Kdo chtěl víc, nemá nic. Termonukleární žaloba ARMu ztroskotala, Qualcomm vyhrál soud

Závěr roku nepřinesl jen obvyklé Vánoce, ale také finále důležité soudní bitvy – totiž žaloby ARMu proti Qualcommu, jednomu z největších výrobců procesorů této platformy a nejdůležitějšímu hráči v čipech pro chytré telefony s Androidem. Šlo o hodně, protože požadavky ARMu hrozily Qualcomm potopit a současně musely zasít strach mezi všechny další výrobce. Verdikt, který nakonec přišel, je pro jednu ze stran vyloženě vánoční.

Jádro toho, proč mezi ARMem a jeho největším zákazníkem (a dosavadním spojencem, jehož přičiněním čipy s architekturou licencovanou od ARMu ovládly mobilní telefony) vznikl takřka bratrovražedný boj, je v penězích. Qualcomm coby extrémně důležitý partner historicky měl sjednanou výhodnou tzv. architektonickou licenci. Ta spočívá v tom, že si firma vyvine vlastní jádra CPU a od ARMu si pro ně licencuje jen instrukční sadu. A výměnou za to platí menší poplatky než ti, kdo si licencují celá jádra Cortex. V době, kdy byl ARM menší a potřeboval takového silného partnera, dostal Qualcomm asi relativně výhodný „deal“.

Dřívější partneři jsou dnešní nepřátelé, když jde o peníze

Krátce po příchodu 64bitovýdh procesorů do mobilů okolo roku 2024 se ale Qualcommu jeho vlastní jádra nějak nedařila nebo do nich nebyl ochoten investovat a přešel na jádra Cortex s oněmi vyššími poplatky pro ARM. ARMu se vývoj jader Cortex naopak chvíli hodně dařil, podobně proti nim prohrála a zanikla také vlastní jádra Samsungu.

Jenže mezitím ARM koupil fond Softbank a za pár let později ho zase potřeboval prodat nebo zpeněžit pomocí IPO. Firma ARM se snaží zvýšit co nejvíc své tržby, včetně zvyšování licenčních poplatků. Součástí toho jsou snahy omezit svobodu klientů v používání jejich vlastního IP (GPU, NPU, jádra CPU).





Qualcomm ve stejné době ale zase seznal, že vlastní jádra by mohla být lepší jak obchodně, tak technologicky a koupil firmu Nuvia, která právě vyvíjela jádro CPU, jež mělo být lepší než Cortexy od ARMu a konkurovat jádrům od Applu. Výsledkem této akvizice jsou letos vydané Snapragony X Elite a Plus pro notebooky a Snapragon 8 Elite pro mobily.

Zdálo by se, že je to úspěch pro obě strany, protože tyto procesory mohou do budoucna převzít část trhu osobních počítačů od Intelu a AMD, takže ARM by měl mít radost. Jenže tomu evidentně víc záleželo víc na tom, že když Qualcomm nebude používat jeho Cortexy, dostane na tantiémách méně peněz. V roce 2022 obvinil Qualcomm z toho, že vyvíjí tyto procesory neoprávněně, porušil licence při koupi a nesmí architekturu od Nuvie používat.

A udělal ještě radikálnější krok – nejenže zpochybnil, že IP jeho klientů je jen jejich, ale i vznesl nárok, že technologie a jádra vyvinutá Nuvií (za níž dal Qualcomm 1,4 miliardy $) nesmí být nikdy použitá a musí být nevratně zničeny (vymazány). Letos tomu pak nasadil korunu, když oznámil, že Qualcommu prostě bere za údajná porušení pravidel licenci, jen s velmi krátkou výpovědní lhůtou.

Rozuzlení přichází

Žaloba ARMu se všemi těmito dalekosáhlými tvrzeními a požadavky koncem prosince v USA dorazila před soudní porotu a byl v ní konečně vznesen verdikt – byť jen prvoinstanční. A samotné projednávání udělalo i více jasno v tom, o co vlastně ve sporu šlo.

Notebook s ARM procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite Autor: Qualcomm

Firma Nuvia při svém založení vyjednala podobnou architektonickou licenci, jako měl Qualcomm, která byla určená jen pro serverové využití. ARM si také na jejím základě osoboval určité nároky na vzniklé duševní vlastnictví Nuvie – zda skutečně oprávněně, toť otázka. ARM měl právo zakázat převod této architektonické licence na jinou firmu. Důležitý aspekt ale je, že ARM si toto právo vykládal šířeji a tvrdí, že bez jeho souhlasu nesmí být převedena ani na základě licence vzniklá architektura Nuvie, tedy procesor, který vyvinula už sama vlastním úsilím. A ARM skutečně nechtěl dovolit Qualcommu, aby si toto IP po koupi firmy Nuvia osvojil.

Qualcomm má ale vlastní architektonickou licenci, jak již bylo řečeno. Pozice Qualcommu byla, že koupená architektura Nuvia je jeho a může ji ve svých procesorech svobodně použít a bude pokrytá licencí, kterou už sám má z předchozí doby (podle ARMu naopak ne). Pokud by zde ARM vyhrál, znamená to, má právo zakázat Qualcommu architekturu Nuvia používat.

Výsledek je vítězstvím Qualcommu

Hlavní projednávání probíhalo od 17. do 21. prosince před federálním soudem ve státě Delaware a rozhodovala porota na základě svědků, mezi nimiž byli experti i představitelé samotných firem. Porota po provedeném dokazování a svědectvích rozhodovala o třech otázkách. Tou první bylo, zda samotná firma Nuvia (jako subjekt před akvizicí a během akvizice) porušila smlouvy a podmínky licence, které měla s ARMem.

V této první otázce porota nedospěla k rozhodnutí, porotci se neshodli. Zatím tedy není jasné, zda v této věci ještě ARMu nebude přiznáno nějaké vítězství. Ovšem Nuvia sama nevydala na trhu žádný vlastní produkt, takže ARM získá jen nějaké fixní finanční odškodné, které za Nuvii zaplatí Qualcomm. Nebude možné zakázat prodej nějakých produktů nebo žádat o podíl z jejich tržeb.

Druhou důležitější otázkou bylo, zda Qualcomm svým jednáním (tedy tím, jak s procesorů Nuvia udělal jádra pro své procesory Snapdragon) nějak porušil licenci, kterou měla Nuvia s ARMem uzavřenou. A v této otázce už verdikt je vítězstvím Qualcommu. Porota vyřkla, že Qualcomm neporušil podmínky licence, kterou měla uzavřená Nuvia. Nelze tedy jeho procesory nějak stíhat za takové porušení.

Zakladatelé Nuvie, původně stojící za procesory Applu Autor: Nuvia

Třetí a vůbec nejdůležitější otázkou bylo, zda jádra od Nuvie (architektura Oryon), která byla původně vyvinutá na základě licence Nuvie, může Qualcomm používat ve svých procesorech, které má vyvinuté pod vlastní licencí. Tedy zda se toto IP od původně samostatné firmy dá převést do nové firmy na její licenci. Toto chtěl právě ARM zakázat, aby předešel tomu, že budou procesory prodávány na základě oné starší licence s nižšími poplatky.

A i zde soud odmítl nároky ARMu a rozhodl, že převod je v pořádku a procesory Snapdragon s jádry Oryon jsou řádně kryté licencí, kterou má Qualcomm dlouhodobě uzavřenou. Zde jde o skutečně velké vítězství Qualcommu, které odstraňuje nejistotu okolo jeho nových procesorů (a miliardové akvizice). Toto rozhodnutí znamená, že ARM nemůže po Qualcommu chtít, aby zničil IP těchto procesorů, přestal je prodávat nebo se jinak snažil je sabotovat. A nemůže ani požadovat, aby dostal nějaké odškodné nebo podíl na tržbě za každý prodaný procesor.

Je třeba říct, že cílem ARMu nejspíš nebylo opravdu udělat něco tak radikálního jako vymazat procesory od Qualcommu z notebooků nebo dokonce z mobilů. Jen chtěl tímto nátlakem donutit Qualcommm, aby uzavřel novou smlouvu nahrazující původní licenci. Takovou, z které by ARMu šly za každý procesor větší peníze. O kolik vyšší, to těžko říct, ale kdyby u soudu ARM vyhrál, nejspíš by tlačil na násobně vyšší částky. A není ani vyloučené, že by se v nově uzavřené smkouvě snažil Qualcomm skutečně natlačit do toho, aby se zřekl vlastích jader a začal v budoucnu zase používat licenční jádra Cortex. Naopak prohraný soud znamená, že ARM nyní páky na vymáhání takovéto pro Qualcomm méně výhodné smlouvy nemá.

Spory ještě nekončí

Soud byl teprve prvoinstanční a ARM dle očekávání již oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá k vyšším instancím, případně bude usilovat o nový proces. Tento výsledek tedy ještě může být zvrácen. Ale pozice ARMu je v něm evidentně slabší, než se soudilo, a při dalších pokusech prosadit své požadavky to asi bude mít těžší.

Vedle odvolání a případných dalších soudů ještě zbývá paralelní problém s tím, že ARM jak už bylo zmíněno nečekal na výsledek soudu a pokusil se na Qualcomm zatlačit tím, že mu v říjnu jednostranně smlouvu (licenci) vypověděl. Nynější soud samotný tento krok ARMu nijak neřeší. Ovšem na základě výroku soudu teď Qualcomm může sám hnát ARM před soud za to, že bylo vypovězení smlouvy protiprávní a nebylo opodstatněné. ARM ho totiž zdůvodňoval tím, že měl Qualcomm porušit své závazky a podmínky licence, avšak soud nyní rozhodl, že se tak nestalo.

Další dějství této soudní pře tedy budou pokračovat a ARM se asi hned tak nevzdá snah z Qualcommu nějak vydolovat vyšší licenční poplatky. Jeho pozice ale nyní byla oslabena. Co je ale ještě důležitější, že soud přistřihl křídla velmi ambiciozním teoriím ARM ohledně toho, jak dalece má právo určovat, co jeho klienti smí a co ne. To je pro celý počítačový průmysl dobrý výsledek. Pro ARM to znamená menší možnosti v agresivní monetizaci existujících klientů a tím i nižší zisky do budoucna.

ARM si podřezal větev

Ještě víc ale jeho dlouhodobý byznys může ohrozit to, že se vůbec k tomuto agresivnímu nátlaku na Qualcomm a nárokům vůči němu uchýlil. Silně tím otřásl důvěrou, kterou firmy vyvíjející nějaké čipy nebo vlastní technologie mohou v ARM jako partnera mít.

Pokud totiž vás dodavatel začne tvrdit, že má právo na vaše výrobky a duševní vlastnictví, může určit, co s nimi můžete dělat, a chce zpětně změnit smlouvy, abyste mu platili víc, nejen že se stává neseriózním a nepředvídatelným, ale stává se rizikem pro vaše podnikání. Ještě dříve, než soud rozhodl, tedy ARM hodil do koše své renomé a hodně jeho zákazníků nejspíš teď zvažuje, jak by se mohli odpoutat a začít používat jiné technologie nespojené s takovými riziky. Tedy opustit procesory ARM a používat něco jiného, například RISC-V.

