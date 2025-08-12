Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Waze končí podporu na řadě Androidů (autorádií nevyjímaje). Raději zkontrolujte, jestli nejste mezi nimi

Internet   Mobilovinky

Waze končí podporu na řadě Androidů (autorádií nevyjímaje). Raději zkontrolujte, jestli nejste mezi nimi

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

autonavigace Waze Autor: Dragos Asaftei / Shutterstock.com
Waze ukončuje podporu zařízením s Androidem 9 a starším
Google zařízne podporu své populární navigační aplikace pro starší Androidy. Problémových smartphonů je minimum, ale co takové staré automobilové jednotky, autorádia nebo staré tablety?

Waze se bezesporu řadí mezi jednu z nejpoužívanějších aplikací napříč všemi motoristy, zejména díky silné komunitě a častým aktualizacím o dopravní situaci. Nyní však přichází zpráva o plánovaném ukončení podpory na zařízeních s Androidem 9 a starším.

Na smartphonech se problém týká minima lidí, ale co takové automobilové jednotky, staré tablety nebo autorádia se starší verzí Androidu?

Androidu 9 a starším zvoní hrana

Waze začal uživatele informovat o plánovaném ukončení podpory prostřednictvím in-app oznámení v mobilní aplikaci. Na tuto skutečnost upozornil uživatel djstoxer na Redditu, stejně hovoří také obchod s aplikacemi třetích stran APKMirror, kde beta verze Waze 5.10.0.1 už vyžaduje minimálně Android 10.

Lze tedy předpokládat, že stejný požadavek přistane s příchodem nové verze Waze i na oficiální obchod s aplikacemi Google Play. Waze s ukončenou oficiální podporou bude samozřejmě fungovat dál, dojde pouze k omezení některých funkcí. Uživatelsky generované zprávy o dopravě a aktualizované mapy se změnami stávajících tras by měly zůstat zachovány.

Nejvíce v ohrožení jsou staré tablety a autonavigace

Pokud máte jakýkoliv novější telefon (řekněme z roku 2020 a novější), nemusíte nic řešit a Waze používat bez obav dál. Problém ale může nastat u starých automobilových jednotek nebo 2DINových autorádií, které mnohdy stojí na prehistorických Android verzích a aktualizace neviděly už roky.

CIF25

Google Mapy slaví 20 let: Jak se z nápadu stal nástroj, bez kterého si neumíme představit cestování? Přečtěte si také:

Google Mapy slaví 20 let: Jak se z nápadu stal nástroj, bez kterého si neumíme představit cestování?

Mnozí také často pro navigaci v autě (nebo kamionu) využívají separátní starý tablet, kterého se problém se zastaralým Androidem týká také. A řešení? Můžete buď přejít na Mapy Google, které stále fungují s Androidem 8, případně zvážit koupi nového zařízení s modernější verzí systému. Používáním neaktualizované navigace totiž riskujete možné napadení kvůli starým a neaktualizovaným bezpečnostním protokolům.


zdroj: Reddit, APKMirror, Android Authority
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Udělal jsem chybu v daňovém přiznání. Musím ji opravit?

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky z jednorázové náhrady mzdy?

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI