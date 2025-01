T-Mobile rozdává roční přístup k prémiové umělé inteligenci zdarma. Zájemcům může ušetřit až 6 tisíc ročně

Mobilní operátoři dnes soupeří o to, kdo zákazníkům nabídne atraktivnější bonusy a akce. Pro nadšence do umělé inteligence si T-Mobile připravil lákavou nabídku. V rámci programu Magenta Moments nabízí roční předplatné Perplexity AI zcela zdarma, jinak by vás přišlo přibližně na 20 dolarů měsíčně, tedy nějakých 6000 korun ročně.

Žádný skrytý háček nebo automatické prodlužování

Zákazníci T-Mobile si mohou Perplexity Pro zdarma aktivovat na rok skrze mobilní aplikaci Můj T-Mobile (Android, iOS), kde na ně čeká speciální aktivační kód. Nabídku je možné využít do 13. 5. 2025 a pouze pro nové uživatele Perplexity, kteří si předtím tuto službu neplatili. Po vypršení roční lhůty dojde k automatickému ukončení předplatného. Není třeba nic manuálně ukončovat nebo zadávat své platební údaje.

Srovnání bezplatné a placené verze Perplexity Autor: Cnews

„Program Magenta Moments se neustále vyvíjí, zákazník a jeho spokojenost je pro nás stále prioritou číslo 1. Poslední roky se umělá inteligence stala už běžnou součástí našich životů. I u nás v T-Mobilu nachází bohaté využití v optimalizaci procesů, odhalování nových cest, při analýzách apod. Díky našemu partnerství s Perplexity teď můžeme široké možnosti, jež umělá inteligence nabízí, přinést i našim zákazníkům. Přímo v aplikaci, kterou denně využívají,“ doplňuje Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky a člen management boardu společnosti T-Mobile.

Perplexity je umělá inteligence od stejnojmenné společnosti nabízející podobně jako ChatGPT textového chatbota, s jehož pomocí mohou uživatelé vyhledávat informace včetně zdrojů, generovat obrázky, pracovat s kódem a mnoho dalšího.

Verze Pro se standardní cenou 20 dolarů za měsíc nabízí 300+ Pro vyhledávání denně, možnost vybrat si preferovaný AI model, neomezené nahrávání souborů k analýze, vizualizace odpovědí nebo extra API kredity.

zdroj: Tisková zpráva T-Mobile