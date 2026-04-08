Cnews.cz  »  Mobilovinky

Mobilovinky

Vlajkové trio Samsungu se možná rozroste, dorazit má nový model Pro. Co vše nabídne?

Richard Šimáček
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Samsung Galaxy S25 Ultra Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Recenze smartphonu Samsung Galaxy S25 Ultra
Modelová řada vlajkových telefonů Samsung se má příští rok rozšířit o nový model. Ten bude cílit na náročné uživatele a výbavou se bude blížit nejvybavenějšímu Galaxy S27 Ultra.

Po neúspěchu s tenkým telefonem Galaxy S25 Edge zvažuje Samsung rozšířit řadu vlajkových lodí o nový model. Tentokrát nepůjde o odlehčený telefon, ale o nabušený smartphone s funkcemi modelu Ultra.

Samsung údajně připravuje Galaxy S27 Pro

Pokud jste chtěli to nejlepší od korejského giganta, obvykle jste museli sáhnout po modelu Galaxy Ultra, který disponuje nejlepšími fotoaparáty, největší baterií i unikátními funkcemi. Letos jí je Privacy Display, který dokáže při pohledu na displej z určitého úhlu schovat zobrazovaný obsah.

Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: roky stejný telefon letos doplňuje trumf, který ohlídá vaše soukromí Přečtěte si také:

Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: roky stejný telefon letos doplňuje trumf, který ohlídá vaše soukromí

Samsung Galaxy S27 Pro má nabídnout stejnou výbavu jako model Ultra, tedy sestavu čtyř fotoaparátů včetně 200Mpx hlavního snímače a 50Mpx pětinásobného optického zoomu, a nejnovější procesor Snapdragon, podobně jako zbytek řady. Hlavními rozdíly budou absence stylusu S-Pen a přítomnost menšího displeje, který by mohl snížit cenu.

Vývoj nového modelu není náhodný, protože dlouhodobě nejprodávanější je právě řada Ultra. Zatím jde pouze o spekulace, ale přicházejí od spolehlivého leakera Ice Universe, který má kontakty přímo v Samsungu. 

Nový model do stálého portfolia

Model by mohl být atraktivní pro mnoho uživatelů nejen díky výbavě bez kompromisů, ale i menšímu displeji, který by měl mít uhlopříčku okolo 6,3", stejnou velikost, jakou má základní Galaxy S26. Většina lidí si však zvykla na větší displeje, a to by mohl být problém z hlediska prodejů.

Nové vlajky Samsung představí pravděpodobně příští rok na konci ledna nebo v únoru a do té doby může společnost svou strategii ještě přehodnotit. Otázka ohledně dostupnosti v Česku zůstává. Nový model by mohl zamířit do prodeje později, stejně jako tomu bylo u Galaxy S25 Edge, a tak by jeho dostupnost mohla být opožděná.

Zprávy na telefonech Samsung přestanou v červenci fungovat. Náhradu už nejspíš máte Přečtěte si také:

Zprávy na telefonech Samsung přestanou v červenci fungovat. Náhradu už nejspíš máte

Zdroj: TheVerge, Mashable

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Richard Šimáček

Témata:

Anketa

Čtete podmínky používání služeb?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO