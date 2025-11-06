Cnews.cz  »  Hardware  »  Takto vypadá vůbec první monitor s Thunderbolt 5. LG UltraFine nabízí 6K rozlišení a řetězení monitorů za sebou

Takto vypadá vůbec první monitor s Thunderbolt 5. LG UltraFine nabízí 6K rozlišení a řetězení monitorů za sebou

Marek Kuřina
Dnes
LG UltraFine evo 32U990A Autor: LG
První monitor na světě s rozlišením 6K a podporou nejnovějšího rozhraní Thunderbolt 5 vyrobilo LG. Novinka UltraFine evo 32U990A je určena nejenom kreativním profesionálům, ale všem s nároky na vysokou obrazovou kvalitu při práci s různými vizuálními projekty.

Nový monitor nabídne rozlišení 6 144 × 3 456 pixelů, což je přibližně o polovinu více než běžné 4K monitory. V praxi to bude znamenat ostřejší obraz a také dostatek prostoru na pracovní ploše, například při střihu videa nebo úpravách fotografií. Tvůrci tak mohou vidět detailní náhled na jednom displeji bez nutnosti připojení dalšího monitoru.

Panel využívá technologii Nano IPS Black, která by měla zajistit dostatečně hlubokou černou a výraznější kontrast. Nechybí ani certifikace VESA DisplayHDR 600, takže obraz by měl působit živěji a realističtěji. Pro věrné barvy LG udává pokrytí barevných prostorů Adobe RGB 99,5 % a DCI-P3 98 %, což ocení zejména ti, kteří připravují obsah pro tisk nebo film.

Připojení nové generace

Jednou z výhod novinky je podpora Thunderbolt 5, nejnovější generace rozhraní, které dokáže přenášet data rychlostí až 120 Gb/s. Díky tomu je možné připojit monitor k notebooku jedním kabelem, který zároveň přenáší obraz, data i umožňuje napájení – monitor totiž poskytuje až 96 W výkonu pro nabíjení. To z něj dělá praktické řešení pro ty, kteří chtějí čisté pracovní prostředí bez spleti kabelů.

Monitor také podporuje takzvané „daisy-chain“ zapojení, tedy propojení více monitorů za sebou, což zjednodušuje rozšíření pracovního prostoru. Standardně jsou k dispozici i porty HDMI a DisplayPort, takže zařízení je kompatibilní i se staršími počítači.

Design na úrovni doby

LG u tohoto modelu vsadilo na minimalistický a velmi tenký rámeček monitoru. Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i otočení obrazovky do vertikální polohy. Součástí je také software, který usnadňuje rozdělení obrazovky do více oken a umožňuje tak efektivnější práci s několika aplikacemi najednou.

Monitor má také certifikaci TÜV Rheinland, která potvrzuje nižší úroveň modrého světla a tím i menší zátěž očí při dlouhodobém používání, což je praktická výhoda pro všechny, kdo tráví u obrazovky celé dny.

Budoucnost monitorů

Uvedení tohoto modelu ukazuje, jakým směrem se trh s profesionálními displeji posouvá. Kombinace 6K rozlišení a Thunderboltu 5 je důkazem, že výrobci se připravují na éru, kdy jediný monitor bude plnit roli centrální pracovní stanice – s obrazem, daty i napájením v jednom propojení.

WT100_25

Nový 32" monitor LG UltraFine evo 32U990A je již v Česku v prodeji, a to za 49 998 Kč.

Zdroj: LG

Marek Kuřina

