Vyzkoušel jsem nový AI prohlížeč ChatGPT Atlas. Nakoupil mi suroviny na rajskou, ale přidal krkovici. Nebyla to jeho chyba

OpenAI včera představilo svůj webový prohlížeč Atlas, který je postaven kolem chatbota ChatGPT a režimu agenta s možností převzít kontrolu. Kdekoliv na webu lze otevřít pravý chatovací box a pro dotazy nebo úkoly využít otevřenou stránku. K té má chatbot vždy přístup a poradí si s využitím textu i vizuálních prvků. Na rozdíl od běžného použití ChatGPT tak není třeba kopírovat adresu nebo obsah z webu do oddělené aplikace nebo na kartu v prohlížeči.
Prohlížeč je postaven na Chromiu a výrazně upraven právě pro intenzivní použití s AI. Například UI při otevření nové karty postrádá horní adresní řádek a URL adresa nebo dotaz pro ChatGPT se zadává do pole uprostřed obrazovky. Jednoduše tak lze stisknout klávesovou zkratku pro otevření nové karty a rovnou zadat úkol pro chatbota.
ChatGPT v prohlížeči rovněž pracuje s historií procházení, ke které se lze vracet v dotazech a úkolech pro AI: typicky to bude například „minulý týden jsem našel recept na italské pečivo, otevři mi ho“.
Může ovládat web
Nejdůležitější funkcí je ale režim agenta, který umí převzít kontrolu a ovládat web. Pro použití není třeba otvírat žádnou jinou funkci. Chatbot v pravém okně pozná, co po něm uživatel vyžaduje a pouze se zeptá, zda může kontrolu převzít. Po schválení se okno prohlížeče překryje texturou, která naznačuje ovládání agentem a stejně tak se objeví kurzor, který ChatGPT využívá pro pohyb na stránce.
Prohlížeč s režimem agenta umí převzít kontrolu nad webem, stejně jako přistupovat přímo k zobrazenému obsahu. K dispozici je prozatím jen pro macOS.Některé odkazy otvírá bez využití kurzoru, na jiné dynamické prvky ale musí reálně kliknout virtuální myší. Ve spodní části obrazovky se rovněž nachází dvojice tlačítek, kterými lze ihned převzít kontrolu nad činností agenta, případně celou akci zrušit.
Při jednom z prvních testů agenta jsem otevřel Rohlik.cz a zadal chatbotu tento úkol: „Najdi si recept na rajskou omáčku pro 4 osoby a potřebné suroviny naklikej do košíku. Až budeš hotov, nákup zkontroluji“. Celá akce mu zabrala 6 minut a je tedy pravděpodobné, že živý člověk by byl rychlejší. V košíku se mi objevily i plátky vepřové krkovice, což mi do receptu na rajskou nesedělo. Ve využitých zdrojích, které ChatGPT zobrazuje, se ale opravdu nacházel recept na rajskou omáčkou s kostkami vepřového masa (??). Nebyla to tedy chyba umělé inteligence, ale autora receptu.
OpenAI upozorňuje, že se režim agenta nachází ve fázi testování a při používání může docházet k chybám. V současné době lze stáhnout pro macOS a postupně mají následovat i další platformy: Windows, Android a iOS.
Zdroj: OpenAI