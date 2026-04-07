Výrobce robotických vysavačů míří do 3D tisku. S 12tryskovou Core XY novinkou chce zatopit i Bambu Labu

Do světa 3D tisku vstupuje společnost MOVA, kterou můžete doposud znát hlavně jako výrobce pokročilých robotických vysavačů. Teď ale míří do úplně jiné kategorie a s rozhodně ne malými ambicemi. Představila totiž 3D tiskárnu s hned 12 tryskami, která může být zajímavým konkurentem pro systém Vortek od Bambu Labu nebo INDX od Průši.
12 trysek a až 36 barev
Přivést na trh další neznámý Core XY kousek je jasnou cestou k neúspěchu. Toho si je společnost vědoma a snaží se odlišit systémem 12 trysek, nevkusně pojmenovaným jako „OmniElement Automatic Nozzle Swapping System“. Ty mají být společně schopny tisknout až 36 barev v jednom tisku najednou.
Pod tímto zdlouhavým názvem se skrývá kolo, kde jsou trysky rozmístěné po obvodu a hroty směřujícími směrem od středu. Při výměně se tryska zvedne, otočí o 180° a následně zašroubuje do hotendu. Na první pohled jde o velmi komplexní řešení, které bude vyžadovat velkou přesnost a kalibraci s přesností na desetiny milimetrů. Kolo s tryskami je podsvícené a na první pohled vypadá jako nějaký obloukový reaktor.
Stejně jako u systému Vortek u Bambu Lab H2D, i MOVA AtomForm Palette 300 se vyhýbá nutnosti čistit trysku při každé výměně, což výrazně snižuje tvorbu odpadu při multibareném a multimateriálovém tisku. K hotendu vede dvojice bowdenů, které se při tisku střídají.
Za dnešním průměrem nezaostává
Ani v základních parametrech 3D tiskárna nezaostává. Nabízí tiskový objem 300 × 300 × 300 mm, rychlost tisku až 800 mm/s a akceleraci až 25 000 mm/s2. Poradit by si měla i s náročnějšími materiály, jako je například PC nebo PPA, a to díky trysce schopné dosáhnout teploty až 350 °C a vyhřívané komoře s teplotou do 65 °C. Tiskárně nechybí ani plně automatická předtisková kalibrace.
Stroj bude používat software AtomForm Studio, který vychází s populárního Orca Sliceru. To je dobrá zpráva, protože jde o osvědčený open-source nástroj, na kterém stojí například i Bambu Studio.
Zatím jen slibný prototyp bez data vydání
Zaujala vás tato 3D tiskárna a už se vám vytahuje z kapsy peněženka? V tom případě ji znovu schovejte, jelikož tiskárna byla zatím jen představena novinářům. Podle jejich dojmů není tiskárna tak úplně doladěná, což ostatně potvrzuje i samotný výrobce. Finální verze zatím neexistuje a chybí i konkrétní datum vydání.
Přesto je možné si tiskárnu zarezervovat zaplacením zálohy 50 dolarů. Ta vám má zajistit startovací cenu 999 dolarů (lehce přes 21 tisíc korun), až se produkt skutečně dostane do prodeje. Bez ní se má cenou pohybovat o dost dráže, konkrétně za 2 200 dolarů.
zdroj: MOVA AtomForm, Tom’s Hardwarea