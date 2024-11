Tip: přijďte si zahrát do Brna. Příští víkend se koná Mistrovství ČR v počítačových hrách

Od pátku do neděle se v pavilonu P brněnského výstaviště odehrají finálové zápasy esportového turnaje Mistrovství ČR v počítačových hrách. „V Brně se MČR koná tradičně už od roku 2015 a já jsem moc rád, že jej můžeme neustále rozšiřovat. A ani letošní ročník není výjimkou, opět je rozloha výstavní plochy rekordní a program ještě nabitější,“ popisuje Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury Playzone, která herní festival MČR organizuje.

Velkým lákadlem bude hratelná ukázka pokračování hry Kingdom Come Deliverance

Jednotlivé turnaje jsou, jak už to bývá, pojmenované po sponzorských firmách Tipsport MČR CS, Samsung MČSR v mobilních hrách a MČR FC powered by Hyundai. Jde každopádně o největší gamingovou událost roku a na výstavišti je součástí akce Life! Návštěvníci si tak mohou od her odskakovat odpočinout ke sportu a naopak.

Týmy se tradičně utkají v titulu Counter-Strike 2 a rozdělí si finanční odměny v hodnotě přes 1 500 000 korun. Turnaj mobilních her zastřešuje Samsung, v nich se bude soupeřit ve hrách Brawl Stars a Teamfight Tactics. Hráči si zde rozdělí v součtu téměř 200 000 korun. Virtuální fotbalisté soutěží na MČR FC 25 powered by Hyundai. Osm hráčů zabojuje o první část finanční odměny, která pro aktuální sezonu dosahuje 150 000 Kč.

V hale budou mít stánky také různé počítačové firmy, většinou s herními PC sestavami, na kterých si budete moci zahrát. Jmenovitě si zahrajete na počítačových sestavách HAL3000, které u nás v minulosti často vyhrávaly srovnávací testy. Své stánky budou mít Aorus (herní značka Gigabytu), monitory AOC, Canon či Samsung. Minulý ročník nabízela řada stánků hraní na počítačích Alienware. V roce 2015 byla partnerem i naše redakce.