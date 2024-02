Epic chystá obchod s hrami na iOS. Spustí jej jen v zemích Evropské unie

Po vyhraném soudním sporu Epic vs. Apple ve prospěch Epicu se společnost rozhodla nezahálet a po nedávném obnovení vývojářského účtu u Applu oznámila své plány do budoucna. Příspěvek na sociální síti X informuje o plánech Epicu spustit ještě letos na území Evropské unie na zařízeních s iOS vlastní digitální obchod s hrami, což by opět umožnilo hráčům na iPhonech a iPadech hrát populární battle royale Fortnite.

Tyto novinky jsou možné také díky novému zákonu Evropské unie o digitálních trzích, které oficiálně vejdou v platnost 7. března a které přikazují společnostem jako Apple umožnit vývojářům přijímat platby a distribuovat aplikace pro iOS mimo oficiální App Store.

Na toto téma Apple v blízké minulosti představil svoji verzi, která schytala ostrou kritiku ze strany vývojářů a posměch ze strany uživatelů. Do výše stanoveného termínu má ale Apple čas na možné úpravy.