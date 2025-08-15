Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  T-Mobile představil nový levný telefon a tablet. Mají zabudovanou Magenta AI a seženete je i za 1 korunu

T-Mobile představil nový levný telefon a tablet. Mají zabudovanou Magenta AI a seženete je i za 1 korunu

Dnes
T Phone 3 Autor: T-Mobile
T Phone 3 od operátora T-Mobile seženete i za 1 korunu
Nová generace telefonů a tabletů pod taktovkou T-Mobile staví na integrované umělé inteligenci Magenta AI.

T-Mobile na český trh uvádí novou generaci svých telefonů a tabletů. Jde o modely T Phone 3 a T Tablet 2. Operátor tyto levnější stroje nasadil kvůli většímu rozšíření sítě 5G. Ta spolykala dost investic a první telefony s podporou 5G nepatřily k nejlevnějším, takže nebylo možné širšímu publiku prodávat nové tarify.

Oba kusy kromě mezigeneračního zlepšení hardwarových parametrů mají k dispozici integrovaného AI asistenta postaveného na vyhledávači Perplexity. S ním T-Mobile, respektive jeho mateřská společnost Deutsche Telekom, navázal úzkou spolupráci. Operátor například Perplexity začal nabízet zdarma v rámci funkce Magenta AI.

Podle serveru Lupa.cz byl T Phone 3 vyvinutý ve spolupráci s Googlem a společně s tabletem je vyráběný (jako další brandované přístroje) u ODM/OEM producentů v Asii.

Uvnitř je čip Qualcomm Snapdragon 6 třetí generace, 6 GB RAM, 128GB úložiště a prostor pro kartu microSD s až dvěma TB. Displej má úhlopříčku 6,6" (Full HD+) a frekvenci 120 Hz. Stroj stojí bez tarifu 4 001 korun, s tarifem Next neomezeně XL vyjde na 1 korunu.

CIF25

T Tablet 2 disponuje čipem MediaTek MT8755, Full HD+ displejem s 60 Hz (10,1"), 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Cena bez závazku činí 5 001 korun, s tarifem Next neomezeně 4XL pak 1 korunu.

T Phone 3 a T Tablet 2

Technické parametry T Phone 3 a T Tablet 2

Autor: T-Mobile

zdroj: Lupa.cz

