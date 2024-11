V Česku bude zase o něco bezpečněji! Stát oživí technologii Cell Broadcast pro rozesílání varovných oznámení

Bezpečnostní rada státu společně s hasičským záchranným sborem České republiky a Armádou České republiky schválila znovuzavedení systému Cell Broadcast. S jeho pomocí mohou záchranné složky během okamžiku odesílat na mobilní zařízení obyvatel výstražná upozornění, aniž by docházelo k zahlcení telefonní sítě.

Technologie Cell Broadcast není ve světě technologií žádnou novinkou, ostatně existuje tu s námi už od začátku tohoto tisíciletí. V té době ale systém nevydělával a operátoři provozující jej na našem území (tehdy Eurotel a Pegas) ho tak v tichosti ukončili.

Znovuvzkříšení na české půdě už v roce 2025

Systém umožňující rychle varovat miliony obyvatel během pár sekund schválila Bezpečnostní rada státu a jak poukazuje web hasičského záchranného sboru ČR, do provozu by se mohl dostat už ve druhé polovině roku 2025. Díky němu bude možné hromadně rozesílat varování před hrozícím nebezpečím napříč všemi operátory, sítěmi a lokalitami. Stačí jen, aby byl telefon v dosahu telefonního signálu.





Co Cell Broadcast vlastně je a k čemu slouží?

Pokud nevíte, co Cell Broadcast vlastně je, zkuste si ho představit jako takový místní rozhlas ve vašem smartphonu. Systém skrze specifický komunikační protokol CAP odešle najednou výstražné upozornění všem zařízením, které se aktuálně nacházejí v nebezpečné lokalitě.

Nejedná se o klasické SMS zprávy, které by v takovém počtu rychle zahltily sítě operátorů a výstraha by se nedostala ke všem. Výstražná zpráva se komunikací point-to-multipoint rozesílá skrze radiové buňky přímo do všech smartphonů, které jsou připojené v síti. Nezáleží přitom, zda je telefon připojen na moderní 5G síti nebo starém 2G. Informace se zprávou se zobrazí přímo na displeji i se zamknutou obrazovkou.

Tímto způsobem je možné obyvatele v dané lokalitě upozornit na hrozící záplavy, silné bouřky, různé typy havárií, střelbu nebo jakýkoliv jiný druh nebezpečí. Implementací evropského všeobecného výstražného protokolu (CAP) mohou hasiči propojit Cell Broadcast s dalšími systémy a nástroji, jako je mobilní aplikace Záchranka, informační tabule ve městech a MHD, obecní rozhlas nebo sociální sítě.

