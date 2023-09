V AMD končí ředitel divize GPU Radeon, Scott Herkelman. Další odchod ke konkurenci?

Po letech je to tu zase – v AMD se mění šéf grafického byznysu stojícího za GPU Radeon. Konec totiž oznámil Scott Herkelman, kterého si můžete pamatovat jako tvář provázející grafiky AMD z řady odhalovaček, prezentací na CES nebo Computexu. Nebo z Twitteru, kde také za AMD vystupoval. Právě na něm oznámil, že ze své pozice i z firmy odchází.

Scott Herkelman byl doteď Senior Vice Presidentem a generálním ředitelem grafické divize (Graphics Business Unit). Druhou z těchto pozic zastával od září 2016 až do nynějška, tehdy ale začal jen jako řadový Vice President, na Senior Vice Presidenta byl podle LinkedIn povýšen až v lednu 2022.

Je třeba vyjasnit, že tato pozice není to samé, čím byl v AMD známý Raja Koduri, jenž odešel koncem roku 2017 (aby se pak objevil v Intelu), oba tedy soužili část doby současně. Raju Koduriho nahradil David Wang, jenž je více technicky a inženýrsky zaměřeným bossem coby Senior Vice President pro oblast GPU Technologies and Engineering (a na svém místě zůstává). Pozice Scotta Herkelmana byla asi více o provozním, obchodně-marketingovém, strategickém řízení nad rámec samotného vývoje architektury a čipů.

Včera Scott Herkelman oznámil, že se rozhodl AMD opustit, po sedmi letech během kterých se týmu povedlo dostat na trh tři „více a více konkurenceschopné architektury“. Mimo jiného také vyslovil přání, aby exkolegové z divize Radeon dále „boxovali nad rámec své váhové kategorie“ a jednoho dne porazili „finálního bosse“.

After seven years at AMD and launching three increasingly competitive generations of RDNA graphics architectures, I have decided to leave AMD at the end of this year.



Godspeed @amdradeon



I will miss every single one of you, fighting shoulder to shoulder in the trenches together, the excitement we shared during new product launches, and the joy of being in the arena for this wonderful, vibrant industry.



May you continue to punch above your weight class and one day… beat the final boss.