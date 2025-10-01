YouTube dostane nové funkce. Videa se budou sama stahovat a zvuk bude ve vyšší kvalitě

Google se snaží uživatelům platícím za YouTube Premium servírovat pravidelné funkční novinky. Ty doplňují největší výhody placeného účtu jako je absence reklam, stahování videí pro offline sledování nebo možnost poslouchat hudbu a podcasty na pozadí. Nyní Google funkce dostupné YouTube Premium rozšiřuje o několik maličkostí.
Lepší kvalita zvuku i chytré přeskakování
V prvé řadě budou i ve standardní aplikaci YouTube na Androidu a iOS k dispozici audio stopy ve vysoké kvalitě. Doposud tuto možnost YouTube nabízelo pouze v rámci YouTube Music, nyní se ale rozšiřuje i na hlavní platformu. Týkat se to bude hudebních videí na oficiálních či prémiových kanálech.
Další novinka přináší nové možnosti úpravy rychlosti přehrávání. Zatímco neplatící uživatelé mohou video zpomalit na čtvrtinu nebo jej naopak dvojnásobně zrychlit, YouTube Premium umožní zrychlit přehrávání až čtyřnásobně a nově ladit rychlost v jemných krocích po 0,05. K dispozici bude tato možnost jak ve webovém YouTube, tak v aplikacích pro iOS a Android.
Poslední větší změnou je rozšíření dostupnosti funkce Jump Ahead. Ta již nyní umožňuje ve vybraných videích velmi rychle jedním tlačítkem přeskakovat mezi nejzajímavějšími momenty videa. Ty Google vybírá pomocí umělé inteligence a postupně funkci rozšířil na Androidy a iPhony. Nyní se nově bude objevovat i v aplikaci pro Android TV a Google TV, kde bude dávat ještě větší smysl než na telefonech.
Dvě další novinky se týkají formátu Shorts. V prvé řadě YouTube Premium bude umožňovat tzv. chytré stahování, kdy aplikace automaticky stáhne vybraná videa pro offline sledování. Řídit se bude algoritmem vyhodnocujícím vaši historii sledování a chování na platformě.
A aby byla videa Shorts vždy po ruce, nově je bude možné sledovat i v režimu PIP, tedy picture-in-picture.
Zdroj: Google