Ve Windows 11 je dočasně už 30 let původní dialogové okno pro formát disku

Operační systém Windows je tu s námi bezmála už 40 let, a byť za dobu své existence prošel nespočtem změn, stále je možné v něm nalézt až archaicky vypadající nástroje. Jedním takovým je například okno pro formátování jednotky, které vzniklo téměř před 30 lety.

Dialog pro formátování, jak jej známe, měl být ve Windows pouze jako dočasné řešení Autor: Cnews

Vytvořil jej Dave Plummer, bývalý vývojář Microsoftu, který se na sociální síti X podělil o zajímavý příběh o tom, jak tehdy před lety vlastně dialogové okno pro formátování jednotky vzniklo. Plummer je mimo jiné ve Windows i autorem Správce úloh.

„Přenesli jsme ‚bajilion‘ řádků kódů z uživatelského rozhraní Windows 95 do NT a formátování bylo jednou z těch oblastí, kde se Windows NT lišily od Windows 95 natolik, že jsme museli přijít s nějakým vlastním uživatelským rozhraním. Vytáhl jsem kus papíru a zapsal jsem si všechny možnosti a volby, které můžete udělat s ohledem na formátování disku, jako je souborový systém, štítek, velikost clusteru, komprese, šifrování a tak dále,“ prozrazuje Plummer ve svém příspěvku.





Dále musel Dave Plummer vytvořit základní uživatelské rozhraní, které přidal do kódové základny Windows NT jako dočasné řešení do doby, dokud Microsoft nevytvoří vhodnější uživatelské rozhraní. To však nikdy nepřišlo a Plummerovo řešení se téměř po 30 letech nachází v aktuální verzi Windows 11 dodnes.

Pro zajímavost, omezení na 32 GB ve formátu svazku FAT může být částečně způsobeno i Plummerem, který tuto velikost po svém uvážení takto nastavil (formát FAT ve skutečnosti podporuje až 2 TB svazek, pro vytvoření takto velikého svazku však budete muset využít některý z externích nástrojů).

Navzdory mnoha jiným změnám uživatelského rozhraní tak okno pro formátování zůstává i po letech takové, jaké bylo ve svých začátcích. Na druhou stranu v tomto případě přichází na řadu myšlenka: pokud něco funguje, proč to měnit?