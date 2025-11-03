Cnews.cz  »  Software  »  Z Windows 11 půjde přehrávat zvuk do více Bluetooth sluchátek. Zatím to má ale podstatný háček

Z Windows 11 půjde přehrávat zvuk do více Bluetooth sluchátek. Zatím to má ale podstatný háček

Matěj Vlk
Dnes
4 nové názory

Ilustrace Windows 11 Shared Audio Autor: Cnews.cz/Ilustrace ChatGPT
Zvuk půjde sdílet na sluchátka s podporou Bluetooth LE.
Nová funkce umožní sdílet zvuk do více BLE sluchátek, prozatím ale bude omezena na zařízení s procesory Qualcomm Snapdragon.

Microsoft pro testery v rámci programu Windows Insider uvolnil sestavení 26220.7051, které mimo jiné přináší užitečnou drobnost – sdílení zvukového výstupu do více bezdrátových sluchátek. V současné době sice existují aplikace, které přehrávání zvuku do více Bluetooth zařízení umožní, problémem ale vždy bude zpoždění zvuku. Hardwarový Bluetooth splitter potom může být zbytečně drahým řešením.

Nová funkce umožní zvukový výstup se stejnou prioritou přehrávat ve více sluchátcích, Bluetooth reproduktorech či naslouchátcích. Windows 11 bude obsahovat novou konfigurační nabídku, která se postará o aktivaci této funkce a následně půjde zaškrtnout připojená Bluetooth zařízení, kam se má zvuk přehrávat.

Pouze pro ARM

Sdílení Bluetooth konektivity je bohužel závislé na hardwaru a Microsoft jej tak prozatím umožní jen na velmi omezeném počtu podporovaných počítačů. V prvé řadě musí jít o Copilot+ zařízení s procesorem Qualcomm Snapdragon. V seznamu tak najdeme Surface Laptop a Surface Pro, stejně jako Samsungy Galaxy Book. V budoucnu by se podpora měla rozšířit i na další modely, nutnost čipsetu ARM ale bude platit vždy.

Screenshot sdíleného audia

V nové nabídce půjde jednoduše zaškrtnout sdílené zvukové výstupy.

Autor: Microsoft

Na straně výstupních zařízení je nutná podpora Bluetooth LE, na kterém sdílení audia závisí. Microsoft zmiňuje kompatibilitu se sluchátky jako Samsung Galaxy Buds (2 Pro, 3 a 3 Pro), nebo Sony WH-1000XM6. Na straně naslouchátek a sluchadel jsou to například společnosti ReSound a Beltone, která jsou k dispozici i na tuzemském trhu.

WT100_25

Pokud disponujete kompatibilním počítačem i sluchátky, ale sdílení není k dispozici, je třeba instalovat nový firmware a v ovládací aplikaci případně povolit LE audio. Zároveň může být potřeba zrušit existující spárování a připojit sluchátka znovu.

Zdroj: Microsoft

Témata:

