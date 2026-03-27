Tavící se konektory a kabely u karet GeForce: GPU Safeguard+ ve zdrojích MSI má zachránit vaši grafiku

Už pár let se táhnou problémy s nespolehlivými napájecími konektory typu 12V-2×6/12VHPWR na grafických kartách – zejména u Nvidie, která je prosazuje. Bohužel je to problém stále nevyřešený, protože na nich firma přese všechno trvá, takže riziko přehřívání a tavení kabelů se dá jen různě obcházet či zmírňovat. S pokusem o takovou náplast teď přichází také MSI. Firma do zdrojů zavádí ochranu, která uživatele varuje. Ale bude něco stát.
GPU Safeguard+
Firma MSI teď představila funkci nazvanou GPU Safeguard+, kterou jsou vybavené její nové zdroje řady MPG Ai TS. Jejím smyslem je právě zabraňovat incidentům, kdy se kvůli poruše, opotřebení nebo jenom smůle začne 12+4pinový konektor přehřívat a způsobí poškození kabelu a v horším případě také grafické karty nebo zdroje.
GPU Safeguard+ má detekovat problém ještě předtím, než dojde k poškození. Měl by fungovat na principu aktivního měření proudu na všech pinech konektoru 12V-2×6. Zdroj má pro tyto účely zabudovanou elektroniku, která proudy sleduje v reálném čase a porovnává. Pokud dojde k problému, elektronika spustí akustický poplach pomocí reproduktorku (nejspíš podobného, jaký se používal v počítačích pro diagnostiku při spouštění).
Měření hlídá jednak to, zda nedochází k nerovnovážné distribuci proudu přes jednotlivé vodiče/piny, jednak případ, kdy přes jakýkoliv z vodičů začne téct abnormální proud po dobu delší než je definovaný limit. Varování by tedy mělo být spuštěno, i když celkově přetížíte kapacitu konektoru na všech žilách, třebaže jednotlivé proudy jsou stále v rovnováze.
Podpora v Afterburneru
Firemní program MSI Afterburner ve verzích od 4.6.7 obsahuje podporu pro komunikaci s elektronikou a senzory těchto zdrojů, takže přes tuto utilitu bude možné proudy monitorovat a kontrolovat i softwarově z prostředí Windows. Můžete si pak nastavit další softwarové upozornění nebo proudy zobrazit v OSD.
V kombinaci s MSI Afterburnerem bude možné také nastavit automatické snížení výkonu grafické karty v případě, že jsou problémy detekovány. Při zapnutí funkce „Enabled GPU Safeguard+“ se vám kromě zvukového alarmu také automaticky sníží limit spotřeby u grafické karty Nvidia na 75 % originální spotřeby (mělo by k tomu dojít v rámci milisekund). To by mělo napájecímu konektoru ulehčit a snad předejít problémům i když třeba kvůli sluchátkům nebo nepřítomnosti neslyšíte alarm.
Tato ochrana není bohužel zapnutá automaticky, musíte ji mít v Afterburneru zapnutou a musíte tuto aplikaci mít spuštěnou. Alarm pomocí reproduktorku (buzzeru) zabudovaného ve zdroji snad není třeba takto aktivovat a rozezní se vždy, když zdroj problémy detektuje (fungoval by tak bez jakékoli softwarové asistence, i pod alternativním operačním systémem).
První zdroje, které tuto ochranu poskytují, jsou MSI MPG Ai1600TS PCIE5 a MSI MPG Ai1300TS PCIE5. Další asi mohou přibývat v budoucnosti. Měření proudů vyžaduje speciální elektroniku, takže tuto funkci nelze poskytnout s jakýmkoli zdrojem. Naopak grafická karta speciální podporu nepotřebuje a MSI potvrdilo, že hlášení a sledování bude fungovat i s kartami jiných výrobců (jen potřebujete mít nainstalovaný Afterburner).
Mimochodem – možná vás napadlo, zda je měření na straně zdroje stejně dobré, jako by bylo měření proudů na straně grafiky (to poskytují nejdražší modely karet Asus). Mělo by být zcela ekvivalentní, protože proudy jsou na obou koncích stejné – pakliže kabely nemají jednotlivé vodiče propojené v konektorech. To dělají některé adaptéry z osmipinů, ale s nativními kabely tohoto zdroje by se to dít nemělo. A hlídat proud na straně zdroje je asi užitečnější – mohl by totiž dokonce v případě problémů automaticky odříznout napájení a zabránit jeho spálení. To ale zdá se aspoň zatím GPU SafeGuard+ nedělá. Asi proto, že by pak možná relativně často docházelo k vypínání GPU, což by hráči těžce nesli.
Užitečná funkce, která by správně neměla být třeba
Tento přístup sám o sobě vypadá jako dobrý nápad. V principu by bylo pěkné, kdyby se rovnoměrné rozložení proudů automaticky kontrolovalo u všech kabelů, které mají paralelní vodiče (tedy i kabely PCIe a EPS pro procesor). Jenže elektronika toto implementující bude vždy zvyšovat cenu zdrojů. Tyto speciální „Nvidia-proof“ zdroje budou určitě dražší než nějaký běžný zdroj o stejném výkonu.
To, že se místo grafických karet problém řeší nakupováním dražších zdrojů nebo speciálního příslušenství není nic jiného, než že na vás výrobce GPU přenáší náklady navíc a prodražuje vám nepřímo koupi a provoz grafické karty. Přitom pokud by se problém řešil přímo na její straně, byly by náklady (na osazení jiného druhu konektoru z výroby) nejspíš zanedbatelné.
Ač je tedy samotný nápad MSI zajímavý a zabudování ochrany do zdroje je plus, musíme znovu zopakovat, že situace s 12+4pinovými konektory zůstává sama o sobě problémem. Je krajně neuspokojivé, když si nespolehlivý standard vynucuje, aby výrobci různá podobná řešení jeho průšvihů museli vymýšlet a uživatelé platit.
Zdroj: MSI