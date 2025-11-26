Windows Store se konečně naučí odinstalovat aplikace. Jejich aktualizace naopak míří do nastavení

Microsoft do Windows 11 přidává nové funkce, které postupně vylepšují správu nainstalovaných aplikací a zároveň postupně zlepšuje použitelnost Windows Store. Z toho se postupně stává solidní aplikace, odkud půjde získávat programy namísto tradičního stahování instalačních souborů.
Rychlá odinstalace
První drobností, která dorazila mezi uživatele zapojené do programu Windows Insider, je nová možnost přímé odinstalace aplikací rovnou z Windows Store. Ta doposud celkem nepochopitelně chyběla a odinstalace aplikací získaných z Windows Store probíhala nejrychleji ze systémového nastavení.
Díky této možnosti je možné rovnou otevřít obchod s aplikacemi, vyfiltrovat si ty nainstalované a zvolit možnost Odinstalovat po klepnutí na nabídku ukrytou za třemi tečkami.
Microsoft zároveň ale počítá i s uživateli, kteří obchod Windows Store nechtějí využívat – ať už jej odinstalovali ručně, nebo je zakázaný na úrovni správce. Další novinka totiž přidává možnost aktualizovat aplikace přímo v systémovém nastavení pod záložkou Aplikace. Sem v rámci testovacího sestavení ve Windows Insider přibyla možnost App Updates. Ta kontroluje aktuálnost všech aplikací, které byly instalovány prostřednictvím Windows Store. Následně je umí hromadně aktualizovat na nejnovější verze.
Microsoft tyto změny popsal v blogovém příspěvku, jehož hlavním tématem byl celoobrazovkový režim pro handheldové konzole. A právě aktualizace přímo z nastavení jsou na zařízení tohoto typu užitečnou možností. V celoobrazovkovém herním režimu totiž není možné zapnout Windows Store bez toho, aniž by došlo k návratu na běžnou plochu. Systémové nastavení v něm ale otevřít lze a nyní v tomto prostředí nově umožní aktualizace aplikací.
Zdroj: Microsoft