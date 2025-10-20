Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Vivo X300 Pro představen: Výkonný fotomobil s velkokapacitní baterií a optikou Zeiss

Vivo X300 Pro představen: Výkonný fotomobil s velkokapacitní baterií a optikou Zeiss

Dnes
Funkčně nadupaný smartphone Vivo X300 Pro představuje zajímavou kombinaci kvalitního fotoaparátu, dostatečně výkonného čipsetu a velkokapacitní baterie.

Ke klíčovým komponentům nového modelu Vivo X300 Pro patří určitě výkonný čip MediaTek Dimensity 9500 a hned trojitý fotoaparát (200 Mpx a dvakrát 50 MPx) s čočkami značky Zeiss.

Vysoké rozlišení, rychlá stabilizace obrazu

Jádrem optické soustavy je nový senzor HPB vyvinutý společnostmi Vivo a Samsung. Poskytuje maximální rozlišení až 200 Mpx, přičemž jde o velký 1/1,4" snímač. Objektiv má clonu F/2,67 a celý modul je vybaven stabilizací obrazu. Navíc lze použít při snímání a natáčení videa i externí objektiv, konkrétně telekonvertor Zeiss.

Obě kamery (hlavní i teleobjektiv) umožňují videozáznam v kvalitě 4K při 120 fps. Nechybí podpora HDR10+ a Dolby Vision. Situace, jež dříve vyžadovaly při natáčení videa stabilizátor, by nyní mělo zvládnout jen samotné zařízení. Za pozornost stojí také velký 6,78" LTPO AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 4 500 nitů. Zadní panel využívá design Unibody 3D Glass, který vcelku ladně spojuje kamerový modul se zadním krytem.

Novinkou je také operační systém OriginOS 6, který by měl zajistit plynulý chod. Co se týká paměti, tak uživatelé mohou využít až 16 GB RAM a úložiště s kapacitou až 1 TB.

Nabíjení i baterie na úrovni doby

Zabudovaná baterie má kapacitu 6 510 mAh s podporou 90 W kabelového a 40W bezdrátového nabíjení. Kromě toho telefon nabízí vysokou odolnost (podle standardů IP68 + IP69), disponuje stereo reproduktory, USB 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a nechybí obrazové čipy Vivo VS1 a V3+, které by měly zefektivnit zpracování fotografií a videí.

Vivo X300 Pro je dostupný v několika barevných provedeních (bílé, černé, modré, hnědé). Novinka se aktuálně začíná prodávat na čínském trhu, postupně by se měla dostat i do Evropy.

