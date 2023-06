Tečka za x86 u Applu. ARM procesor M2 Ultra s 24 jádry už je i v nejdražších počítačích firmy

Když v roce 2020 Apple oznámil přechod z procesorů Intel na vlastní čipy s architekturou ARM, mělo to zabrat dva roky, což se ale poněkud pozdrželo. A to proto, že Apple nebyl schopný v tomto termínu dokončit highendový procesor pro nejvýkonnější počítače Mac Pro. Nebo se možná rozhodl přeskočit generaci M1 a počkat až na M2. Teď už je ale i tato řada počítačů překlopená z Xeonů na nový M2 Ultra, zatím vůbec nejvýkonnější CPU Applu.

Nový Mac Pro vypadá podobně jako starý, zůstal mu tedy formát stolního toweru (volitelně s možností montáže do racku, tuto verzi můžete vidět v záhlaví článku) s předkem připomínajícím struhadlo na sýr, který přišel v roce 2019 po éře „odpadkového koše“. Zůstala podle všeho i struktura chlazení s třemi ventilátory vpředu, profukujícími podélně skříň. Apple tedy zachoval „form factor“ a prostě v něm vyměnil desku a procesor.

Apple M2 Ultra: dvě M2 Max v jednom

Tím je nový model Apple M2 Ultra. Nepřišla tedy nová kategorie CPU M2 Extreme nebo něco podobného, ale „jen“ pokračování procesoru M1 Ultra, který již poháněl menší stolní počítač Mac Studio. Také M2 Ultra je spojení dvou procesorů o kategorii nižších (M2 Max založených na 5nm procesu TSMC), zřejmě pomocí podobného křemíkového můstku (tedy něco koncepčně podobného EMIB u procesorů Sapphire Rapids od Intelu). Tato propojka váže dohromady CPU jádra, ale zejména také jednotky GPU obou polovin do jednoho celku.

Tímto jsou dány parametry. Apple M2 Ultra má 24 jader CPU, ale jde o big.LITTLE s jen 16 velkými jádry Avalanche (jako v SoC M2 nebo A15), zbylých osm jader jsou menší efektivní architektura Blizzard. Všechna tato jádra podporují jen jedno vlákno, takže celek má jen 24 vláken, na což už jsme si u architektury x86 odvykli. Pro software je sice těžší vysoké počty vláken zužitkovat, ale SMT je v mnohovláknových zátěžích dost výhoda; nicméně Apple se zatím nerozhodl tuto cestu zkoušet.

Apple se nikde nezmiňuje o tom, na jaké frekvenci poběží CPU, ale mohla by být stejná jako u M2 Max – 3,7 GHz v boostu pro jednovláknové aplikace, 3,3 až 3,4 GHz pro mnohovláknové zátěže. Podle Applu má procesor být až o 20 % rychlejší než M1 Ultra, což z ní vzhledem k přidaným malým jádrům, která navíc dostala lepší architekturu, a vyšší frekvenci celkem realisticky.

Grafika s 9728 shadery

GPU je také dvojnásobkem konfigurace u M2 Max a má 76 „jader“, což dává 9 728 shaderů (která ale běží na nižších frekvencích než u Radeonů nebo GeForce). Takt GPU by nejspíš opět mohl být podobný (cca 1400 MHz) jako u M2 Max.

Sloužit grafice bude hlavní paměť RAM typu LPDDR5, která je opět sdílená s jádry CPU. Má velmi širokou sběrnici – 1024 bitů, tedy jako by 16kanálové paměti DDR4 – díky spojení dvou použitých čipů. Propustnost je podle Apple 800 GB/s, měly by tedy být použitá paměť LPDDR5–6400.

Tento top model má mít podle Applu výkon až o 30 % vyšší, než grafika v M1 Ultra. V nabídce bude vedle plné verze procesoru také osekaná levnější verze, která bude mít GPU jen o počtu 60 jader (7680 shaderů).

Rozšiřitelné paměti ne, ale sloty PCI Express 4.0 zůstaly

Zdvojená je také kapacita paměti, které systém může mít 64, 128 nebo maximálně 192 GB. Zní to jak dost, ale paměť je napevno osazená a nevyměnitelná (nerozšiřitelná), zatímco u předchozích Maců Pro byla paměť ve slotech a bylo možné osadit i výrazně vyšší kapacity (až 1,5 TB). O tuto schopnost ARMové verze Maců Pro přijdou. Navíc také musíte potřebnou kapacitu zaplatit při pořízení počítače přímo Applu, kde se to prodraží víc, než pokud byste kupovali samostatné moduly sami.

Apple M2 Ultra Autor: Apple

Zatímco paměti nejsou vyměnitelné, Apple vzal na milost rozšiřujíc karty: šasi Maců Pro s M2 Ultra (základní deska má samozřejmě proprietární formát nekompatibilní s ATX) má volné pozice pro karty PCI Express 4.0. Vyvedená je dvojice slotů ×16, čtyři ×8 a pak je tu ještě sedmý slot podporující jen PCIe 3.0 ×4.

Podle některých zpráv ale M2 Ultra nemá tolik konektivity a tyto sloty jsou vyvedené z PCIe přepínače od Broadcomu, ten bude mít uplink do procesoru omezený (nejspíš by se dalo čekat osm nebo 16 linek, uvidíme, jak se to zde vyvrbí). Je také třeba pamatovat na to, že zdroj pro karty PCI Express neposkytuje moc velkou napájecí kapacitu, celkem jen 300 W v jednom osmipinovém kabelu PCIe a dvou šestipinových.

V slotech mohou být různá FPGA, akcelerátory, karty pro zpracování videa a řadiče, ale ne přídavné grafické karty. U těch to ale pravděpodobně může být hlavně softwarové omezení operačního systému MacOS, který pro ně nebude mít ovladače. A Apple ani nemá zájem připustit, aby je někdo další dodal. Bude zajímavé sledovat, zda se grafiky Nvidia a AMD (případně Intel Arc) povede rozběhat pod Linuxem. Moc se ale s těmi 300 W rozšoupnout nepůjde, pokud byste dovnitř nedostali další zdroj pro jejich napájení.

Deska ARM Apple Mac Pro 2023 Autor: Apple

Apple uvádí, že akceleraci různých činností zvládne i samotný SoC – údajně má umět přijímat ze zdrojů videa až 22 souběžných 8K streamů ve formátu ProRes. Přímo integrovaná je také podpora pro Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3, osm portů Thunderbolt 4 (na ty je možné připojit až šest Applích monitorů Pro Display XDR). Případně pro standardnější monitory je ještě poskytnuta dvojice HDMI 2.1. Maximální rozlišení monitorů na všech rozhraních je 8K při 60 Hz, to však maximálně na třech monitorech. Je-li připojeno osm monitorů, je už maximum jen 4K60.

Mac Pro s procesorem M2 Ultra má také dvojici 10GB/s Ethernetů (což ale pravděpodobně zajišťují přídavné karty, nejde o konektivitu přímo v procesoru M2 Ultra) a kupodivu dokonce Apple slevil z umanutosti a vyvedl na skříň počítače dvojici USB-A, takže nebude třeba kvůli každé klíčence vytahovat adaptéry. Jinak se ale s poskytnutím všestranné konektivity Apple moc neobtěžuje, na šasi je například jediný audio výstup (jeden 3,5mm analogový jack pro sluchátka).

ARM Apple Mac Pro 2023 Autor: Apple

Jedna úlitba snazšímu životu kupujícímu byla ale asi provedena. Zatím to nevypadá, že by byl použitý proprietární formát SSD, které pak slouží k dojení při upgradech a výměnách (a ostatně i při koupi základního hardwaru) podobně jako RAM. SSD se zdá se budou instalovat do oněch slotů PCI Express 4.0 ve formě karet a snad by tedy mělo být možné používat vlastní NVMe SSD (včeteně modulů M.2 v adaptérech), čímž hodně ušetříte při nákupu vysokých kapacit. Na renderech jsou dokonce dva porty SATA, které měly Macy Pro s procesorem Xeon, ale ve specifikacích Apple nepotvrzuje, zda je základní deska opravdu má.

Samozřejmě je zde ještě možné, že Apple zablokuje použití obyčejných SSD ve firmwaru a pomocí „DRM“ bude vynucovat použití jen originálního příslušenství. Nikde totiž o možnosti vyměnit SSD raději nemluví. Ale doufejme, že tak daleko to ještě nedošlo.

Cena od sto dvaceti tisíc

Dodávky počítačů Mac Pro s procesory M2 Ultra mají začít 13. června. Cena začíná na 6999 $ za minimální konfiguraci s 60jádrovým GPU, 64 GB paměti a 1TB SSD. Případně firma nabízí 12měsíční splátky ve výši „jen“ 583,25 $. Rackové provedení stojí extra (7499 $). Ona základní cena 6999 $ u nás dělá s DPH prakticky přesně 186 000 Kč či 7900 €, ale dle stránek Applu byla oficiální částka zakulacena a zaplatíte 199 990 Kč (v eurozóně 8299 €).

Příplatek za 192 GB paměti je 48 tisíc korun, upgrade z 1TB SSD na vyšší kapacity stojí 12 tisíc (za na tento segment pořád trochu prašivých 2 TB) až 66 tisíc Kč (za 8 TB). Za výkonnější procesor s plným výkonem GPU se 76 jádry se připlácí 30 tisíc. Takto plně vybavené Mac Pro s M2 Ultrou vás vyjde na 344 tisíc Kč. A Apple stále také nabízí atraktivní možnost dokoupit skříni kolečka za krásných 12 tisíc Kč.

Nové Mac Studio

Levnější cestou k samotnému CPU (ale už bez oné na Apple celkem bohaté konektivity) by mělo být Mac Studio, což je kompaktní desktop, kde je vše osazené napevno (kromě SSD, která jsou ale nestandardní proprietární). Tento počítač bude stát ve své nové verzi minimálně 1999 $ (59 990 Kč / 2399 €), ale to je jen za levnější konfiguraci pouze s polovičním procesorem, M2 Maxem. Verze s M2 Ultra bude stát dvojnásobek: 3999 $ (119 999 Kč / 4799 €). Obvyklí podezřelí nejspíš začnou nacházet důvody, proč je to vlastně krásně málo, ale cosi mi říká, že marže na tomto hardwaru budou hodně velké.

Apple M2 Ultra, ARM Mac Pro a Mac Studio Autor: Apple

Zdroje: Apple, Tom's Hardware (1, 2)