Vlajkové trio Samsungu se možná rozroste, dorazit má nový model Pro. Co vše nabídne?

Po neúspěchu s tenkým telefonem Galaxy S25 Edge zvažuje Samsung rozšířit řadu vlajkových lodí o nový model. Tentokrát nepůjde o odlehčený telefon, ale o nabušený smartphone s funkcemi modelu Ultra.
Samsung údajně připravuje Galaxy S27 Pro
Pokud jste chtěli to nejlepší od korejského giganta, obvykle jste museli sáhnout po modelu Galaxy Ultra, který disponuje nejlepšími fotoaparáty, největší baterií i unikátními funkcemi. Letos jí je Privacy Display, který dokáže při pohledu na displej z určitého úhlu schovat zobrazovaný obsah.
Samsung Galaxy S27 Pro má nabídnout stejnou výbavu jako model Ultra, tedy sestavu čtyř fotoaparátů včetně 200Mpx hlavního snímače a 50Mpx pětinásobného optického zoomu, a nejnovější procesor Snapdragon, podobně jako zbytek řady. Hlavními rozdíly budou absence stylusu S-Pen a přítomnost menšího displeje, který by mohl snížit cenu.
Vývoj nového modelu není náhodný, protože dlouhodobě nejprodávanější je právě řada Ultra. Zatím jde pouze o spekulace, ale přicházejí od spolehlivého leakera Ice Universe, který má kontakty přímo v Samsungu.
Nový model do stálého portfolia
Model by mohl být atraktivní pro mnoho uživatelů nejen díky výbavě bez kompromisů, ale i menšímu displeji, který by měl mít uhlopříčku okolo 6,3", stejnou velikost, jakou má základní Galaxy S26. Většina lidí si však zvykla na větší displeje, a to by mohl být problém z hlediska prodejů.
Nové vlajky Samsung představí pravděpodobně příští rok na konci ledna nebo v únoru a do té doby může společnost svou strategii ještě přehodnotit. Otázka ohledně dostupnosti v Česku zůstává. Nový model by mohl zamířit do prodeje později, stejně jako tomu bylo u Galaxy S25 Edge, a tak by jeho dostupnost mohla být opožděná.