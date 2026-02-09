Cnews.cz  »  Software  »  Velká aktualizace LibreOffice 26.2 přináší nálož novinek a lepší kompatibilitu s MS Office

Software

Velká aktualizace LibreOffice 26.2 přináší nálož novinek a lepší kompatibilitu s MS Office

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
LibreOffice novinky 26.2
Všechny fotografie
LibreOffice se v nové únorové aktualizaci posouvá zase o kus dál a přináší hromadu praktických vylepšení s důrazem lepší spolupráci s dokumenty z Microsoft Office.

LibreOffice, populární bezplatná alternativa k Microsoft Office, dostala velkou únorovou aktualizaci plnou novinek. Vývojáři se zaměřili hlavně na optimalizaci výkonu a lepší kompatibilitu s formáty dokumentů známých z Microsoft Office.

Novinky a změny v textovém editoru Writer

  • Vložené ukotvené objekty se po vložení už automaticky nevybírají (původní chování lze zapnout v expertním nastavení).

  • Plovoucí tabulky si lépe rozumí s volbami „svázat s následujícím“ a „nerozdělovat odstavec“.

  • Sledování změn zachovává původní přímé formátování (ODT) a funguje lépe i při exportu do DOCX. U provázaných změn je nově možné zvolit, kterou z nich přijmout.

  • Plovoucí tabulky lze rozdělovat, což zlepšuje export do formátu DOCX.

  • Při navázání číslovaného seznamu na předchozí se automaticky odstraní restart číslování.

  • Dialog kontroly pravopisu dostal řadu drobných oprav a stabilnější chování.

  • Částečně smazané odstavce se při sledování změn nově skrývají, aby nerozbíjely číslování.

  • Stínování polí nyní respektuje řádkování, takže se neusekávají spodní části znaků.

  • Při importu DOCX se už nezobrazuje číslování řádků v poznámkách pod čarou.

  • Vložení jednoho obrázku ze schránky může automaticky přidat popisek (dle nastavení).

  • Writer nově podporuje zarovnání odstavců Začátek/Konec nezávislé na směru textu.

  • Směr RTL textu lze automaticky rozpoznat už při psaní.

  • Přibylo nastavení, které umožňuje zakázat přetahování vybraného textu myší.

Novinky a změny v tabulkovém editoru Calc

  • Calc nově podporuje spojnice (Connectors), které lze vkládat z nabídky Vložit → Tvary → Spojnice (v tabbed rozhraní přímo přes Vložit → Spojnice).

  • Přibyla podpora souboru xmlMaps.xml, což zlepšuje práci se strukturovanými XML daty.

  • Dialog Řazení dostal řadu vylepšení a více možností nastavení.

  • Při přirozeném řazení lze nově brát oddělovač desetinných míst jako běžný znak, takže je možné správně řadit například IP adresy.

  • Nastavení přirozeného řazení se nyní ukládá přímo do souboru a zůstává zachované i po jeho znovuotevření.

  • Do souboru se ukládá také nastavený jazyk (locale), který ovlivňuje způsob řazení a práci s oddělovači.

  • Calc nově podporuje Biff12 formát schránky z Excelu (2007+), takže už neomezuje množství vkládaných dat.

  • Výchozím formátem pro ukládání XLSX je nově Excel 2010–365.

  • Přepnutí vzorce do maticového režimu lze nyní provést klávesovou zkratkou F2 + Shift + Ctrl + Enter, bez úprav samotného vzorce.

  • Příkazy pro změnu barvy písma a pozadí přiřazené ke zkratkám použijí aktuální barvu z výběru.

  • Přibylo expertní nastavení pro vypnutí průhlednosti komentářů.

  • Popisky sloupců se už nepřekrývají ani při velmi malé šířce sloupců.

Další novinky a změny

  • Prezentační nástroj Impress dostává podobu API Microsoft Media Foundation z Windows, aby bylo možné přehrávat běžné audio a video formáty.

  • Do jádra LibreOffice se dostala podpora pro používání písem, která jsou embeddována v dokumentu, ale jejich licence neumožňovala použití pro další editaci.

  • Autentizace přístupu k Disku Google doznala vylepšení.

  • Při exportu PDF se lépe nakládá s externími odkazy.


Kompletní seznam novinek a změn najdete přímo na stránce vydání LibreOffice 26.2.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Kontrolní hlášení

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI