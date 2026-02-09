Velká aktualizace LibreOffice 26.2 přináší nálož novinek a lepší kompatibilitu s MS Office

LibreOffice, populární bezplatná alternativa k Microsoft Office, dostala velkou únorovou aktualizaci plnou novinek. Vývojáři se zaměřili hlavně na optimalizaci výkonu a lepší kompatibilitu s formáty dokumentů známých z Microsoft Office.
Novinky a změny v textovém editoru Writer
-
Vložené ukotvené objekty se po vložení už automaticky nevybírají (původní chování lze zapnout v expertním nastavení).
-
Plovoucí tabulky si lépe rozumí s volbami „svázat s následujícím“ a „nerozdělovat odstavec“.
-
Sledování změn zachovává původní přímé formátování (ODT) a funguje lépe i při exportu do DOCX. U provázaných změn je nově možné zvolit, kterou z nich přijmout.
-
Plovoucí tabulky lze rozdělovat, což zlepšuje export do formátu DOCX.
-
Při navázání číslovaného seznamu na předchozí se automaticky odstraní restart číslování.
-
Dialog kontroly pravopisu dostal řadu drobných oprav a stabilnější chování.
-
Částečně smazané odstavce se při sledování změn nově skrývají, aby nerozbíjely číslování.
-
Stínování polí nyní respektuje řádkování, takže se neusekávají spodní části znaků.
-
Při importu DOCX se už nezobrazuje číslování řádků v poznámkách pod čarou.
-
Vložení jednoho obrázku ze schránky může automaticky přidat popisek (dle nastavení).
-
Writer nově podporuje zarovnání odstavců Začátek/Konec nezávislé na směru textu.
-
Směr RTL textu lze automaticky rozpoznat už při psaní.
-
Přibylo nastavení, které umožňuje zakázat přetahování vybraného textu myší.
Novinky a změny v tabulkovém editoru Calc
-
Calc nově podporuje spojnice (Connectors), které lze vkládat z nabídky Vložit → Tvary → Spojnice (v tabbed rozhraní přímo přes Vložit → Spojnice).
-
Přibyla podpora souboru xmlMaps.xml, což zlepšuje práci se strukturovanými XML daty.
-
Dialog Řazení dostal řadu vylepšení a více možností nastavení.
-
Při přirozeném řazení lze nově brát oddělovač desetinných míst jako běžný znak, takže je možné správně řadit například IP adresy.
-
Nastavení přirozeného řazení se nyní ukládá přímo do souboru a zůstává zachované i po jeho znovuotevření.
-
Do souboru se ukládá také nastavený jazyk (locale), který ovlivňuje způsob řazení a práci s oddělovači.
-
Calc nově podporuje Biff12 formát schránky z Excelu (2007+), takže už neomezuje množství vkládaných dat.
-
Výchozím formátem pro ukládání XLSX je nově Excel 2010–365.
-
Přepnutí vzorce do maticového režimu lze nyní provést klávesovou zkratkou F2 + Shift + Ctrl + Enter, bez úprav samotného vzorce.
-
Příkazy pro změnu barvy písma a pozadí přiřazené ke zkratkám použijí aktuální barvu z výběru.
-
Přibylo expertní nastavení pro vypnutí průhlednosti komentářů.
-
Popisky sloupců se už nepřekrývají ani při velmi malé šířce sloupců.
Další novinky a změny
-
Prezentační nástroj Impress dostává podobu API Microsoft Media Foundation z Windows, aby bylo možné přehrávat běžné audio a video formáty.
-
Do jádra LibreOffice se dostala podpora pro používání písem, která jsou embeddována v dokumentu, ale jejich licence neumožňovala použití pro další editaci.
-
Autentizace přístupu k Disku Google doznala vylepšení.
-
Při exportu PDF se lépe nakládá s externími odkazy.
Kompletní seznam novinek a změn najdete přímo na stránce vydání LibreOffice 26.2.