Cnews.cz  »  Hardware  »  Windows Update ničící SSD, nebo chyba v řadičích Phison? Zřejmě jenom fáma, problém nebyl nalezen

Hardware

Windows Update ničící SSD, nebo chyba v řadičích Phison? Zřejmě jenom fáma, problém nebyl nalezen

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

NVMe modul M.2 Autor: Adata
NVMe modul M.2
V předešlých dnech jste si na internetu mohli přečíst, že SSD od Phisonu mají chybu ve firmwaru nebo že aktualizace Windows může zničit váš disk. Zdá se, že obě tyto informace nakonec nejsou pravdivé…

Minulý měsíc se v médiích objevily zprávy o tom, že jedna z aktualizací Windows 11 vede k selhávání SSD, údajně kvůli velkému objemu zápisů nebo z jiných příčin. Alternativně se také tato selhání připisovala specificky SSD založeným na řadičích od Phisonu nepoužívajícím DRAM, kde by patrně problémy byly s implementací technologie HMB. Skutečnost ale možná je o hodně složitější. Microsoft i Phison totiž tvrdí, že problém neexistuje.


Údajné mizení a selhávání SSD

Zprávy o tomto problému se objevily 19. 8. kdy japonský uživatel Twitteru přišel s hlášením o tom, že při větší zátěži SSD v systému Windows 11 po instalaci aktualizace KB5063878 nebo případně KB5062660 může dojít k chybě, kdy SSD zmizí ze systému, což u systémového SSD povede k pádu a potenciálně ke ztrátě dat. SSD se měla objevit opět v systému po restartu, ale chyba se měla vracet, pokud bylo úložiště opět podrobeno větší zátěži. Zástupcem takové zátěže měla být konkrétně aktualizace hry Cyberpunk 2077. Aby to bylo horší, některá SSD se prý už po problému neprobudila.

Těchto hlášení se mělo sejít víc, takže se v médiích objevily zprávy o potenciální nebezpečnosti této aktualizace. Mezi SSD, kterým bylo přisuzováno selhávání, měly ale nejvíce být zastoupené modely s řadičem od Phisonu, zejména s DRAMless modely (tedy SSD, která nemají mezipaměť DRAM). Z tohoto důvodu se také objevoval závěr, že chyba může být ve firmwaru od Phisonu, který by prý mohl mít chyby v obsluze HMB.

To je technologie, která místo DRAM cache v SSD používá kousek operační paměti – dříve to bývalo 64 MB, ale před nějakým časem Windows začaly umožňovat použití většího bloku, v čemž byl spatřován možný důvod nestability u SSD, která s tímto nepočítala. Nicméně, ne všechny stížnosti zmiňovaly DRAMless SSD a ne všechny byly o SSD s řadiči Phison.


Existuje tento problém vůbec?

Věc se ale od té doby dost zamotala a teď ani není jasné, zda problém opravdu existuje, respektive to začíná vypadat na opak. Postupně totiž všichni „podezřelí“ popřeli, že by se jim hlášení o údajném selhávání SSD povedlo zreplikovat.

Jako první se ozvala firma SiliconMotion, což je druhý z hlavních dodavatelů řadičů do SSD na trhu. Firma sdělila, že žádný z řadičů firmy používaný v SSD popisovanými problémy (nebo není známo, že by některý problémy vykazoval, abychom byli přesní).

U Phisonu byla situace složitější, firma sdělila, že hlášení zkoumá a dokonce se na webu vynořil dokument, který údajně měl shrnovat stav interní analýzy problému, podle dokumentu reálného (u všech PCIe 4.0 řadičů a dokonce staršího PCIe 3.0 řadiče E12, což by bylo dost překvapivé). Tento dokument ale podle Phiosnu je podvrh a firma sdělila, že ho bude řešit právní cestou (zda se původce podaří vypátrat, to je asi jiná věc). Informace z něj tedy zřejmě nejsou relevantní.

Minulý týden (27. 8.) pak Phison vydal prohlášení, podle kterého se existence problému nepotvrdila. Firma uvádí, že řadiče, u kterých byly potíže hlášené, podrobila 2200 testovacím cyklům celkově trvajícím přes 4500 hodin, aniž by se hlášené problémy podařilo potvrdit. To sice nemusí nutně znamenat, že vůbec neexistují (mohly by například být statisticky vzácné, nebo záviset na nějaké obskurní okolnosti, která v testech nenastala).

Corsair MP600 Pro 12

Corsair MP600 Pro, PCIe 4.0 SSD s řadičem Phison E18

Autor: Corsair

Ovšem Phison současně uvádí, že nemá hlášení o těchto chybách ani od žádného ze svých klientů a partnerů – tedy firem, které SSD založené na jeho řadičích prodávají, Ty by v případě selhávání SSD měly dostávat žádosti o reklamace od postižených uživatelů.

Phison dedicated over 4,500 cumulative testing hours to the drives reported as potentially impacted and conducted more than 2,200 test cycles. We were unable to reproduce the reported issue, and no partners or customers have reported that the issue affected their drives at this time.

A nakonec se ozval také Microsoft. Firma oznámila, že po týdnu testování a analyzování nenalezla žádnou spojitost mezi hlášenými selháními SSD a aktualizacemi KB5063878 a KB5062660, které z nich byly viněny. Podle Microsoftu nijak nezvyšují riziko selhání SSD a firma ani nevidí žádné náznaky toho, že by s nimi popisované problémy byly spojené, v telemetrických datech, která systém právě pro podobné účely sbírá.

After thorough investigation, Microsoft has found no connection between the August 2025 Windows security update and the types of hard drive failures reported on social media.

Ne každého to asi přesvědčí, teoreticky mohlo nastat to, že se firmy snaží problém ututlat. V praxi je to ale asi o dost méně pravděpodobné, než máme tendenci předpokládat. Podobné problémy se stabilitou totiž jsou relativně běžná součást byznysu a existuje pro ně řešení (aktualizace firmwaru, ovladačů nebo OS). Ovšem oficiální popření skutečně existujícího problému je závazné a může pro firmu být mnohem větší nepříjemnost kvůli trestní odpovědnosti a žalobám akcionářů. Nemyslíme si proto, že by zametaly pod koberec skutečný defekt těchto SSD (nebo aktualizace), o němž by věděly.

K selháním tu a tam dochází přirozeně

Toto neznamená, že by ona hlášení o selhání byla vymyšlená. Ovšem může jít o běžné selhávání hardwaru (nebo dokonce chyby softwaru, pokud šlo o Windows), ke kterým dochází běžně z jiných náhodných příčin a byl omyl je spojovat dohromady a připsat jim nějakou společnou příčinu, ať už v chybě řadiče či firmwaru, nebo aktualizace Windows. Mohlo dokonce jít o zcela očekávaná selhání vlivem vyčerpané životnosti NAND.

S jevem, kdy za běhu „zmizí disk“ jsem se osobně setkal dvakrát – jednou u SSD před dvěma lety, podruhé i HDD přes několika měsíci. V obou případech se pak zařízení po restartu vrátilo a nepovedlo se najít nějaké vysvětlení (obě zařízení pak fungovala dál). Aktualizace, kterým jsou problémy připisovány, ale vyšly až letos v srpnu. To ukazuje, že podobné symptomy skutečně mohly být pozorovány i náhodně.

Bude asi dobré být na pozoru pro případ, že se problémy SSD budou objevovat ve zvýšené míře (reálně a ne jen zdánlivě). Teoreticky je možné, že se nějaký vzácně se vyskytující problém ještě povede odhalit. Ovšem prozatímní závěr je, že se dotyčných aktualizací (a SSD, která byla označována za problémová) není třeba bát a nějak se jim vyhýbat.

Pozor na teploty

Co možná stojí za to, je podívat se na teploty, které vaše SSD v zátěži dosahuje. To je totiž něco, co teoreticky může vést k zamrznutí nebo zatuhnutí (vypnutí kvůli přehřátí) SSD a teoreticky mohlo být důvodem i pro některé v tomto kontextu hlášené případy. Zvlášť vzhledem k tomu, že k nim docházelo v době, kdy je (na severní polokouli) léto. Stojí za zmínku, že Phison ve vyjádření k této kauze doporučil s NVMe moduly chladiče pro jistotu používat.

docker + kubernetes školení s dotací tip


Zdroje: Tom’s Hardware (1, 2, 3, 4), techPowerUp, Necoru_cat

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Ha ha ha ha. Problém existuje. Mám právě tu speciální kombinaci. 990 Pro mám v notebooku, kde je slot pouze pcie 3 x2. Sehnal jsem disk za dobrý peníz a je mi jedno, že nejede na max rychlost. Jenže ovladač pro tento disk je od Microsoftu, Samsung vydával ovladače jen do řady 980. Náhodně a jen občas jsem chytil BSOD s chybou critical_proces_di­ed. Trochu diskusí na redditu a řešením bylo nainstalovat Samsung Magician, nastavit v něm optimalizaci a spouštění apky po startu. Tím jsem to vyřešil.…
AndrewNotime

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony kompromitovaných účtů

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Konec poskytování součinností v exekucích?

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI