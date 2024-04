Tinder umožní sdílet, s kým jdete na rande (kvůli bezpečnosti)

Mobilní seznamka Tinder přišla s novinkou, která má pomoci uživatelům se sdílením jejich plánovaného rande s blízkými či rodinou. Funkce nesoucí název Share My Date funguje nejen jako jakýsi informační rozcestník, plní zároveň také bezpečnostní funkci.

Share My Date bude obsahovat podrobnosti včetně místa, data, času schůzky, poznámek a fotografií „matche“, tedy osoby, se kterou uživatel začal konverzaci a plánuje s ní jít na reálnou schůzku. Po vypsání všech těchto náležitostí Tinder vygeneruje URL odkaz, po jehož rozkliknutí získají osoby třetích stran přístup ke všem těmto informacím.

Share My Date má sloužit jako informační rozcestník například pro rodinu nebo přátele Autor: Tinder

Termíny je možné v aplikaci nastavit až 30 dnů předem a počet těchto sdílených informací o schůzkách nebude jakkoliv omezen. Podle Tinderu přibližně 51 % uživatelů mladších 30 let sdílí podrobnosti o svých schůzkách se svými přáteli, 19 % uživatelů pak tyto informace sdílí se svojí matkou.

Vždy je ale dobré před schůzkou s takto neznámou osobou informovat někoho z rodinného okruhu nebo přátel. Hlavním cílem funkce Share My Date je tak celý tento proces zjednodušit. Share My Date se do Tinderu dostane v nadcházejících měsících. Prozatím bude k dispozici v 19 světových zemích, mezi které Česká republika bohužel nepatří. Pokud se tato funkce osvědčí, lze předpokládat rozšíření Share My Date i do dalších zemí.