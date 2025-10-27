Toto je 7 faktů o Androidu, které v roce 2025 už neplatí. Přesto jim mnozí stále věří

Přestože žijeme v roce 2025, mnoho lidí má stále vůči Androidu zakořeněné jisté předsudky. Od svého vzniku v roce 2003 a následného odkoupení Googlem o dva roky později ušel tento systém obrovský kus cesty. Stále se však najdou tací, kteří jej vnímají jako pomalý, zasekaný a nespolehlivý.
Je tedy fér postavit se čelem skutečnosti, že některá dřívější fakta a předsudky Androidu už dnes zkrátka neplatí. Krásným příkladem je těchto sedm faktů.
1. Levné Android telefony jsou pomalé
Ano, tato skutečnost dříve trápila mnohé levnější Android zařízení. Slabé jednojádrové či dvoujádrové procesory a minimum paměti RAM často znamenaly sekání ihned po zapnutí. Moc nepomáhaly ani špatně optimalizované softwarové nadstavby plné zbytečných animací, které sice vypadaly efektně, ale výkonu spíše ubíraly.
Dnes už je situace úplně jiná. I levné Android telefony kolem pěti tisíc korun nabízejí osmijádrové čipy, 8 GB RAM a minimálně 128 GB úložiště. Samozřejmě výkonnostně nepatří mezi nejlepší, v porovnání s minulostí a vzhledem k cenovce jde o velmi schopná zařízení, která bez problému zvládnou běžné každodenní používání.
2. Násilné „zabíjení“ aplikací po použití
V raných dobách Androidu bylo běžnou praxí ručně ukončovat aplikace běžící na pozadí. Mnozí uživatelé věřili, že tím ušetří RAM a prodlouží výdrž baterie. Sám si pamatuji, jak jsem obsesivně zavíral jednu aplikaci po druhé, než jsem telefon strčil do kapsy.
Dnes už je takové chování opravdu jen přežitek. Moderní verze Androidu mají propracované mechanismy, které běh aplikací na pozadí řídí automaticky a efektivněji, než by to zvládl člověk manuálním „zabíjením“. Manuální ukončování tak dnes už nemá žádný smysl.
Paradoxně někteří výrobci zašli příliš opačným směrem a jejich systémy aplikace zavírají až příliš agresivně, což způsobuje problémy s notifikacemi. Dokonce existuje i webová stránka věnovaná právě tomu, který výrobce je v „zabíjení“ aplikací nejhorší.
3. Android telefon je vždy jen levný vrzající plast
Zkuste si vzpomenout třeba na telefony s Androidem před rokem 2010. Vybaví se vám éra plastu. První modely byly celé z plastu a výrobci začali sahat po kovových materiálech až kolem onoho roku. Jedním z prvních byl například HTC Legend s vyfrézovaným unibody tělem z hliníku.
Postupem času se stal hliník (a později i další materiály) symbolem vyšší třídy. Zatímco dražší telefony nabízely prémiové materiály, levnější „čínani“ stále zůstávali u plastu, často s nedokonalým lícováním doprovázeným příšerným povrzáváním.
Dnes je toto další přežitek, na který dnes už narazíte zřídkakdy. I levnější telefony jsou poctivě zpracovány a kov společně se sklem se staly novým standardem. Místy sice můžete narazit na plast (například u Pixelu 8a), avšak o nedoléhání jednotlivých částí nebo vrzání si můžete nechat jen nostalgicky zdát.
4. Rychlé nabíjení je výsadou drahých smartphonů
V případě nabíjení dnes panuje tak trochu vtipný paradox. Zatímco dříve se výrobci u vlajkových modelů předháněli v tom, kdo přijde s větším nabíjecím výkonem, dnes je situace přesně opačná (alespoň co se velkých značek týče). Levnější Androidy kdysi nabízely pomalé 5 či 10W nabíjení, kterým jste telefon nabíjeli i několik hodin. Dnes i telefony za pár tisíc zvládnou i 90W výkon.
Naopak u dražších modelů se tempo záměrně zpomalilo. Vlajkové lodě a telefony vyšší střední třídy se obvykle drží kolem 25 W, což může působit zastarale, ale má to své důvody. Výrobci se snaží chránit baterii a prodloužit její životnost.
I přes pokročilé ochrany totiž extrémně rychlé nabíjení vede k rychlejší degradaci článků. Proto Samsung už roky sází na 25W nabíjení (s výjimkou Ultry), Pixely se drží okolo 30W a iPhony jakbysmet.
5. Čistý Android nemá žádné funkce
Čistý Android nosil léta nálepku holého systému bez extra funkcí navíc. Ve srovnání s nadstavbami od Samsungu, LG nebo HTC působil stroze a chyběly mu vychytávky jako duální aplikace, rozšířená nabídka rychlého nastavení nebo pokročilejší využití čtečky otisku prstů.
Doba se ale změnila a přestože výrobci do svých systémů přidávají hromady funkcí, čistý Android dnes není vůbec špatně. Pixely se naučily spoustu chytrých triků – třeba Now Playing, které automaticky rozpozná hudbu v okolí, Call Screen pro filtrování hovorů nebo Pixel Screenshots s rozšířenou možností práce se snímky obrazovky.
Mnozí uživatelé jsou navíc unavení často přeplácanými systémy a uchylují se k Pixelům právě kvůli jejich jednoduchosti, čistotě a častým aktualizacím.
6. Nejlepší fotoaparát mají iPhony a Pixely
iPhony dlouhá léta udávaly směr mobilních fotografií a lze bez nadsázky říct, že mezi lety 2010 až 2016 patřily mezi nejlepší fotomobily vůbec. Není proto divu, že si mnoho lidí dodnes spojuje nejlepší fotky právě s iPhonem.
V roce 2016 způsobil Google malou revoluci, když se u svých prvních Pixelů zaměřil hlavně na kvalitu fotografií. Tehdy spoléhal hlavně na softwarové zpracování obrazu, ale i tak dokázal své telefony prosadit jako jedny z nejlepších fotomobilů na trhu.
Dnes je však situace trochu jiná. Přestože iPhony a Pixely pořizují stále skvělé fotky, mnohé čínské značky je dohnaly nebo je dokonce překonaly. Například Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra nebo nedávno představené vivo V300 Ultra jsou zkrátka co se fotoaparátů týče dál.
Jinými slovy, iPhony i Pixely (a Samsungy) dnes stále pořizují konstantně skvělé fotografie, ale už nejsou nutně nejlepší. Čínské značky nabízejí lepší hardware, zpracování obrazu a softwarové zpracování, které posouvá výsledné snímky zase o kus dále.
7. Software od Samsungu je pomalý a přeplněný zbytečnostmi
Pamatujete na starou nadstavbu Samsungu TouchWiz z počátku roku 2010? Ta byla tehdy symbolem všeho, co mohlo být na Androidu špatně – přeplácaná hromadou zbytečností, pomalá a plná zbytečných funkcí, které nikdo nepotřeboval. Problém nejvíce gradoval u tehdejší vlajky Samsung Galaxy S4, který sice nabízel řadu vychytávek, ale většina z nich jen zabírala paměť a zpomalovala celý systém.
Tato doba je naštěstí dávno pryč. Samsung se poučil a jeho současné rozhraní One UI patří mezi nejoblíbenější nadstavbu vůbec. Stále zde najdete nějaký ten bloatware (ostatně kde ne), ale celkově je systém přehledný, rychlý a skvěle optimalizovaný. Oproti TouchWizu je to doslova jiný svět.