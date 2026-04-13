VZP začne zdarma rozdávat pacientům chytré hodinky. Dostanou je rovnou v nemocnici

Dominik Dobrozenský
Dnes
Pilotní projekt VZP počítá s rozdáváním chytrých hodinek Autor: Chay_Tee / Shutterstock
VZP chce předejít zkostnatělé schvalování a od července 2026 začne pacientům zdarma rozdávat chytré hodinky přímo v nemocnicích. Cílem je včasné odhalení zdravotních komplikací a snížení počtu dalších hospitalizací. Jako vždy to má ale jeden háček.

Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje zásadní změnu v tom, jak se do zdravotní péče dostávají moderní technologie. Nový šéf Ivan Dušek totiž chce začít hradit některé zdravotnické pomůcky (například chytré hodinky nebo prsteny) i bez zdlouhavého schvalování. Od července 2026 by je tak někteří pacienti měli dostat zdarma a přímo v nemocnici.

Namísto čekání na schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv si chce pojišťovna kontrolovat účinnost těchto zařízení kontrolovat sama v praxi. Využije k tomu krátkodobé pilotní projekty, ve kterých je pacientům rovnou poskytne. Současný schvalovací proces je podle Duška zkostnatělý a může trvat i pět let. Než se k pacientovi dostane schválené zařízení, je už dávno zastaralé.


Chytré hodinky zdarma při opuštění nemocnice


Od července 2026 tak lidé se srdečním selháním dostanou zdarma při propuštění z nemocnice nositelnou elektroniku, která bude sledovat srdeční rytmus a další zdravotní údaje. Zařízení jim ale nezůstane natrvalo, pojišťovna ho „zapůjčí“ na zhruba tři měsíce. To je období, kdy je návrat zdravotních komplikací po operacích nejpravděpodobnější.

Podle statistik se totiž až tvrtina pacientů s touto diagnózou během měsíce vrací zpět do nemocnice, do půl roku je to až polovina. A pětině z nich operace nepomůže a onemocnění podlehnou. Včasné sledování zdravotního stavu pomocí moderních technologií by tak podle VZP mohlo vést k předejití těchto scénářů. Zároveň by lidé i pojišťovna mohli ušetřit. Náklady spojené s léčbou srdečního selhání vyjdou ročně až na 7 miliard korun.

Cílem je předejít hospitalizaci


Naměřená data nebude sledovat jen pacient, ale i koordinátoři péče, kteří v případě problémů upozorní lékaře. Cílem je zachytit zhoršení stavu včas a předejít opakované hospitalizaci.

Celý projekt je součástí širší strategie nového vedení pojišťovny, která má v plánu více prosazovat moderní technologie ve zdravotnictví. Pokud se pilotní program osvědčí, můžeme očekávat rozšíření i do dalších skupin pacientů. Od jiných už zavedených je hlavní rozdíl v tom, že VZP nebude jen částečně přispívat, ale zařízení pacientům poskytne zdarma a přímo v nemocnici.

zdroj: VZP

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

