Hardware

Tajemná pozvánka Applu do New Yorku: buď ukáže nejlevnější Macbook, nebo začne slavit narozeniny

Matěj Vlk
Dnes
Pozvánka Apple Keynote Autor: Apple
Apple Keynote se uskuteční 4. března v 15:00 našeho času.
Apple by mohl ukázat Macbook s cenou pod 20 tisíc, stejně jako levnější iPhone 17e. Spekuluje se ale i o Macboocích Air a Macboocích Pro.

Od otevření Apple Parku využívali cupertinští pro svoje produktové prezentace svoje sídlo, začátkem března ale udělají výjimku. Na aktuální pozvánce totiž stojí datum 4. března a New York City. Ve stejný čas navíc Apple uspořádá pro zástupce tisku akci v Londýně a Šanghaji. Kromě jiného netradiční lokalita znamená i netradiční čas hlavní keynote: kvůli přesunu na východní pobřeží budeme moci prezentaci sledovat od 15:00, namísto večerní sedmé hodiny.

Nejlevnější Macbook, nejlevnější iPhone

Obdobně jako u dalších akcí Applu nemáme ani v současné době informace o představených novinkách. Nejpravděpodobnějším produktem je nový Macbook, který by se měl stát nejlevnějším notebookem Applu. Nabídnout by měl displej s úhlopříčkou 12,9“ a především méně výkonný hardware – čipset Apple A18 Pro z iPhonů 16 Pro a základní kombinaci 256 GB interního úložiště a RAM s kapacitou 8 GB.

Apple tak pravděpodobně podruhé vstoupí do stejné řeky – před 11 lety uvedl dvanáctipalcový Macbook s pomalými čipy řady Intel m, který se ale nedá považovat za úspěšný. Jeho prodej byl ukončen po dvou letech. Současný koncept by se neměl výrazně lišit – malý notebook bez ventilátoru s jediným konektorem USB-C. Rozdílná by ale měla být cena: namísto 1 300 dolarů se nyní spekuluje o částce výrazně pod 1 000 dolarů. Je tak možné, že se u nás finální cena vejde pod 20 tisíc.

Zdroj: Youtube.com

Vedle levného Macbooku by Apple mohl ukázat nový iPhone 17e postavený na současném designu iPhonů 17. Namísto horního výřezu displeje by tak mohl nabídnout zmenšený Dynamic Island byť na menším panelu s úhlopříčkou 6,1“ namísto 6,3“. Lišit by se neměl čipset v podobě Apple A18. Naopak největším rozdílem potom bude jediný fotoaparát podobně jako v iPhonu Air.

AIT26

Spekuluje se ale i o dalších produktech jako je nová generace Macbooků Air, a Macbooků Pro s čipsety Apple M5 Pro a M5 Max. Anebo je vše jinak a Apple touto akcí začne oslavy 50. narozenin, které připadají na začátek dubna.

Zdroj: The Verge

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

TO CHCI