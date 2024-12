x86S je mrtvé. Intel vzdává pokus o reformu procesorů x86 a pročištění zastaralého balastu

Na podzim jsme tu měli zprávu, že do procesorové architektury Panther Cove, kterou Intel vydá za dva roky (ne však v procesorech Panther Lake, takže pozor na záměnu), se zřejmě poprvé dostane vylepšení instrukční sady x86 označené APX a také „reformované“ SIMD instrukce AVX10, které jsou kompromis mezi AVX-512 a AVX2 určený pro hybridní procesory. Nepřijde ale architektura x86S, třetí z těchto očekávaných inovací. Byla totiž zrušena.

Konec x86S

Není jasné, zda jde o něco, co nazrávalo už dávněji, nebo jde o důsledek odchodu CEO Patricka Gelsingera a o změnu politiky poté, ale Intel nyní oznámil, že ukončuje snahy o reformu instrukční sady x86 (respektive x86–64, jelikož dnes je relevantní jen 64bitová verze) označené jako x86S nebo x86-S. Mělo jít o pročištění historické zátěže a dnes už nepotřebných legacy funkcí v architektuře, které by mohlo pomoci procesorům optimálněji fungovat (a lépe konkurovat například ARMu, lze asi doplnit nevyřčené). Po takovém omezení legacy „bagáže“ a zjednodušení a zmodernizování architektury x86 se dlouho volalo.

Šlo o první opatrný krok k reformě instrukční sady x86 a odstranění některých jejích zastaralých částí, který by skutečně přerušil její tradici zpětné kompatibility (ale výměnou za to by zmizela část historické komplexity komplikující návrh procesorů, ale i softwaru). Tato změna například počítala s tím, že procesory by nadále podporovaly už jen nové nativně 64bitové operační systémy (bootovaly by hned v 64bitovém režimu). Zůstala by nicméně podpora 32bitových aplikací v uživatelském prostoru, takže by byla zachována velká část kompatibility se softwarem. Podrobněji jsme navrhované změny probírali v tomto článku:

Iniciativa x86S byla oznámena v květnu 2023 a od té doby Intel pracoval na koncepci a specifikaci. Ještě v červnu byla vydána aktualizovaná verze 1.2 pracovního návrhu. Intel teď ale oznámil, že s touto iniciativou končí a přestává na ní pracovat. Zřejmě tedy bylo upuštěno od plánu takto instrukční sadu modernizovat a pročistit.





We remain deeply committed to the x86 architecture, as demonstrated by the creation of the x86 Ecosystem Advisory Group in collaboration with AMD and other industry leaders. This initiative reinforces our dedication to securing a strong future for x86, building on decades of software compatibility. While we have pivoted away from the x86S initiative, our focus remains on driving innovation and collaboration within the x86 ecosystem. (Intel pro Tom’s Hardware)

Bylo proti AMD? Nebo Microsoft?

Důvod opuštění těchto plánů není jasný. Firma v oznámení o zrušení x86S cituje, že se chce soustředit na vývoj instrukční sady v rámci společného orgánu x86 Ecosystem Advisory Group, který byl v říjnu založen Intelem spolu s konkurenčním AMD. Toto konsorcium má harmonizovat kompatibilitu procesorů obou firem a budoucí vývoj instrukční sady. Proto se nabízí vysvětlení, že projekt x86S neměl podporu AMD, nebo se z nějakého důvodu nedal skloubit s touto spoluprací obou firem.

Druhá možnost je, že obě firmy mají v plánu vyvinout dohromady něco, co by zaměřením x86S nahradilo. I když v takovém případě bychom čekali, že x86S nebude jen tak zaříznuto, ale že by bylo absorbováno jako jeden z návrhů a některé koncepty by byly použity či upraveny. V takovém případě by nejspíš zrušení x86S jako svébytného programu bylo oznámeno až poté, co by byla veřejně představena náhrada.

Změny instrukční sady, které byly navrhované v rámci x86S Autor: Intel

Zajímavé je, že Intel také zmínil, že ho k rozhodnutí vedla zpětná vazba od „ekosystému“, což nemusí být přímo AMD. Je možné, že k x86S tedy mohli mít výhrady softwaroví partneři jako Microsoft a vývojářská komunita Linuxu. Linus Torvalds je jeden z důležitých členů x86 Ecosystem Advisory Group (jeho komentář lze najít na Real World News).

A Intel samozřejmě potřebuje, aby x86S podporoval systém Windows, takže neshody s Microsoftem by byly fatální. Je možné, že u důležitých ekosystémových partnerů narazila samotná myšlenka na přerušení kompatibility – počítačový průmysl nebo jeho neignorovatelná část chtěla, aby kompatibilita zůstala zachována.

Pentium Pro (čip vpravo je externí L2 cache). Na krytu je původní logo firmy, nová verze s oválem okolo je až z roku 2006 Autor: Intel

Odliv mozků, nebo chybějící přínosy?

Nakonec je asi možné i to, že Intel utnul vývoj x86S i z jednodušších důvodů – mohl kvůli probíhajícím úsporným opatřením zrušit tým inženýrů, který na projektu pracoval, nebo důležití autoři z firmy odešli na vlastní žádost (nebo byli někým přetaženi).

Také ovšem mohly analýzy přínosů a nákladů dojít k tomu, že změny, které x86S v procesorech navrhuje, nepřinesou významné přínosy, a že tedy nemá smysl porušit kompatibilitu a vyžadovat významné změny po operačních systémech, když s tím není spojené nějaké zlepšení výkonu nebo dalších vlastností, které by stálo za to. Což mohla být i ona výhrada softwarových firem a obecně ekosystému.

Firma v následujících vyjádřeních vyjasnila, že dále pracuje na připravovaných instrukcích AVX10, ty tedy stále jsou na programu. Předpokládáme, že nebyl zrušený ani projekt vylepšení APX, které přidává pracovní registry navíc – na rozdíl od x86S má potenciál přímo zlepšit výkon a současně nerozbíjí zpětnou kompatibilitu.

Intel také potvrdil, že pořád pracuje na specifikaci Flexible Return and Event Delivery (FRED). To je další reformní plán, který existoval paralelně s x86S (a pracuje se na něm výrazně déle). A je zaměřený na jinou oblast než x86S: na změny a zlepšení ve způsobu, jakým jsou zpracovávána přerušení a výjimky.

Zdroj: Tom’s Hardware