Ufon od Alzy už prodává i hudbu v MP3. V katalogu má milion skladeb

Alza tento týden spustila půjčovnu filmů. Na konci novinky jsme se zeptali, kdy asi největší český e-shop přijde s nabídkou stažitelné hudby, protože je to poslední digitální obsah, který ji chybí. No, trvalo to je pár hodin a Alza skutečně spustila betaverzi hudebního obchodu. Najdete jej na webu alza.cz/media/hudba.



Alza už prodává i hudbu v MP3

V současnosti nabízí milion skladeb v MP3 a bez DRM. Hudbu třídí do 22 žánrů a na hlavní stránce doporučuje, co zrovna letí, co právě vyšlo, co uspělo v různých cenách apod. Alba obvykle stojí 199 Kč a více, zakoupit lze i jednotlivé písničky za 35 Kč a více. Abyste nekupovali zajíce v pytli, u každé skladby je i 30s náhled.

Tak ještě bychom tě, Alzo, poprosili o cizojazyčné filmy a seriály. Těmi už nás ale zítra asi nepřekvapíš.