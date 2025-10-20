Vlastní vestavěnou VPN dostane i Firefox. Mozilla zahájila omezené testování

Vestavěnou VPN v současné době nabízí hned několik prohlížečů – z těch nejznámějších je to Opera, Edge nebo Brave. Nyní se na svých stránkách pochlubila Mozilla, že začala s testováním vlastní VPN, která bude fungovat v rámci prohlížeče Firefox.
Stejně jako u běžných VPN láká na zlepšení zabezpečení a také přístup na weby, které využívají geoblock. Je ale zřejmé, že na rozdíl od aplikací jako je Proton VPN, Surfshark nebo ExpressVPN bude na VPN servery směřovat jen komunikace v rámci prohlížeče. Data v rámci dalších aplikací potečou běžnou cestou.
V rámci betatestování je k dispozici pouze základní funkcionalita. Prozatím nejde změnit ani umístění VPN serveru.
Mozilla spouští funkci postupně a v rámci testování je aktuálně k dispozici jen malé skupině uživatelů. Ti jsou vybíráni náhodně, přičemž po zpřístupnění se jim v prohlížeči zobrazí okno informující o nové funkci. Je pravděpodobné, že musí jít o aktivní uživatele Firefoxu coby hlavního prohlížeče.
Mozilla rovněž neupřesnila, zda testování zahájila pouze ve Spojených státech, nebo je k dispozici i v dalších zemích. A zároveň nemáme k dispozici informace o podmínkách služby a její infrastruktuře. Můžeme ale vycházet z již existující (a placené) služby Mozilla VPN, která je provozována jako samostatná aplikace.
V rámci ní se Mozilla dohodla s provozovateli aplikace Mullvad, která patří k nejlépe hodnoceným především díky zaměření na maximální úroveň soukromí. Mozilla uchovává jen nejnutnější provozní data a ta spojená s uživatelským účtem jsou smazána po 3 měsících.
Zdroj: Mozilla