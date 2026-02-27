Cnews.cz  »  Hardware  »  Už i Alza má svůj herní 4K monitor. A díky ceně pod 10 tisíc je nejlevnějším herním kouskem ve své třídě

Už i Alza má svůj herní 4K monitor. A díky ceně pod 10 tisíc je nejlevnějším herním kouskem ve své třídě

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Herní 4K monitor Rapture VIDE 32VFU160 31,5" Autor: Alza
Herní 4K monitor Rapture VIDE 32VFU160 31,5"
4K rozlišení a 165 Hz pod 10 tisíc? Herní 31,5" monitor Rapture se díky aktuální slevě řadí mezi nejlevnější 4K modely na českém trhu.

Znáte značku Rapture? Jde o herní řadu Alzy, podobně jako je Siguro u domácích spotřebičů. Do hledáčku se dostal Rapture VIDE 32VFU160 – 31,5” herní monitor s Fast VA panelem, 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz, který nyní seženete za méně než 10 tisíc korun.

Nejedná se sice o horkou novinku, ostatně monitor je na trhu od konce loňského podzimu, ale díky akci v Alza dnech se z něj stal jeden z cenově nejdostupnějších 4K herních monitorů u nás. Z původních 11 990 korun je možné jej sehnat za 9 592 korun.

školení AI

Fast VA vylepšuje největší slabinu klasického VA panelu, kterou je jeho vysoká odezva. Novější technologie přibližuje odezvu hranici 1 ms (GtG). V případě modelu Rapture VIDE 32VFU160 je odezva 1 ms (MPRT). Z konektorové výbavy nabízí monitor dvojici HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a sluchátkový výstup.

Někoho může potěšit také matný povrch displeje, který omezuje odlesky. Na druhou stranu je potřeba počítat s 8bitovou barevnou hloubkou a jasem jen 300 cd/m². Monitor je tak primárně mířený na hráče, zatímco na profesionální grafickou práci je vhodnější sáhnout po 10bitovém panelu s širším DCI-P3 gamutem.

VA panel... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Pan Jaroslav Crha

