Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Toto je 7 faktů o Androidu, které v roce 2025 už neplatí. Přesto jim mnozí stále věří

Internet   Mobilovinky

Toto je 7 faktů o Androidu, které v roce 2025 už neplatí. Přesto jim mnozí stále věří

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

7 faktů o Android telefonech, které už neplatí Autor: CalypsoArt / Shutterstock
7 faktů o Android telefonech, které už neplatí
Máte v hlavě stále spojený Android jako pomalý, zasekaný systém plný zbytečností, který nefunguje už po vybalení z krabičky? Pak je nejvyšší čas přehodnotit svůj pohled. Píše se rok 2025 a většina starých předsudků už dávno neplatí.

Přestože žijeme v roce 2025, mnoho lidí má stále vůči Androidu zakořeněné jisté předsudky. Od svého vzniku v roce 2003 a následného odkoupení Googlem o dva roky později ušel tento systém obrovský kus cesty. Stále se však najdou tací, kteří jej vnímají jako pomalý, zasekaný a nespolehlivý.

Je tedy fér postavit se čelem skutečnosti, že některá dřívější fakta a předsudky Androidu už dnes zkrátka neplatí. Krásným příkladem je těchto sedm faktů.

1. Levné Android telefony jsou pomalé

Ano, tato skutečnost dříve trápila mnohé levnější Android zařízení. Slabé jednojádrové či dvoujádrové procesory a minimum paměti RAM často znamenaly sekání ihned po zapnutí. Moc nepomáhaly ani špatně optimalizované softwarové nadstavby plné zbytečných animací, které sice vypadaly efektně, ale výkonu spíše ubíraly.

Dnes už je situace úplně jiná. I levné Android telefony kolem pěti tisíc korun nabízejí osmijádrové čipy, 8 GB RAM a minimálně 128 GB úložiště. Samozřejmě výkonnostně nepatří mezi nejlepší, v porovnání s minulostí a vzhledem k cenovce jde o velmi schopná zařízení, která bez problému zvládnou běžné každodenní používání.

Recenze smartphonu Poco X7: vládce střední třídy s kompromisy na správném místě Přečtěte si také:

Recenze smartphonu Poco X7: vládce střední třídy s kompromisy na správném místě

2. Násilné „zabíjení“ aplikací po použití

V raných dobách Androidu bylo běžnou praxí ručně ukončovat aplikace běžící na pozadí. Mnozí uživatelé věřili, že tím ušetří RAM a prodlouží výdrž baterie. Sám si pamatuji, jak jsem obsesivně zavíral jednu aplikaci po druhé, než jsem telefon strčil do kapsy.

Dnes už je takové chování opravdu jen přežitek. Moderní verze Androidu mají propracované mechanismy, které běh aplikací na pozadí řídí automaticky a efektivněji, než by to zvládl člověk manuálním „zabíjením“. Manuální ukončování tak dnes už nemá žádný smysl.

Paradoxně někteří výrobci zašli příliš opačným směrem a jejich systémy aplikace zavírají až příliš agresivně, což způsobuje problémy s notifikacemi. Dokonce existuje i webová stránka věnovaná právě tomu, který výrobce je v „zabíjení“ aplikací nejhorší.

3. Android telefon je vždy jen levný vrzající plast

Zkuste si vzpomenout třeba na telefony s Androidem před rokem 2010. Vybaví se vám éra plastu. První modely byly celé z plastu a výrobci začali sahat po kovových materiálech až kolem onoho roku. Jedním z prvních byl například HTC Legend s vyfrézovaným unibody tělem z hliníku.

Postupem času se stal hliník (a později i další materiály) symbolem vyšší třídy. Zatímco dražší telefony nabízely prémiové materiály, levnější „čínani“ stále zůstávali u plastu, často s nedokonalým lícováním doprovázeným příšerným povrzáváním.

Dnes je toto další přežitek, na který dnes už narazíte zřídkakdy. I levnější telefony jsou poctivě zpracovány a kov společně se sklem se staly novým standardem. Místy sice můžete narazit na plast (například u Pixelu 8a), avšak o nedoléhání jednotlivých částí nebo vrzání si můžete nechat jen nostalgicky zdát.

Recenze Google Pixel 9a: zrcadlo fotomobilů střední třídy, které na to jde trochu jinak Přečtěte si také:

Recenze Google Pixel 9a: zrcadlo fotomobilů střední třídy, které na to jde trochu jinak

4. Rychlé nabíjení je výsadou drahých smartphonů

V případě nabíjení dnes panuje tak trochu vtipný paradox. Zatímco dříve se výrobci u vlajkových modelů předháněli v tom, kdo přijde s větším nabíjecím výkonem, dnes je situace přesně opačná (alespoň co se velkých značek týče). Levnější Androidy kdysi nabízely pomalé 5 či 10W nabíjení, kterým jste telefon nabíjeli i několik hodin. Dnes i telefony za pár tisíc zvládnou i 90W výkon.

Naopak u dražších modelů se tempo záměrně zpomalilo. Vlajkové lodě a telefony vyšší střední třídy se obvykle drží kolem 25 W, což může působit zastarale, ale má to své důvody. Výrobci se snaží chránit baterii a prodloužit její životnost.

I přes pokročilé ochrany totiž extrémně rychlé nabíjení vede k rychlejší degradaci článků. Proto Samsung už roky sází na 25W nabíjení (s výjimkou Ultry), Pixely se drží okolo 30W a iPhony jakbysmet.

Recenze Samsung Galaxy S25 Ultra: když softwarová kouzla zachraňují okoukaný hardware Přečtěte si také:

Recenze Samsung Galaxy S25 Ultra: když softwarová kouzla zachraňují okoukaný hardware

5. Čistý Android nemá žádné funkce

Čistý Android nosil léta nálepku holého systému bez extra funkcí navíc. Ve srovnání s nadstavbami od Samsungu, LG nebo HTC působil stroze a chyběly mu vychytávky jako duální aplikace, rozšířená nabídka rychlého nastavení nebo pokročilejší využití čtečky otisku prstů.

Doba se ale změnila a přestože výrobci do svých systémů přidávají hromady funkcí, čistý Android dnes není vůbec špatně. Pixely se naučily spoustu chytrých triků – třeba Now Playing, které automaticky rozpozná hudbu v okolí, Call Screen pro filtrování hovorů nebo Pixel Screenshots s rozšířenou možností práce se snímky obrazovky.

Mnozí uživatelé jsou navíc unavení často přeplácanými systémy a uchylují se k Pixelům právě kvůli jejich jednoduchosti, čistotě a častým aktualizacím.

6. Nejlepší fotoaparát mají iPhony a Pixely

iPhony dlouhá léta udávaly směr mobilních fotografií a lze bez nadsázky říct, že mezi lety 2010 až 2016 patřily mezi nejlepší fotomobily vůbec. Není proto divu, že si mnoho lidí dodnes spojuje nejlepší fotky právě s iPhonem.

V roce 2016 způsobil Google malou revoluci, když se u svých prvních Pixelů zaměřil hlavně na kvalitu fotografií. Tehdy spoléhal hlavně na softwarové zpracování obrazu, ale i tak dokázal své telefony prosadit jako jedny z nejlepších fotomobilů na trhu.

iPhone vs Google Pixel

iPhone vs Google Pixel

Autor: Linaimages / Shutterstock

Dnes je však situace trochu jiná. Přestože iPhony a Pixely pořizují stále skvělé fotky, mnohé čínské značky je dohnaly nebo je dokonce překonaly. Například Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra nebo nedávno představené vivo V300 Ultra jsou zkrátka co se fotoaparátů týče dál.

Jinými slovy, iPhony i Pixely (a Samsungy) dnes stále pořizují konstantně skvělé fotografie, ale už nejsou nutně nejlepší. Čínské značky nabízejí lepší hardware, zpracování obrazu a softwarové zpracování, které posouvá výsledné snímky zase o kus dále.

KL25

7. Software od Samsungu je pomalý a přeplněný zbytečnostmi

Pamatujete na starou nadstavbu Samsungu TouchWiz z počátku roku 2010? Ta byla tehdy symbolem všeho, co mohlo být na Androidu špatně – přeplácaná hromadou zbytečností, pomalá a plná zbytečných funkcí, které nikdo nepotřeboval. Problém nejvíce gradoval u tehdejší vlajky Samsung Galaxy S4, který sice nabízel řadu vychytávek, ale většina z nich jen zabírala paměť a zpomalovala celý systém.

Tato doba je naštěstí dávno pryč. Samsung se poučil a jeho současné rozhraní One UI patří mezi nejoblíbenější nadstavbu vůbec. Stále zde najdete nějaký ten bloatware (ostatně kde ne), ale celkově je systém přehledný, rychlý a skvěle optimalizovaný. Oproti TouchWizu je to doslova jiný svět.

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek
To psal nějakej uživatel jabka?
Nedos

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip pro kritické infrastruktury i spotřební elektroniku

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Praha láká hvězdy světové architektury

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Superdávka v otázkách a odpovědích

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné scénáře a zkušenosti z praxe na konferenci Umělá inteligence v IT infrastruktuře

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh