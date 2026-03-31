Vyhledávání založené na přirozené komunikaci? Google v Česku spustil vyhledávání Live

Gemini Search Live Autor: Google
Vyhledávání Live umožní lidem vést konverzaci s vyhledávačem od Googlu. A to hlasem nebo tím, co ukáží skrz fotoaparáty v mobilu.

Google ve svých mobilních aplikacích zprovoznil v češtině nový konverzační vyhledávací mód Vyhledávání Live. Uživatelé mohou hledat odpovědi na své otázky v rámci hlasové konverzace nebo se ptát na věci, které snímají kamerou svého smartphonu.

Firma funkci poprvé představila loni na podzim, kdy ji spustila v angličtině na americkém trhu. Teď se rozšiřuje do dalších jazyků.

„Rozšíření této multimodální funkce je možné díky nasazení Gemini 3.1 Flash Live, nového hlasového a audio modelu, který je od základu vícejazyčný, takže umožní lidem po celém světě mluvit na vyhledávač přirozeně a v jazyce, který je jim nejbližší,“ popisuje Google na svém blogu.

Vyhledávání Live je podle serveru Lupa.cz k dispozici v aplikaci Google v operačních systémech Android či iOS. K dispozici je také v aplikaci Google Lens. Uživatel funkci spustí kliknutím na novou ikonu pod vyhledávací lištou.

Vyhledávač pak zahájí hlasovou konverzaci, ve které uživateli nabídne odpovědi na jeho otázky. Svůj dotaz může doplnit i záběrem kamery nebo fotografií.

