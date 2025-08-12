Waze končí podporu na řadě Androidů (autorádií nevyjímaje). Raději zkontrolujte, jestli nejste mezi nimi

Waze se bezesporu řadí mezi jednu z nejpoužívanějších aplikací napříč všemi motoristy, zejména díky silné komunitě a častým aktualizacím o dopravní situaci. Nyní však přichází zpráva o plánovaném ukončení podpory na zařízeních s Androidem 9 a starším.
Na smartphonech se problém týká minima lidí, ale co takové automobilové jednotky, staré tablety nebo autorádia se starší verzí Androidu?
Androidu 9 a starším zvoní hrana
Waze začal uživatele informovat o plánovaném ukončení podpory prostřednictvím in-app oznámení v mobilní aplikaci. Na tuto skutečnost upozornil uživatel djstoxer na Redditu, stejně hovoří také obchod s aplikacemi třetích stran APKMirror, kde beta verze Waze 5.10.0.1 už vyžaduje minimálně Android 10.
Lze tedy předpokládat, že stejný požadavek přistane s příchodem nové verze Waze i na oficiální obchod s aplikacemi Google Play. Waze s ukončenou oficiální podporou bude samozřejmě fungovat dál, dojde pouze k omezení některých funkcí. Uživatelsky generované zprávy o dopravě a aktualizované mapy se změnami stávajících tras by měly zůstat zachovány.
Nejvíce v ohrožení jsou staré tablety a autonavigace
Pokud máte jakýkoliv novější telefon (řekněme z roku 2020 a novější), nemusíte nic řešit a Waze používat bez obav dál. Problém ale může nastat u starých automobilových jednotek nebo 2DINových autorádií, které mnohdy stojí na prehistorických Android verzích a aktualizace neviděly už roky.
Mnozí také často pro navigaci v autě (nebo kamionu) využívají separátní starý tablet, kterého se problém se zastaralým Androidem týká také. A řešení? Můžete buď přejít na Mapy Google, které stále fungují s Androidem 8, případně zvážit koupi nového zařízení s modernější verzí systému. Používáním neaktualizované navigace totiž riskujete možné napadení kvůli starým a neaktualizovaným bezpečnostním protokolům.
