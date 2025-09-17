Paměťové moduly DDR5 dostávají vlastní displej OLED. A není to taková blbost, jak to vypadá

Na paměťové moduly se už v dávnějších dobách (někdy začátkem tisíciletí, pamatujeme je už na modulech standardu DDR) začaly osazovat pasivní chladiče překrývající čipy. Často je u nich dnes asi primární ozdobná funkce, takže se na nich objevilo ARGB LED osvětlení, firma Adata dokonce zkoušela paměti s akváriem. Teď přišla možná očekávatelná další úroveň: moduly dostávají vlastní displej, podobně jako třeba AIO chladiče.
Firma V-Color ve spolupráci s Gigabyte představila moduly DDR5 nazvané Xfinity+, které kromě obvyklého chladiče s dnes povinnými ARGB LED také mají na boku OLED displej, který umí ukazovat nejrůznější data. V-Color je u nás asi méně známý výrobce, založený ale byl už v roce 2005. Jde o tchajwanskou společnost.
Displej by měla pohánět elektronika (mikrořadič) zabudovaná na modulu a nepotřebuje žádné připojení kabelem do základní desky nebo portu USB. A co je důležité, ani žádnou speciální aplikaci nebo ovladač, které by ho řídily. Fungovat by měl automaticky ve spolupráci se základní deskou, což je zřejmě role, kterou hraje firma Gigabyte. Není to sice přímo řečeno, ale předpokládáme, že displej nemusí fungovat při použití modulů na deskách ostatních výrobců.
Elektronika pravděpodobně čte data o systému, která pak může zobrazovat na displeji, přes SMBus (toto komunikační rozhraní už u paměťových modulů slouží například k přečtení informací SPD o nastavení, které paměti potřebují k provozu). Data modul čte a zobrazuje v reálném čase s neustálou aktualizací, takže displej může sloužit k monitorování hardwaru. Pokud jste zvědaví, podle V-Coloru je technologie založená na tomto patentu, který asi může ukazovat, jak funguje.
Teploty, informace, a možná i diagnostika během spouštění?
Asi nejlogičtější možností, jak displej využít, je zapnout na něm monitorování teploty. To sice normálně zastane softwarová aplikace typu HWiNFO, ale možná preferujete možnost rychle se podívat na teploty skrz sklo na boku skříně, aniž byste museli alt-tabovat ven ze spuštěné hry nebo vaše ruce opouštěly klávesnici. Nevýhoda je, že budete většinou vidět jen displej na předním modulu, který zrovna asi může mít nižší teplotu než druhý, jenž bývá trochu v zákrytu a tedy méně ofukovaný prouděním vzduchu ve skříni.
Další věci, které displej může ukazovat, jsou použitý přetaktovávací profil EXPO nebo XMP, kapacita paměti, napájecí napětí čipů, efektivní frekvence pamětí nebo jejich časování. Zde už je využitelnost dost diskutabilní, protože většina těchto parametrů se nijak nemění v čase poté, co si je nastavíte, takže hodnota je snad jen kontrolní (například si můžete všimnout, že vám aktualizace BIOSu desky vrátila výchozí nastavení a vy jste zapomněli znovu zapnout EPXO). Určitá hodnota je možná při focení počítače za účelem chlubení se. Pak rozsvícená rychlost pamětí na displeji může plnit účel.
Tisková zpráva hovoří i o tom, že displej zobrazuje v reálném čase informace během POSTu počítače, čímž se myslí nabíhání a testování systému ještě před tím, než se aktivuje výstup na monitor a můžete vstoupit do nastavení BIOSu nebo začít spouštět operační systém. Není úplně jasné, co se tím myslí, ale pokud by to znamenalo, že displej před spuštěním počítače zobrazuje místo teploty tzv. POST kódy, bylo by to hned hodně užitečné. Jde o hexadecimální čísla, která říkají, v jaké fázi nabíhání hardwaru počítače je a jsou nedocenitelná pro diagnostiku problémů, když počítač nenabíhá.
Podle posledního zobrazeného kódu lze uhádnout, že například máte problém s procesorem, grafikou nebo právě pamětí. V některých případech, kdy se po zapnutí zdánlivě nic neděje, vám POST displej může pomoci odhalit, že hardware není úplně mrtev a pomoci ho rozběhnout. Některé desky mají pro zobrazení těchto diagnostických kódů displej, ale zdaleka ne všechny. Takže pokud by paměti Xfinity+ tuto funkcionalitu poskytovaly, hned by dávaly větší smysl. Není ale jasné, zda je elektronika ovládající displej skutečně nastavena tak, aby diagnostické kódy na sběrnici SMBus zachytávala a ukazovala, takže raději počkejme, zda se tato hypotéza potvrdí. V patentu zobrazování POST kódů zmíněno není.
DDR5–9066, moduly pro Intel i AMD
Tato technologie se bude osazovat na moduly DDR5 v různých sadách. Pro platformu Intel LGA 1851 (procesory Core Ultra 200) má firma dvoumodulové sady s kapacitou 16 + 16, 24 + 24 a 32 + 32 GB a s rychlostmi DDR5–8000 (s CL40) přes profily XMP, nebo DDR5–8200 (CL38) až DDR5–9066 (CL42) v řadě „Extreme Overclock Overclocking“ (sic).
Pro platformu AMD AM5 (procesory Ryzen 7000, 8000 a 9000) má firma moduly DDR5–6000 s CL26, CL28 nebo CL30 používající profily EXPO a vyráběné v kapacitě 16 +16 GB. Tato varianta je optimalizovaná na nízkou latenci. Vedle toho má firma ještě moduly optimalizované na vyšší propustnost s rychlostmi DDR5–8000 (CL 40) a DDR5–9000 (CL42). První možnost bude v prodeji s kapacitami 16 + 16 GB, 24 + 24 GB a 32 + 32 GB, druhá jen v kapacitě 24 + 24 GB.
Vedle samotných dvoumodulových sad ještě firma bude nabízet „vycpávkové“ moduly, které slouží k tomu, že se jimi zaplní nevyužité sloty, považujete-li to za kosmeticky hezčí. Tyto falešné moduly mají na sobě RGB osvětlení. Zda i displej, to nevíme, jelikož by ale měl být napojený na SPD modulu, možná se na prázdných modulech nacházet nebude.
