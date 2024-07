WD uvádí 8TB SSD. S plným výkonem pro velké herní knihovny a pořád s poctivou pamětí TLC

Pro ty, kdo nestrpí v počítači mechanické disky, ale současně se nechtějí uskrovňovat s úložným prostorem, se na trhu objevuje jedno potenciálně zajímavé SSD. Western Digital totiž uvádí 8TB verzi svého výkonného NVMe modulu WD Black SN850X. To je rychlý PCIe 4.0 ×4 modul a jeho 8TB verze je stále založená na paměti TLC NAND (oproti jiným 8TB modelům, která někdy už používají QLC), takže by měla mít špičkový výkon třeba pro herní knihovnu.

Western Digital moduly i přímo prezentuje, je na nich napsáno WD_Black SN850X Game Drive. WD Black SN850X je zatím nejvýkonnějším SSD této řady pro PC, protože WD zatím nevydala žádné moduly s rozhraním PCIe 5.0. Nová 8TB verze by snad měla používat stejný řadič s rozhraním PCIe 4.0 ×4 (který je přímo interně vyvinutý firmou WD, jde o osmikanálový highendový řadič s mezipamětí DDR4). Western Digital potvrzuje, že i 8TB modul stále používá paměti TLC NAND, což je nejdůležitější správa. Jde patrně o 112vrstvou 3D NAND generace BiCS 5.

Výkon je uváděný prakticky stejný jako u 2TB a 4TB verze. Modul má dosahovat rychlosti sekvenčního čtení až 7200 MB/s a sekvenčního zápisu (do pseudo-SLC cache) až 6600 MB/s (2TB a 4TB verze mají uváděno 7300 MB/s a 6600 MB/s). V náhodném přístupu pak má být dosahováno až 1 200 000 IOPS jak při čtení, tak při zápisu.





WD Black SN850X Autor: Western Digital

Záruka modulů je pětiletá, s poměrně standardní garancí přepisovacích cyklů. Pro 8TB modul je uváděno, že zvládne 4800 TB celkového zápisu. Je to dvojnásobek toho, co je uvedeno u 4TB verze a odpovídá to dnes typickým 600 cyklům na jednu buňku. Reálně to pravděpodobně bude víc, samozřejmě.

Modul má jinak standardní provedení M.2 2280 a dá se koupit jak s pasivním chladičem, tak samostatně pro osazení do desky, která má vlastní chladič nebo do notebooku.

Cena není ovšem nijak nízká, oficiální „doporučená částka“ je 850 $ za 8TB modul bez chladiče, případně 900 $ za verzi s chladičem, což se moc nevyplatí (kvalitní pasivní chladiče seženete za zlomek). U nás by základní cena odpovídala po připočtení DPH částce 23 750 Kč nebo 941 €. V našich eshopech ale zatím tyto moduly nejsou.

WD Black SN850X Autor: Western Digital

Ovšem zde je třeba říct, že u SSD většinou platí, že výrobci při vydání ohlásí dost nadsazené ceny, aby pak v praxi v obchodech moduly byly celkem rychle k mání za lepší a konkurenceschopnější ceny. Takže i zde se snad dá doufat, že se toto SSD bude eventuálně dát sehnat za přijatelnější částky, byť nikdy to asi nebude úplná láce ani konkurenceschopné s cenou za gigabajt, kterou dostanete s HDD.

Zdroje: WD, Tom’s Hardware