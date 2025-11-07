Vodafone od prosince zdražuje některé mobilní tarify. Týká se to i vás?

V dnešní době se zdražuje kde co. Potraviny, předplatné streamovacích služeb a nyní také mobilní tarify. Vodafone od 4. prosince zvýší ceny některých starších mobilních tarifů, ovšem bez jakéhokoliv oficiálního oznámení či tiskové zprávy. Pěkně potichu tak informuje jen své zákazníky.
Někteří paušální zákazníci si připlatí
Změna ceníku se dotkne uživatelů s tarify, které dnes standardně Vodafone nenabízí. Konkrétně se jedná o tarify Red Basic a Neomezený, u kterých dojde od 4. prosince 2025 k mírnému nárůstu cen. Pokud se vás zdražování týká, změny se po 3. prosinci projeví ve vašem nejbližším zúčtovacím období.
Ceny tarifů, které má operátor aktuálně v nabídce (jako například tarify Black) zůstávají beze změny stejně jako cena pevného internetu a Vodafone TV.
Pokud si nejste jisti, zda se vás zdražování týká, můžete si to ověřit v přehledu v sekci Můj Vodafone. Pokud máte na službu uplatněnou slevu, zůstane vám i po zvýšení cen zachována. Kompletní ceník platný od 4. prosince 2025 najdete zde.
„Každoročně investujeme miliardy korun do nejnovějších technologií včetně nepřetržitého zabezpečení sítě. Výsledkem je stabilní síť, odolná vůči vnějším hrozbám. Stejně jako další odvětví i my čelíme rostoucím nákladům. Díky inovacím a optimalizaci se nám v uplynulých třech letech dařilo udržovat pro vás vysokou kvalitu a hodnotu služeb. Vyšší náklady a zmíněné investice do modernizace ale nyní vyžadují, abychom ceny mobilních služeb upravili.“ obhajuje zvýšení cen Vodafone na svém webu.
Pro srovnání, Česká republika patří stále k jedné ze zemí s nejdražšími tarify v celé Evropské unii. Podle webu Tarifica má Česko třetí nejdražší tarify s neomezenými daty. Před námi je už jen Německo a Řecko. V tabulce nejsou zahrnuty Francie a Belgie, protože tamní operátoři neměli v nabídce k datu měření žádné neomezené tarify.zdroj: Vodafone, Tarifica