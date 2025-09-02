Windows Update ničící SSD, nebo chyba v řadičích Phison? Zřejmě jenom fáma, problém nebyl nalezen

Minulý měsíc se v médiích objevily zprávy o tom, že jedna z aktualizací Windows 11 vede k selhávání SSD, údajně kvůli velkému objemu zápisů nebo z jiných příčin. Alternativně se také tato selhání připisovala specificky SSD založeným na řadičích od Phisonu nepoužívajícím DRAM, kde by patrně problémy byly s implementací technologie HMB. Skutečnost ale možná je o hodně složitější. Microsoft i Phison totiž tvrdí, že problém neexistuje.
Údajné mizení a selhávání SSD
Zprávy o tomto problému se objevily 19. 8. kdy japonský uživatel Twitteru přišel s hlášením o tom, že při větší zátěži SSD v systému Windows 11 po instalaci aktualizace KB5063878 nebo případně KB5062660 může dojít k chybě, kdy SSD zmizí ze systému, což u systémového SSD povede k pádu a potenciálně ke ztrátě dat. SSD se měla objevit opět v systému po restartu, ale chyba se měla vracet, pokud bylo úložiště opět podrobeno větší zátěži. Zástupcem takové zátěže měla být konkrétně aktualizace hry Cyberpunk 2077. Aby to bylo horší, některá SSD se prý už po problému neprobudila.
Těchto hlášení se mělo sejít víc, takže se v médiích objevily zprávy o potenciální nebezpečnosti této aktualizace. Mezi SSD, kterým bylo přisuzováno selhávání, měly ale nejvíce být zastoupené modely s řadičem od Phisonu, zejména s DRAMless modely (tedy SSD, která nemají mezipaměť DRAM). Z tohoto důvodu se také objevoval závěr, že chyba může být ve firmwaru od Phisonu, který by prý mohl mít chyby v obsluze HMB.
To je technologie, která místo DRAM cache v SSD používá kousek operační paměti – dříve to bývalo 64 MB, ale před nějakým časem Windows začaly umožňovat použití většího bloku, v čemž byl spatřován možný důvod nestability u SSD, která s tímto nepočítala. Nicméně, ne všechny stížnosti zmiňovaly DRAMless SSD a ne všechny byly o SSD s řadiči Phison.
Existuje tento problém vůbec?
Věc se ale od té doby dost zamotala a teď ani není jasné, zda problém opravdu existuje, respektive to začíná vypadat na opak. Postupně totiž všichni „podezřelí“ popřeli, že by se jim hlášení o údajném selhávání SSD povedlo zreplikovat.
Jako první se ozvala firma SiliconMotion, což je druhý z hlavních dodavatelů řadičů do SSD na trhu. Firma sdělila, že žádný z řadičů firmy používaný v SSD popisovanými problémy (nebo není známo, že by některý problémy vykazoval, abychom byli přesní).
U Phisonu byla situace složitější, firma sdělila, že hlášení zkoumá a dokonce se na webu vynořil dokument, který údajně měl shrnovat stav interní analýzy problému, podle dokumentu reálného (u všech PCIe 4.0 řadičů a dokonce staršího PCIe 3.0 řadiče E12, což by bylo dost překvapivé). Tento dokument ale podle Phiosnu je podvrh a firma sdělila, že ho bude řešit právní cestou (zda se původce podaří vypátrat, to je asi jiná věc). Informace z něj tedy zřejmě nejsou relevantní.
Minulý týden (27. 8.) pak Phison vydal prohlášení, podle kterého se existence problému nepotvrdila. Firma uvádí, že řadiče, u kterých byly potíže hlášené, podrobila 2200 testovacím cyklům celkově trvajícím přes 4500 hodin, aniž by se hlášené problémy podařilo potvrdit. To sice nemusí nutně znamenat, že vůbec neexistují (mohly by například být statisticky vzácné, nebo záviset na nějaké obskurní okolnosti, která v testech nenastala).
Ovšem Phison současně uvádí, že nemá hlášení o těchto chybách ani od žádného ze svých klientů a partnerů – tedy firem, které SSD založené na jeho řadičích prodávají, Ty by v případě selhávání SSD měly dostávat žádosti o reklamace od postižených uživatelů.
Phison dedicated over 4,500 cumulative testing hours to the drives reported as potentially impacted and conducted more than 2,200 test cycles. We were unable to reproduce the reported issue, and no partners or customers have reported that the issue affected their drives at this time.
A nakonec se ozval také Microsoft. Firma oznámila, že po týdnu testování a analyzování nenalezla žádnou spojitost mezi hlášenými selháními SSD a aktualizacemi KB5063878 a KB5062660, které z nich byly viněny. Podle Microsoftu nijak nezvyšují riziko selhání SSD a firma ani nevidí žádné náznaky toho, že by s nimi popisované problémy byly spojené, v telemetrických datech, která systém právě pro podobné účely sbírá.
After thorough investigation, Microsoft has found no connection between the August 2025 Windows security update and the types of hard drive failures reported on social media.
Ne každého to asi přesvědčí, teoreticky mohlo nastat to, že se firmy snaží problém ututlat. V praxi je to ale asi o dost méně pravděpodobné, než máme tendenci předpokládat. Podobné problémy se stabilitou totiž jsou relativně běžná součást byznysu a existuje pro ně řešení (aktualizace firmwaru, ovladačů nebo OS). Ovšem oficiální popření skutečně existujícího problému je závazné a může pro firmu být mnohem větší nepříjemnost kvůli trestní odpovědnosti a žalobám akcionářů. Nemyslíme si proto, že by zametaly pod koberec skutečný defekt těchto SSD (nebo aktualizace), o němž by věděly.
K selháním tu a tam dochází přirozeně
Toto neznamená, že by ona hlášení o selhání byla vymyšlená. Ovšem může jít o běžné selhávání hardwaru (nebo dokonce chyby softwaru, pokud šlo o Windows), ke kterým dochází běžně z jiných náhodných příčin a byl omyl je spojovat dohromady a připsat jim nějakou společnou příčinu, ať už v chybě řadiče či firmwaru, nebo aktualizace Windows. Mohlo dokonce jít o zcela očekávaná selhání vlivem vyčerpané životnosti NAND.
S jevem, kdy za běhu „zmizí disk“ jsem se osobně setkal dvakrát – jednou u SSD před dvěma lety, podruhé i HDD přes několika měsíci. V obou případech se pak zařízení po restartu vrátilo a nepovedlo se najít nějaké vysvětlení (obě zařízení pak fungovala dál). Aktualizace, kterým jsou problémy připisovány, ale vyšly až letos v srpnu. To ukazuje, že podobné symptomy skutečně mohly být pozorovány i náhodně.
Bude asi dobré být na pozoru pro případ, že se problémy SSD budou objevovat ve zvýšené míře (reálně a ne jen zdánlivě). Teoreticky je možné, že se nějaký vzácně se vyskytující problém ještě povede odhalit. Ovšem prozatímní závěr je, že se dotyčných aktualizací (a SSD, která byla označována za problémová) není třeba bát a nějak se jim vyhýbat.
Pozor na teploty
Co možná stojí za to, je podívat se na teploty, které vaše SSD v zátěži dosahuje. To je totiž něco, co teoreticky může vést k zamrznutí nebo zatuhnutí (vypnutí kvůli přehřátí) SSD a teoreticky mohlo být důvodem i pro některé v tomto kontextu hlášené případy. Zvlášť vzhledem k tomu, že k nim docházelo v době, kdy je (na severní polokouli) léto. Stojí za zmínku, že Phison ve vyjádření k této kauze doporučil s NVMe moduly chladiče pro jistotu používat.
