeba instalovat disky Synology. Ty jsou zpravidla výrazně dražší než konkurence Seagate IronWolf a WD Red.

Synology se u svých disků chlubí například prodlouženou zárukou na 5 let v případě, že zákazník v rámci jedné objednávky zakoupí jak NAS, tak HDD. Stejně tak nabízí možnost expresní výměny, kdy je nový disk odesílán ihned po nahlášení poruchy. Při nákupu je ale třeba tuto (negarantovanou) službu ověřit.

Pro SSD neplatí

U pokročilejší a výkonnější řady Plus platí rozvolněná pravidla pouze pro pevné disky typu HDD. Pokud NAS disponuje i M.2 slotem pro rychlé NVMe SSD, je nutné jej osadit certifikovaným modelem. Následně může být SSD využíváno jako rychlá vyrovnávací cache, případně na něm lze vytvořit samostatný rychlý svazek.

webcast HP

Pokud uživatel do NASu letošní řady Plus vloží necertifikovaný disk, budou k dispozici všechny funkce. DSM ale i přesto bude zobrazovat upozornění, že nejde o ověřený disk.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Jestli si někdo po této zkušenosti koupíte značku Synology, tak tím jen povzbudíte jejich managory aby to příště zkusili znova, chytřeji.
tynyt

