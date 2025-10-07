Cnews.cz  »  Hardware  »  Víc o procesoru, který může nahradit AMD a Intel: Spotřeba Snapdragonu X2 Elite, paměti à la Apple a další…

Hardware   Mobilovinky

Víc o procesoru, který může nahradit AMD a Intel: Spotřeba Snapdragonu X2 Elite, paměti à la Apple a další…

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Procesory Snapdragon X2 Elite a X2 Extreme Autor: Qualcomm
Procesory Snapdragon X2 Elite a X2 Extreme
K velmi zajímavým procesorům Qualcomm Snapdragon X2 Elite, které příští rok vyzvou v noteboocích platformu x86, teď máme další informace. Z těch mimochodem vyplývá i to, že asi budou dost drahé.

Ještě než pozornost odlákaly volby v České republice, jsme tu měli koncem září jako velkou událost odhalení procesorů Snapdragon X2 Elite od Qualcommu. Ty podle všeho přinesou velký náskok v rychlosti jednoho jádra proti dnešním x86 procesorům Intelu a AMD. Ještě se k nim teď vrátíme, od odhalení se totiž sešly další technické informace, které při samotné premiéře nezazněly a přitom jsou dost zajímavé.

Vysoké frekvence jsou díky procesu N3X

Nejprve bylo známo jen to, že je Snapdragon X2 Elite vyráběn 3nm procesem, nicméně později Qualcomm vyjasnil další podrobnosti. Jak se asi dalo předpokládat, jde o proces rodiny N3 od TSMC, nikoliv technologii Samsungu (nebo dokonce Intelu). Zajímavé ale je, která varianta je zvolená. Qualcomm totiž používá technologii N3P, ale částečně i výkonnější proces N3X.

V tomto případě nejsou N3P a N3X dvě úplně separátní technologie, které by musely být vybrány při výrobě waferů nebo dokonce při návrhu. Proces TSMC N3 umožňuje použít tranzistory typu N3X oportunisticky jen na určitém místě integrovaného obvodu, který je jinak většinově vyráběn s parametry procesu N3P. Je to díky technologii FinFlex, která by měla spočívat ve schopnosti měnit v rámci návrhu čipu parametry tranzistorů, což je realizováno použitím různého počtů „finů“ (bran) v tranzistoru typu FinFET.

FinFlex umožňuje použít tranzistory s více finy (třemi nebo dvěma) tam, kde je potřeba co nejvyšší výkon a tranzistor je kritický pro frekvenční potenciál jádra. V ostatních místech se zase mohou použít tranzistory s méně finy (dvěma nebo jedním), které mají nižší spotřebu a zabírají menší plochu. Snapdragon X2 Elite tedy využívá tyto možnosti k tomu, aby dosáhl jak dobré efektivity technologie N3P, tak vyšších frekvencí možných s méně efektivním, ale výkonnějším procesem N3X. Pro Arm procesor rekordní takt až 5,0 GHz je výsledkem.

Plocha čipu je značná

Qualcomm nesdělil během odhalení, jak velký vyrobený 3nm čip je. Firma ale ukazovala vzorky procesoru Snapdragon X2 Elite Extreme v pouzdru BGA (nepřipájené na desku), které si novináři mohli vyfotit. A na základě těchto fotek mohly být vytvořené odhady plochy čipu, který procesor tvoří. Andreas Schilling z Hardwareluxxu (jeho fotku můžete vidět zde) odhaduje 13,9 × 20,7 mm, což by dávalo relativně velkou plochu okolo 288 mm². Tento odhad má značnou míru nepřesnosti, takže spíš asi můžeme mluvit o pásmu 250 až 300 mm².

Plocha je to však značná a v kombinaci s cenou 3nm výroby znamená, že Snapdragony X2 Elite budou poměrně drahé. Pro srovnání – APU Strix Point od AMD (12jádrové Ryzeny AI 300) má čip o velikosti 232 mm², ale na dnes již levnějším 4nm procesu.

On-package memory

Snímky ukázaných vzorků procesoru odhalily ještě jednu věc. Qualcomm používá technologii tzv. On-package memory. Jde přístup, kde je paměť osazená přímo na stejném substrátu jako procesor, takže délky vodičů mezi CPU a RAM jsou minimalizovány a kvalita signálu je lepší. Jde o techniku známou z procesorů Applu a z Core Ultra 200 „Lunar Lake“ od Intelu.

On-package memory sice nezvyšuje výkon pamětí (to je často opakovaný omyl zasetý asi hlavně marketingem Applu), ale snižuje jejich spotřebu. Mohou totiž běžet na nižším napětí a někdy i bez terminace. A podle fotek má takto paměti osazené přímo v pouzdru BGA hned vedle křemíku samotného procesoru i novinka od Qualcommu.

To, že na fotkách procesorů je varianta Elite Extreme s 5GHz frekvencí, se ví právě proto, že jsou paměti vidět na pouzdru a jen tento model má 192bitové paměti. Na fotce jsou totiž na substrátu kolem SoC tři čipy (přesněji pouzdra) LPDDR5X, kdežto u 128bitové šířky použité ostatními modely by procesor měl okolo dvě nebo čtyři pouzdra s pamětí.

Procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite a X2 Extreme

Procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme

Autor: Qualcomm

Objevila se informace, že běžné modely Snapdragon X2 Elite se 128bitovými pamětmi nebudou On-package memory používat a budou mít LPDDR5X osazenou na desku. To je levnější, ale může trochu zhoršovat energetickou efektivitu a tím dosažitelnou výdrž na baterii proti designu s On-package memory. Toto ještě není potvrzené, ale je možné, že půjde o jednu z cest, jak Qualcomm sníží výrobní náklady nižších modelů – a také jak od nich prémiový model Elite Extreme odliší.

Použití On-package memory u modelu Extreme na druhou stranu také zvedne cenu, tento přístup je ve výsledku dražší, protože výrobce procesoru musí nakupovat paměť místo výrobců notebooků, kterým ji přeprodává v rámci procesoru. Musí přitom řešit dostupnost různých verzí procesoru s různými kapacitami RAM a na RAM si přiráží marži navíc, a výrobcům notebooků to spíš nekonvenuje. Proto například Intel nechce pokračovat v použití této technologie mimo procesory Lunar Lake.

Procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite a X2 Extreme

Parametry modelů procesorů Qualcomm Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme

Autor: Qualcomm

55W TDP?

Další věc, kterou Qualcomm nesdělil, je spotřeba procesorů. Ta se v žádných zprávách zatím neobjevila, ale v internetové šeptandě se objevují zmínky o tom, že by TDP mohlo u výkonnějších modelů s 18 jádry snad být někde okolo 55 W. Nevíme ale, zda je to přímo číslo z neveřejných specifikací referenční platformy od Qualcommu, nebo jen něčí odhad.

Cyber25

Je to hodnota dávající smysl, protože na ni je nastaveno i obvyklé TDP procesorů třídy HX od Intelu. Notebooky se Snapdragonem X2 Elite a Elite Extreme by pak mohly hned jít do stejných šasi, jaká jsou použitá pro už existující procesory s tímto TDP. Jako u Intelu je ale možné, že 55W TDP bude toliko dlouhodobým limitem spotřeby, zatímco při krátkých zátěžích bude procesor smět zkonzumovat i více energie, zbývá-li v chlazení nějaká rezerva. Ale jen do doby, než teplota dosáhne příliš vysoko, pak se bude muset vrátit do nižšího limitu.

Zdroje: ComputerBase, Andreas Schilling (1, 2)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Co říkáte na nový energetický systém Duolinga?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI