Výrobci pamětí nabízejí makety paměťových modulů pro ty, kdo si nemohou dovolit pravou RAM

Jak už jsme nakousli v nadpisu, vypadá to, že v nabídce obchodů teď začnete vídat paměťové moduly, které ve skutečnosti nebudou obsahovat žádné paměti. Čipy DRAM totiž od podzimu několikanásobně zdražily a z paměťových modulů se tak stává (vedle také SSD) relativní luxus. U herních počítačů se ale hodně hraje na dojem a málo paměti ve slotech by vypadalo chudě. Řešením jsou moduly, které vypadají jako RAM, ale jsou jenom na ozdobu.
Potěmkinovy DDR5
S touto novinkou přišla stejná firma V-Color, od níž jsme na podzim viděli další výstřednost v podobě modulů DDR5 opatřených vlastním OLED displejem. Teď nabízí sady pamětí DDR5 řady Manta s dvěma moduly typu „1+1“. To znamená, že jeden modul je opravdový, zatímco druhý „filler“ je ozdobná maketa, kterou si zastrčíte do slotu, aby to na fotografiích vašeho PC vypadalo, že si můžete dovolit moduly dva.
V-Color tyto paměti nabízí s rychlostí DDR5–6400 a to buď v kapacitách 16 GB (označení je Manta XSky), nebo 24 GB na jeden modul u dražší sady Manta XFinity (druhý „filler“ má samozřejmě kapacitu nula, takže je to i celková kapacita kitu). Paměti mají být zvlášť určené zejména pro platformu AM5 a používají přetaktovávací profily Expo.
Je pravda, že X3D procesory speciálně jsou poměrně tolerantní na levné pomalé paměti a z větší části „schovají“ výkonnostní postihy, které by normálně ve hrách způsobilo použití jen jednokanálových pamětí (čímž klesne propustnost na polovinu).
Počítá se asi s tím, že provoz těchto modulů v reálně jednokanálové konfiguraci pro vás bude pro dočasná věc do dob, než paměti zase zlevní na únosnou úroveň (nebo dokud se z vás nestane milionář). Poté byste si dokoupili druhý 16GB/24GB modul. A v případě, že byste zase zvolili balení 1+1, můžete makety stále použít k tomu, abyste měli zdánlivě zaplněné všechny sloty DIMM na desce.
Idea těchto maket fingujících osazení všech modulů ve slotech desky není nová. Už dříve se na trhu objevily sady čtyř modulů, které právě řešily „problém“, že většina lepších desek má čtyři moduly DIMM pro paměti, ale pro herní počítač je kvůli výkonu optimální používat pouze dva moduly. S nápadem přišla firma Gigabyte už v roce 2018. V-Color v tom ale zřejmě pokračuje, firma už zřejmě dříve nabízela „filler“ moduly pro zaplnění prázdných slotů samostatně.
Tehdejší sady měly dva reálné a dva neaktivní moduly, na nichž byl jen ozdobný chladič a přirozeně ARGB LED. Při osazení to pak vypadalo víc „tip-ťop“ než se prázdnými sloty. Také asi může být výhoda, že se do otevřených slotů tolik nepráší. V dnešní prašivé době už ovšem dva moduly opravdu osazené čipy jsou luxus.
Jak dlouho ještě budeme žít v realitě, kdy jsou třeba podobné výmysly, zatím není jasné. Prognózy cen pamětí bohužel počítají s tím, že se situace bude ještě zhoršovat. To samozřejmě je za předpokladu, že nepraskne či nesplaskne aktuální bublina kolem AI. Ale to může trvat déle, než by člověk čekal. Je pravda, že makety modulů pak dál mohou plnit svou dekorativní funkci pro zaplnění všech čtyř modulů na deskách, takže úplná absurdita to není. Existence sad 1+1 ovšem už mementem dnešní doby zůstane.
Zdroj: VideoCardz