Vodafone představil nové tarify Black. Neomezený internet doplní HBO Max, Prima+ a Vodafone TV

Společnost Vodafone představila novou strukturu mobilních tarifů, které obohatila prémiová řada Black. Nejvyšší tarif v sobě integruje předplatné služeb HBO Max, Prima+ (ve verzi Premium) a také televizní službu Vodafone TV ve variantě Lite & Sport.
Podle serveru Lupa.cz je služba Vodafone TV Lite & Sport určená především pro sportovní fanoušky. Umožňuje sledovat přes 20 sportovních kanálů v kombinaci se zhruba 30 základními stanicemi. Operátor tuto variantu zavedl letos v červenci.
Black jako nový tarif bez limitů
Tarif Black vedle zmíněných streamovacích platforem zahrnuje neomezená data s neomezenou rychlostí v 5G síti, neomezené volání a SMS. Významnou součástí je také roamingový balíček, který umožňuje sedmkrát měsíčně využít službu Roaming na den ve více než 130 zemích mimo Evropskou unii, přičemž denní datový limit v těchto destinacích činí 1 GB. Operátor si za tuto kombinaci účtuje 1999 Kč měsíčně.
Vyšší varianta Black Extra (za 2099 Kč měsíčně) k tomu přidává službu OneNumber pro propojení telefonu s chytrými hodinkami, 1000 volných minut pro volání do zahraničí v rámci takzvané Business zóny a doplňkové služby spojené s nákupem zařízení, jako je bezplatná výměna displeje během prvních tří měsíců.
Operátor upravil také další tarify, které dělí na skupinu BezLimitu a skupinu sLimitem. U tarifů BezLimitu, které nabízejí neomezená data s různými rychlostními stropy, dochází ve variantách Extra k navýšení rychlosti připojení až o 67 % (například z 30 Mb/s na 50 Mb/s u varianty XL). Tarify sLimitem s omezeným objemem dat nabídnou ve variantě Extra navýšení datového objemu a výhodnější podmínky pro pojištění telefonu.
Společným prvkem pro všechny nově představené tarify je zahrnutí bezpečnostní aplikace CyberWall pro ochranu zařízení před online hrozbami.